Avec Live Share, Microsoft rend le partage d’écran de Teams beaucoup plus interactif pour offrir de véritables réunions de co-édition de documents…

À l’occasion de la conférence Build qui s’est tenue la semaine dernière, Microsoft a présenté de futures évolutions de Teams pour rendre son outil encore un peu plus indispensable dans un monde de travail hybride.

Deux annonces ont particulièrement attiré notre attention parce qu’à même d’interpeler bien des DSI en quête de nouvelles solutions pour concrétiser des réunions hybrides véritablement dynamiques et interactives : Live Share et l’intégration des composants Loop.

Live Share permet aux différentes personnes connectées d’interagir avec le contenu diffusé pendant une réunion. L’idée consiste à rendre les réunions plus collaboratives et interactives en remplaçant la plutôt passive fonction de partage d’écran par une vraie fonction de co-édition et de collaboration autour des applications partagées à l’écran. Dans la démonstration proposée par Microsoft, les participants à la réunion virtuelle co-modifiaient un modèle de moteur d’avion en 3D.

Pour que le mode Live-Share soit activable, il faut que l’application partagée intègre un tel mode d’édition collaborative. Celui-ci est simplifié par le nouveau Teams Client SDK introduit par Microsoft durant la Build. Des partenaires comme Frame.io, Hexagon, Skillsoft, MakeCode, Accenture, Parabol ou Breakthru sont déjà à l’œuvre pour incorporer Liver Share à leurs solutions. Les expériences « Live Share for Teams » s’appuient sur une technologie dont on a beaucoup parlé à Build 2022 : le Fluid Framework.

 <

Et le Fluid Framework sert aussi de fondation à l’autre annonce forte concernant Teams : le support des « Composants Loop ». Ces derniers sont des éléments interactifs qui peuvent être synchronisés à travers Internet au sein de l’univers Microsoft 365. Typiquement, une table Loop peut être incorporée dans un email Outlook, un document Word, une présentation PowerPoint ou une réunion Teams et rester à jour à tous ces endroits simultanément en temps réel, quels que soient les utilisateurs qui l’affichent et la mettent à jour.

Désormais, les composants Loop sont donc directement acceptés et intégrables aux flux de discussion Teams. Le potentiel de cette technologie est encore à explorer et à découvrir par les DSI. Mais les composants Loop sont en passe de devenir des éléments d’interaction collaborative majeurs de l’univers Microsoft 365 et l’éditeur est en passe de les intégrer dans un peu tous ses produits.

Par ailleurs, Microsoft a profité de la Build pour séduire les développeurs et les encourager à proposer davantage d’applications Teams dans le Teams Store. Typiquement, Microsoft veut améliorer la découverte de solutions tierces auprès des utilisateurs mais également permettre aux développeurs de proposer des solutions Freemium avec la prise en charge d’achats in-app. Par ailleurs Microsoft a lancé des « Collaboration Controls » qui permettent aux développeurs d’entreprise d’aisément embarquer des fonctions Teams comme les tchats, les meetings ou les tâches au sein même des applications métiers. Enfin, Microsoft a également introduit des API CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour gérer les approbations directement au sein de Teams.