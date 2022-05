No Code, Low Code et IA sont les trois maîtres mots de la conférence développeurs Microsoft Build 2022 qui se tient cette semaine. Avec en vision, un monde où tout le monde développera sans même savoir programmer grâce à des « IA codeuses » qui font l’essentiel du travail de développement à votre place…

Toutes les entreprises sont aujourd’hui des entreprises « Tech » avec des besoins d’applications et services Web sans cesse renouvelés et multipliés.

Pour faire face à la pénurie de développeurs, les solutions Low Code et No Code se multiplient un peu partout permettant à une nouvelle génération d’utilisateurs avancés de se transformer en « citizen developers » pour créer les apps métiers dont ils ont besoin très rapidement et avec beaucoup d’agilité.

En la matière, Microsoft dispose déjà d’une offre conséquente construite autour de sa Power Platform qui comporte notamment Power BI, Power Automate, Power Apps et Power Virtual Agents. En insufflant toujours plus d’IA dans cette plateforme, l’éditeur compte rendre le No-Code encore plus accessible et multiplier les cas d’usage.

À l’occasion de la Build 2022, Microsoft a fait plusieurs annonces qui laissent entrevoir un futur où bien des utilisateurs seront capables de créer leurs propres apps simplement en discutant avec une IA et en exprimant leurs besoins par des dessins ou des phrases !

Express Design… La programmation par le dessin

Ainsi, l’une des fonctionnalités les plus étonnantes démontrées à l’occasion de la Build 2022 se nomme Express Design. L’idée est très simple. Dessinez un algorithme ou un formulaire sur un bout de papier. Prenez celui-ci en Photo. Et une IA se charge de transformer ce dessin en applications Power Apps !

 <

La fonctionnalité marche également pour transformer votre design réalisé sous PowerPoint ou sous forme de fichiers Figma.

Codex transforme vos idées exprimées par des mots en code

On le sait, Microsoft a un partenariat avec OpenAI qui lui permet non seulement d’héberger ses méga-modèles dans un supercalculateur hébergé dans Azure mais aussi de commercialiser ses technologies avancées sous forme de services packagés.

C’est ainsi que l’intelligence artificielle CODEX d’OpenAI est utilisée par Microsoft pour révolutionner le travail des développeurs.

En juin 2021, Microsoft avait déjà présenté GitHub Copilot (en preview) un assistant permettant à un développeur d’exprimer par des mots ce qu’il veut développer, l’IA se chargeant de générer automatiquement le code. Cette IA n’a cessé de s’enrichir et génère les parties du code qui sont les plus rébarbatives et répétitives.

Jusqu’ici en accès limité, Microsoft va démocratiser l’accès aux technologies OpenAI à travers les Azure OpenAI Services. Ainsi, les éditeurs pourront utiliser les modèles Codex ou GPT-3 pour créer des IA à même de générer du code à partir de commentaires par exemple.

A l’instar de GitHub CoPilot, Codex promet ainsi l’arrivée de multiples IA à même d’aider les développeurs à programmer plus vite et plus efficacement. « Codex rend le codage plus productif en supprimant les tâches peu amusantes et en vous aidant à vous souvenir de choses que vous auriez pu oublier et en vous aidant dans votre approche pour résoudre les problèmes », explique Peter Welinder, vice-président des produits et des partenariats pour OpenAI.

Codex est en passe de profondément transformer la notion de développement : « De telles IA permettent de transformer vos intentions (quelque chose à faire dans votre tête) exprimées en langage naturel en un code source qui réalise cette intention. C’est une façon fondamentalement différente de penser le développement tel que nous le pratiquons depuis le début des logiciels » estime Kevin Scott, CTO de Microsoft.

Au-delà de l’aide apportée aux développeurs, Codex peut aussi venir transfigurer l’avenir des outils Low Code et No Code. Au-delà il peut aussi profondément transformer l’utilisation des logiciels et notre capacité à automatiser les tâches. Microsoft donne ainsi quelques exemples sur lesquels ils travaillent. Typiquement, un joueur peut aisément en langage naturel programmer des personnages non-jouables dans Minecraft et leur faire réaliser des tâches pendant que lui-même poursuit une autre quête. Autre exemple, des artistes peuvent créer des scènes 3D en Babylon.js, simplement en expliquant ce qu’ils veulent par des mots (par exemple, « génère le système solaire en 3D »). Dernier exemple, dans le Metaverse, des professeurs pourraient reconstituer des environnements historiques simplement en détaillant la scène avec des mots.