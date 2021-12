Pour Microsoft, la version de Windows 11 sortie en octobre dernier n’est que la première version du futur de Windows. Voici les premières évolutions qui attendent le système en 2022…

Windows 11 marque une profonde refonte visuelle du système et de nouvelles orientations ergonomiques. Mais la première version sortie en octobre dernier est, à bien des égards, inachevée, immature, et incomplète. Microsoft travaille à peaufiner son système et à améliorer certains points critiqués par des utilisateurs pas entièrement convaincus notamment par le nouveau menu Démarrer.

Voici quelques-unes des nouveautés et améliorations attendues en 2022, certaines étant déjà déployées auprès des Windows Insiders…

Le panneau de contrôle s’estompe encore un peu plus

Windows 10 avait inauguré un nouveau panneau de paramétrage de Windows. Sous Windows 11, l’écran des paramètres a été entièrement repensé et centré sur la recherche pour retrouver plus aisément les réglages système que l’on souhaite modifier et personnaliser. Mais de nombreux liens renvoient encore vers l’ancestral « Panneau de contrôle ». Les dernières « Windows Insiders Build » montrent que Microsoft continue d’enrichir le nouvel écran paramètres de sorte à rendre le panneau de contrôle totalement caduque.

Un menu Démarrer plus paramétrable

Le menu Démarrer, qui par défaut apparaît centré, reste très figé dans la première version de Windows 11. Microsoft travaille sur différentes pistes pour le rendre plus personnalisable. Ainsi, la prochaine version devrait permettre aux utilisateurs d’afficher plus d’icônes et moins de « recommandations ». Microsoft pourrait également permettre aux utilisateurs d’agrandir ce menu, d’en modifier la taille, comme cela était possible sous Windows 10.

Un panneau de Widgets plus ouvert

Windows 11 a réintroduit une fonctionnalité de Windows Vista abandonnée depuis Windows 8 : les Widgets. Un nouveau panneau d’informations s’affiche lorsque l’on appuie sur la combinaison [Win]+[W]. À l’heure actuelle, les Widgets proposés sont tous produits par Microsoft et sont limités. La prochaine édition de Windows 11 devrait ouvrir ce panneau aux éditeurs tiers. De même, certains Widgets pourront s’épingler sur la barre des tâches pour afficher en permanence une information à l’écran (les Windows Insiders peuvent déjà épingler le Widget météo à la barre des tâches par exemple).

Un nouveau Media Player

Apparemment, Microsoft a l’intention de ressusciter « Media Player », son lecteur multimédia relativement universel. Les dernières builds Windows Insiders proposent en effet une nouvelle application inspirée de l’ancien lecteur multimédia de Windows et destinée à remplacer l’application Groove de Windows 10 (et de Windows 11 version 2021). L’application lit aussi bien les musiques que les vidéos et propose une gestion avancée des playlists.

Des performances boostées

La première version de Windows 11 paraît souvent plus rapide et plus fluide que Windows 10. Mais ce n’est pas toujours vrai et certains scénarios sont plus lents d’autant que l’édition 2021 du système connaît quelques bugs qui par exemple peuvent dégrader les performances des SSD.

Lors d’une discussion sur Reddit, les ingénieurs de Microsoft ont affirmé que l’amélioration des performances était l’un des sujets qui focalisaient le plus leur attention pour l’édition 2022 du système.

Windows Terminal s’installe dans le paysage

Développeurs, administrateurs et utilisateurs avancés apprécient de pouvoir piloter et automatiser le système à l’aide d’une interface en ligne de commandes. Depuis 2019, Microsoft développe en open source une nouvelle interface textuelle destinée à remplacer l’ancienne « Invite de commandes ». Dénommée Windows Terminal, cette interface est accélérée par GPU, propose un affichage à onglets et permet non seulement d’afficher l’invite de commandes Windows mais aussi celle de PowerShell, de Linux (pour ceux qui utilisent WSL), d’Azure, etc.

Comme les Windows Insiders ont déjà pu le vérifier, en 2022, Windows Terminal deviendra l’interface en ligne de commandes par défaut du système. Et c’est une très bonne chose…

Une icône pour piloter le Micro

Les applications de communication entraîneront l’affichage sur la barre des tâches d’une icône « micro » pour vous permettre de mettre en silence (mute) le micro d’un unique clic. La fonctionnalité est déjà supportée par Teams (pour les Insiders) mais le sera par d’autres applications en 2022.

Le support des apps Android

Windows 11 va permettre d’exécuter directement les applications Android dans des fenêtres Windows. La fonctionnalité avait été annoncée lors de la première présentation du système en juin 2021. Mais elle n’était pas présente à la sortie de la première version de Windows 11. Elle devrait toutefois naître officiellement en 2022 et peut déjà être expérimentée par les Windows Insiders qui vivent aux USA. Officiellement, seules les applications présentes dans l’Amazon Appstore seront supportées. En pratique, des hackers proposent des alternatives pour installer n’importe quel APK et même des astuces pour installer le Google Play Store sous Windows !

Le support des jeux Android grâce à Google

Si Google ne semble pas avoir l’intention d’officiellement supporter son Android Play Store sous Windows, l’éditeur travaille en revanche sur la compatibilité des jeux Android sous Windows. À l’occasion des Game Awards 2021 début décembre, Google a confirmé son intention de supporter les jeux Android sous Windows. « À partir de 2022, les joueurs pourront découvrir leurs jeux Google Play préférés sur davantage d’appareils et passer de manière transparente d’un téléphone à une tablette, un Chromebook et bientôt un PC Windows », explique l’éditeur. Google aurait développé sa propre technologie d’émulation différente de celle de Microsoft (WSA) et de celle d’émulateurs comme Bluestacks. « Ce produit construit par Google apporte le meilleur de Google Play Games à plus d’ordinateurs portables et de bureau, et nous sommes ravis d’étendre notre plateforme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android préférés. »