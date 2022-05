Microsoft confirme l’arrivée en France de l’émulation Android avant la fin de l’année ainsi que l’ouverture du volet de Widgets aux développeurs tiers pour enrichir encore un peu plus l’univers applicatif de Windows 11…

Ça y est, c’est officiel… La mise à jour Windows 11 « 22H2 » (nom de code Sun Valley 2) est finalisée, autrement dit « RTM » pour peu que ce terme signifie encore quelque chose. Car même si la build « 22621 » diffusée sur le « beta channel » il y a deux semaines est officiellement la version « RTM » que les constructeurs de PC peuvent embarquer, celle-ci connaîtra bien des patchs et mises à jour mineure d’ici son officielle diffusion à large échelle.

En attendant, Microsoft est déjà passé à « Sun Valley 3 », la prochaine mise à jour majeure de Windows comme en témoigne les versions diffusées depuis la « 22621 ». Ainsi, quelques jours avant la conférence Build 2022, qui s’est ouverte cette semaine, Microsoft a publié une mise à jour de Windows 11 destinée aux Windows Insiders du canal Dev. Celle-ci officialisait notamment l’arrivée d’Android 12.1 au cœur de WSA la couche d’émulation Android de Windows 11.

Car, beaucoup l’ignorent encore, le nouveau système de Microsoft est en effet capable d’exécuter des applications Android comme s’il s’agissait d’applications Windows. Seul bémol, cette fonctionnalité est jusqu’ici réservée aux américains !

En ouverture de la conférence Build 2022, Microsoft a confirmé l’internationalisation de cette fonctionnalité qui dépend en partie de la disponibilité de l’Amazon AppStore dans les différents Pays. C’est en effet par l’Amazon AppStore que sont vérifiées, contrôlées et déployées les apps Android compatibles. Ainsi, 5 nouveaux pays dont la France accèderont à l’émulation Android d’ici la fin de l’année. Il est probable que cette ouverture soit d’abord expérimentée par les Windows Insiders français avant d’être ouverte à tous. Nous allons donc prochainement enfin profiter de cette nouveauté majeure de Windows 11 qui nous était jusqu’ici inaccessible. Mais Microsoft avait aussi d’autres annonces en stock pour les fans de son nouveau système.

Tout un univers de Widgets

En lançant Windows 11, Microsoft a renoué avec un ancien concept hérité de Windows Vista : les Widgets. Mais, jusqu’ici, le nouveau panneau de Widgets (accessible par le raccourci [Win+W]) était limité à des composants créés et publiés par Microsoft.

L’éditeur n’a jamais caché sa volonté d’ouvrir ce volet à tous les créateurs et développeurs. Cette capacité a été officialisée à l’occasion de la Build 2022.

« Les Widgets de Windows 11 offrent aux utilisateurs une vue nouvelle, facile à consulter, du contenu des applications. Avant la fin 2022, les développeurs pourront commencer à créer leurs propres Widgets pour accompagner leurs applications Win32 et WPA » explique Panos Panay, le patron de la division Windows.

Le développement des Widgets s’appuiera sur le framework Adaptive Cards déjà utilisé dans Teams et Outlook mais également bientôt dans Skype. Ce framework, bien adapté à la création de vignettes et widgets interactifs, est ouvert et cross-plateforme.

Panos Panay laisse sous-entendre que Microsoft voit dans ses nouveaux Widgets le futur des anciennes « Live Tiles » de Windows 8 et Windows 10. Ainsi, ces Widgets se veulent avant tout des vues interactives liées à des applications installées plutôt que de véritables mini-apps.

Reste que cet enrichissement de l’univers Widgets devrait non seulement rendre ce volet bien plus utile et intéressant mais également permettre aux entreprises d’insérer des Widgets « métier » pour transformer ce volet en tableau de bord d’indicateurs Business.

Du nouveau pour le Store…

Avec Windows 11, Microsoft a totalement réinventé son Windows Store. Pour le meilleur. Selon l’éditeur, le Windows Store a multiplié par 10 son audience depuis l’arrivée de la nouvelle version. Et le nombre d’applications disponibles a progressé de 50% par rapport à l’an dernier.

Désormais, les développeurs peuvent soumettre un peu n’importe quelle application au Windows Store, qu’elle soit écrite en Win32, .NET, C++, Electron, QT, Rust ou même Flutter !

Par ailleurs, les développeurs vont désormais pouvoir mieux comprendre le succès et le fonctionnement de leurs apps grâce à de nouvelles fonctions de télémétrie et d’analytique, fournies par Windows Store. Ils pourront également créer des campagnes publicitaires dans le Store pour faire connaître leurs applications.

Enfin, côté utilisateurs, une nouvelle fonction « Restore Apps » permettra de réinstaller en un clic toutes vos applications lorsque vous réinstallez votre PC ou lorsque vous changez de machines. Par ailleurs, la fonction de recherche de Windows 11 permettra de plus facilement rechercher des applications dans le Store sans ouvrir l’application Windows Store.