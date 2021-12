Il ne faudra pas attendre un an avant de voir apparaître d’importantes évolutions ergonomiques améliorant Windows 11. De quoi rassurer ceux qui trouvent le nouvel OS de Microsoft encore trop immature et son menu Démarrer trop limité.

En lançant Windows 11, Microsoft avait clairement indiqué que les évolutions du système seraient alignées sur un rythme annuel classique, autrement dit qu’il bénéficierait d’une seule mise à jour importante chaque année (contrairement aux évolutions bi-annuelles de Windows 10).

Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que chaque version doive impérativement sortir avec 12 mois d’écart. L’éditeur a toujours considéré Windows 11 comme une version « 1.0 » d’un « Windows Next Gen ». Il est conscient que son nouveau système – notamment l’ergonomie de son nouveau menu Démarrer – doit gagner en maturité et en fonctionnalité.

La société Microsoft vient d’officiellement confirmer qu’elle n’attendrait pas forcément le mois d’Octobre 2022 pour déployer les améliorations ergonomiques tant attendues par certains utilisateurs Windows 11. Dans un billet de blog présentant aux Windows Insiders la Build déployée la semaine dernière, Amanda Langowski et Brandon LeBlanc indiquent que « les nouvelles fonctionnalités et améliorations du système expérimentées via le programme Windows Insiders apparaîtront dans de futures versions de Windows lorsqu’elles seront prêtes et pourront être déployées aussi bien sous forme de de mises à jour complètes du système ou sous forme de mises à jour de maintenance ».

Autrement dit, même si Microsoft ne déploie la prochaine version de Windows 11 qu’en Octobre 2022, les principales améliorations ergonomiques pourraient finalement apparaître bien avant sous forme de mises à jour mineures via Windows Update.

L’éditeur ne s’avance sur aucune date mais semble bien décidé à délivrer les améliorations actuellement expérimentées par les Windows Insiders dès que ces dernières auront été validées, finalisées et fiabilisées par les testeurs plutôt que d’attendre une mise à jour majeure.

Rappelons que Microsoft travaille actuellement à plusieurs évolutions ergonomiques telles que la possibilité de déplacer la barre des tâches ou de personnaliser davantage le menu Démarrer (afin d’afficher plus d’icônes applicatives).