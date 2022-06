Zoom lance Zoom One. L’annonce est avant tout commerciale. Il s’agit d’abord pour l’éditeur de repenser son offre alors que s’installe un univers de travail hybride post-pandémique.

Zoom One, lancé cette semaine, n’est pas à proprement parler un nouveau produit. C’est bien davantage une nouvelle offre commerciale, une annonce marketing pour mieux aligner la proposition de Zoom aux évolutions du marché.

Zoom a été la star des deux années pandémiques. Le produit a connu un succès extraordinaire popularisant la visio comme personne n’avait réussi jusqu’ici à le faire. Mais ces deux années ont aussi été très agitées avec de nombreuses nouveautés et fonctionnalités ajoutées, inspirées par l’évolution des usages.

Comme le rappelle Greg Tomb, le président de l’entreprise, la solution Zoom a – ces deux dernières années – évolué d’une application de réunions en ligne vers une véritable plateforme universelle de communications.

L’annonce de la semaine reflète cette transformation. « En réunissant le chat, le téléphone, les réunions, le tableau blanc, et plus encore en une seule offre, nous sommes en mesure de proposer à nos clients des solutions simples à gérer, afin qu’ils puissent se concentrer sur les questions commerciales les plus importantes à leurs yeux » explique en substance Greg Tomb dans un billet de blog.

L’offre se décline en 6 variantes :

> Zoom One Basic offre gratuitement des réunions Zoom de 40 minutes pour un maximum de 100 participants et intègre Zoom Chat en dehors des réunions pour la messagerie d’équipe, Zoom Whiteboard pour le travail synchrone et asynchrone ainsi que les nouvelles fonctions de transcription en temps réel.

> Zoom One Pro offre tout ce que comporte Zoom One Basic sans limites de temps de réunion, plus l’enregistrement dans le cloud.

> Zoom One Business représente l’offre Zoom One Pro, plus des réunions Zoom pour un maximum de 300 participants et un nombre illimité de tableaux blancs Zoom.

> Zoom One Business Plus propose en plus Zoom Phone Pro avec appels régionaux illimités et la toute nouvelle fonctionnalité de traduction de Zoom.

> Zoom One Enterprise et Zoom One Enterprise Plus ont une capacité de réunion beaucoup plus grande et des fonctions supplémentaires, comme Zoom Webinar, pour aider les entreprises modernes à évoluer.

Au passage, les lecteurs attentifs auront noté l’intégration de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA. Introduits en priorité dans les offres Zoom One Business Plus et Enterprise Plus, Zoom propose désormais le sous-titrage traduit des conversations dans les 2 sens. Zoom sait désormais automatiquement retranscrire et traduire la parole en Anglais, Chinois, Allemand, Français, Néerlandais, Italien, Espagnol, Japonais, Coréen, Russe et Ukrainien. Cette fonctionnalité est la concrétisation du rachat de Kites, il y a un an.