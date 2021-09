Windows 11 ne sera officiellement disponible que le 5 octobre. Mais il compterait déjà plus de 10 millions d’utilisateurs. Explications et perspectives…

C’est l’évènement de la semaine prochaine. Microsoft introduira officiellement Windows 11 sur le marché avec un déploiement annoncé comme très progressif puisqu’il devrait s’étendre jusqu’à la mi 2022. La mise à jour sera gratuite pour les utilisateurs de Windows 10 mais, on le sait, toutes les machines ne seront pas compatibles, Microsoft imposant des contraintes hardware plus strictes que pour son précédent OS.

Mais à près d’une semaine de son inauguration, Windows 11 compterait déjà plus d’une dizaine de millions d’utilisateurs. Un calcul réalisé à partir de l’étude de marché de AdDuplex. Selon cet outil de mesure d’audience, Windows 11 serait déjà crédité de 1,3% d’utilisateurs. Si on se base sur le chiffre de 1,3 milliard d’utilisateurs Windows 10 actifs annoncé par Microsoft, on obtient le chiffre de 16,9 millions d’utilisateurs Windows 11. Bien sûr, tout ceci n’est que spéculation. L’étude AdDuplex ne porte pas sur l’intégralité du marché mais est extrapolée à partir d’un panel de 60.000 internautes. Elle a à maintes reprises montré ses limites mais elle a aussi montré que sa lecture du marché n’était pas très éloignée de la réalité.

Donc même si le chiffre réel est très probablement inférieur, Windows 11 compterait quand même déjà plusieurs millions d’utilisateurs. Et cette information est plutôt intéressante surtout quand on constate que dans l’univers Windows 10 les mises à jour se font plutôt vite et bien. L’étude AdDuplex montre en effet que 74% des utilisateurs sont sur une version de moins d’un an (20H2 et 21H1) du système. Le chiffre est assez fascinant parce qu’il tend à prouver que, même en entreprises, les principes de mises à jour fréquentes du système sont plutôt entrés dans les mœurs.

Des chiffres qui nous laissent penser que :

Décidément le programme Windows Insiders est une aubaine pour l’éditeur : ces utilisateurs sont de vrais « early adopters » et ont très massivement migré vers Windows 11. Autrement dit, le système est déjà « bêta testé » depuis plusieurs semaines par des millions d’utilisateurs dans le monde.

En toute logique, malgré les limitations matérielles, Windows 11 devrait être le système de Microsoft qui connaîtra la plus rapide adoption. Car sa mise à jour auprès du grand public mais aussi des entreprises se fera en toute logique très naturellement. Le système affiche un look moderne et différent mais les fondations restent essentiellement celles de Windows 10. La nouvelle version va donc être poussée comme une mise à jour Windows 10 sans besoin de mettre en place de nouveaux mécanismes de déploiement. Sur le papier, si dans un an 74% des utilisateurs de Windows 10 ont été mis à jour vers Windows 11, cela représentera plus de 960 millions d’utilisateurs acquis en 1 an. Un record pour Windows… et pour Microsoft.

Affaire à suivre à partir du 5 octobre…