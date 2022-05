Votre smartphone n’a toujours pas eu droit à sa mise à jour Android 12 voire n’y aura jamais droit ? Rassurez-vous votre Windows 11 lui l’est déjà… enfin, presque…

La dernière mise à jour « Windows Insiders » du canal Dev propose de nombreuses améliorations à l’une des innovations les plus étonnantes de Windows 11 : Windows 11 Subsystem for Android. « WSA » pour les intimes, cette couche du système permet l’exécution des applications Android directement sous Windows 11, chaque application bénéficiant de sa propre fenêtre comme s’il s’agissait d’une application Windows.

La mauvaise nouvelle, c’est que cette émulation reste pour l’instant toujours restreinte au marché US. Les Européens ne peuvent toujours pas en bénéficier pour des raisons qui n’ont toujours pas été explicitées par Microsoft mais qui peuvent s’expliquer par le fait que cette fonctionnalité est toujours considérée en Bêta par l’éditeur. L’extension à l’international du support Android par Windows 11 est cependant officiellement toujours prévue et ces améliorations témoignent peut-être justement d’une volonté de sortir des phases « Bêta » pour offrir enfin à tous ce qui est l’une des grandes nouveautés du système.

La nouvelle version « Windows Insiders » insuffle donc plusieurs améliorations :

> Passage à Android 12.1 : WSA embarque donc désormais la version 12.1 du système de Google. Une mise à jour qui s’accompagne pour l’instant de quelques incompatibilités applicatives que Microsoft a déjà identifiées et se prépare à corriger dans les prochaines semaines.

> Meilleure intégration au système : Microsoft a également peaufiné les intégrations entre l’univers Windows et l’univers Android. La barre des tâches indique désormais quelle application Android utilise le micro, la localisation, etc. Les notifications des Apps Android apparaissent dans le volet des notifications Windows. Et les Apps Android utilisent désormais le même réseau que Windows ce qui leur permet d’accéder aux machines et aux IoTs comme le font les apps Windows.

> Meilleure gestion du hardware PC : les Apps Android supportent désormais l’utilisation de la roue centrale des souris PC, gèrent désormais bien mieux l’orientation des Caméras PC, exploitent l’accélération matérielle pour le décodage des vidéos, etc.

> Une interface améliorée : la fenêtre de paramétrage de WSA a été entièrement repensée. Et désormais, les données de diagnostic ne sont plus récoltées par défaut, ce qui peut être vu comme une volonté de Microsoft de rapprocher WSA d’une disponibilité finale et internationale.