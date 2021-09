À l’occasion de Zoomtopia 2021, sa grande conférence annuelle, Zoom enrichit ses plateformes et dévoile toute une série de nouvelles fonctionnalités ciblant le travail hybride et la nécessité d’offrir à tous des réunions plus engageantes et plus inclusives.

« Il n’y a jamais eu de période plus dynamique dans l’histoire de l’entreprise que ces 18 derniers mois », a déclaré Éric S. Yuan, fondateur et Président de Zoom, en ouverture de la conférence Zoomtopia 2021. Avant d’ajouter, « rien que l’année dernière, nous avons lancé des centaines de nouvelles fonctionnalités, amélioré des fonctions existantes et considérablement renforcé nos capacités »…

Et des nouveautés, Zoom en a encore à revendre pour les mois à venir même si toutes ne sont pas aussi innovantes qu’annoncé puisque déjà présentes sous une forme ou une autre chez la concurrence (Google Meet et Microsoft Teams pour ne pas les citer).

On retiendra essentiellement des annonces Zoomtopia 2021 :

Zoom Video Engagement Center (VEC), une nouvelle évolution de la plateforme qui vise à populariser la vidéo dans les échanges entre clients et entreprises. Zoom conçoit le VEC comme un centre de contact facile à utiliser, basé sur le cloud, qui aide les experts et les clients finaux à se connecter par vidéo. Selon l’éditeur, la vidéo apporte un engagement plus complet, plus efficace qui contribue à établir des liens de confiance.

Zoom Whiteboard ajoute enfin un tableau blanc numérique collaboratif pour permettre aux équipes hybrides de travailler plus intelligemment, ensemble. Zoom Whiteboard agit comme une toile numérique, permettant une collaboration transparente, en temps réel et asynchrone, avec la possibilité pour chaque intervenant d’interagir avec le tableau blanc créant ainsi des expériences de réunion plus visuellement attrayantes et efficaces.

Traduction et transcription en temps réel : Zoom ajoute la traduction automatique en temps réel et annonce d’importantes améliorations à son IA de transcription en direct avec la très attendue prise en charge de plusieurs langues. L’objectif est bien entendu de rendre les réunions plus inclusives. Ces améliorations ne verront cependant le jour qu’en 2022. Un peu de patience donc.

Une technologie BYOK (Bring Your Own Key) : Zoom renforce encore un peu plus la sécurité et la confidentialité des échanges réalisés au sein de sa plateforme. Pour rassurer les entreprises les plus exigeantes en la matière, Zoom leur permettra prochainement de gérer directement leurs clés de chiffrement indépendamment de la plateforme. Une fonctionnalité qui s’accompagne d’une extension du chiffrement de bout en bout (E2EE) sur Zoom Phone. Des fonctionnalités qui entreront en bêta avant la fin de l’année.

Zoom Events Conference : Zoom étend sa plateforme « Zoom Events » pour la transformer en véritable plateforme de gestion de conférences en ligne s’étendant sur plusieurs jours et comportant une multitude de sessions (éventuellement en concomitantes). Un lobby virtuel, des fonctions de networking et sponsorisation, des fonctions de sondage et d’enregistrements, des fonctions analytiques sont intégrés pour permettre une gestion complète avant, pendant et après de vastes conférences virtuelles. Zoom Events Conference devrait être disponible dans les semaines à venir.

Zoom Chat & Huddle View : Zoom marche de plus en plus sur les platebandes de Teams et Slack… L’éditeur veut lui aussi populariser la collaboration par « tchat » au sein des entreprises en intégrant des fonctionnalités de canaux et de travail collaboratif au cœur de ses outils.

Zoom Phone Video Voicemails offre une alternative plus personnalisée aux messages vocaux standard en permettant de laisser des messages vidéo aux collègues, directement dans leur boîte vocale.

Zoom Widget offre un aperçu en un coup d’œil de votre agenda et de la disponibilité de vos équipiers. Ce Widget permettra aux utilisateurs de voir qui est déjà en réunion, et d’avertir l’hôte via Zoom Chat s’ils sont en retard. Pour les personnes qui participent à des réunions successives, Zoom Widget les aidera à gérer le temps et les attentes, et à tenir leurs collègues au courant.

Partenariat Oculus : Zoom s’inscrit également dans la collaboration du futur et les échanges en réalité augmentée. Et pour cela, l’éditeur compte dans un premier temps s’appuyer sur le leader de la VR en intégrant ses solutions Zoom Whiteboard et Zoom Meeting à Horizon Workrooms, la solution de gestion d’espaces de travail virtuels et de rencontres en VR récemment annoncée par Oculus et notamment disponible sur Oculus Quest 2.

« Ces technologies auparavant souvent considérées comme “futuristes” sont sur le point de devenir une réalité, et pourraient remodeler la façon dont nous travaillons » estime Eric S. Yuan. Elles s’inscrivent en tout cas dans une logique actuelle où les collaborateurs aspirent à une plus grande flexibilité du travail et comptent sur les outils numériques pour les aider à rester productifs où qu’ils soient et à mieux collaborer avec leurs équipiers…