Il y a quelques semaines Microsoft annonçait une première mise à jour majeure de Windows 11 (« MAJ Windows 11 de Février »). Elle est là, mais le support des Apps Android reste restreint aux US! Frustrant!

Comme promis, Microsoft a commencé à diffuser largement aux utilisateurs Windows 11 une mise à jour sous forme d’un « Experience Pack » automatiquement téléchargé via Windows Update. Après installation votre numéro de « Build » passera à « 22000.527 », un bon moyen de vérifier si les nouveautés ont bien été implantées.

La plupart des nouveautés de cette MAJ Windows 11 de Février sont subtiles. Elles avaient été présentées lors de la conférence de juin 2021 durant laquelle Microsoft avait pour la première fois levé le voile sur son nouveau système mais n’avait pas été finalisée à temps pour la sortie du système. Voici quelles sont ces nouveautés :

La météo fait son retour sur la barre des tâches. L’icône d’accès au volet des Widgets est désormais positionnée sur la gauche (quand la barre est centrée, affichage par défaut) et affiche désormais la météo du jour. Toujours pratique et finalement plus utile qu’une icône passive.

Par ailleurs on notera que l’horloge peut désormais être affichée sur la barre des tâches de chaque écran dans une configuration PC multi-écrans.



L’ancestral Media Player de Windows fait peau neuve. Sur les machines françaises, il faut saisir « Lecteur multimédia » pour le lancer. Sur nos machines mises à jour l’ancien « media-player » reste en effet accessible sous ce nom de même que l’application « Groove ». Mais la mise à jour introduit bien un « Lecteur multimédia » new-look prouvant que Microsoft se réintéresse au sujet. Pour l’instant rien de bien nouveau, mais il récupère vos anciennes Playlists et il se montre simple et pratique.

 

Le Bloc-Notes aussi a droit à son relooking façon Windows 11 : fenêtres à coins arrondis, thème sombre, nouvel écran de paramétrage, nouvelle barre de recherche… Rien de bien nouveau, l’application reste minimaliste mais toujours bien utile pour modifier des fichiers de configuration par exemple.

 

La visioconférence notamment sous Teams gagne également en convivialité dans cette MAJ Windows 11 de Février. Ainsi, l’apparition d’une icône « Micro » dans la barre des tâches dès que votre micro est activé permet de passer en « Mute » (extinction du micro) d’un clic et de le réactiver d’un clic. De même, le partage d’une fenêtre est désormais super simplifié, puisqu’il suffit de cliquer sur un bouton « partage » qui apparaît dans l’aperçu qui s’affiche lorsque la souris passe sur l’icône d’une application en barre des tâches.

    

Mais l’essentiel n’est pas là !

Cette MAJ Windows 11 de Février introduit surtout la très attendue couche système WSA qui permet à Windows d’exécuter des applications Android. Elle s’installe en même temps que l’Amazon AppStore, qui devient ainsi le magasin applicatif officiel des apps Android sous Windows. Les Apps qui y figurent ont été officiellement testées et validées pour fonctionner directement sous Windows.

Mais… car il y a un mais de taille… ce support Android encore en Preview reste restreint aux USA ! Pas d’émulation Android pour les Français donc… Tout du moins pas pour l’instant. Et Microsoft se garde bien de donner la moindre date de disponibilité ! Bonjour la frustration !

Il y a bien moyen de « gruger » le système pour en profiter mais l’opération est loin d’être pratique puisqu’il faut basculer le système en mode US et absolument disposer d’un compte Amazon US.

Bref, les Européens vont devoir prendre leur mal en patience…

 

Pluie d’améliorations pour les Insiders

Au passage, Microsoft a également déployé auprès des Windows Insiders, ces utilisateurs qui se sont portés volontaires pour bêta-tester les versions préliminaires, une nouvelle version de Windows 11 (Build 22557) avec de très nombreuses améliorations ergonomiques :

– La principale nouveauté concerne le menu Démarrer. Ce dernier permet désormais (comme sous Windows 10) de créer des dossiers pour regrouper les icônes des applications.

– Le Glisser/Déposer dans la barre des tâches fait son retour. La fonction était très réclamée car présente depuis Windows XP mais avait disparu avec la nouvelle barre des tâches de Windows 11.

– L’assistant de concentration s’affiche de façon plus interactive dans le volet horloge et notifications, indiquant notamment le temps restant dans votre session de concentration.

– Le système offre désormais une fenêtre de sous-titrage de tout flux sonore, qu’il provienne d’une vidéo que vous regardez, d’une chanson que vous écoutez ou même de votre micro ! Pour l’instant la fonctionnalité n’est utilisable que sur des contenus en anglais US.

– Il est désormais possible d’épingler des fichiers (et plus uniquement des dossiers) dans la section « Accès rapide » de l’explorateur de fichiers.

– L’état des synchronisations OneDrive s’affiche désormais également dans l’explorateur de fichiers.

– De nouvelles gestuelles tactiles font leur apparition notamment au niveau du menu démarrer ou lorsqu’on veut réorganiser ses fenêtres avec Snap Layout.

– Green IT : Microsoft travaille à rendre les PC encore plus économes en énergie et intègre dans Windows 11 un nouvel écran avec des recommandations d’économie d’énergie.

– Le gestionnaire des tâches se dote d’un mode Sombre et d’un nouveau look plus aligné avec celui de Windows 11. Il gagne en convivialité et en lisibilité.

Il est important de rappeler que Microsoft a changé son approche du programme Windows Insiders. Désormais, les fonctionnalités qui y apparaissent sont là pour évaluation. Rien ne garantit qu’elles apparaîtront dans la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 ni même qu’elles verront finalement le jour dans une version officielle du système.