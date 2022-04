Protection contre les apps douteuses, des onglets dans l’explorateur de fichier, un peu plus d’IA intégrée au système… Microsoft a levé le voile sur plusieurs améliorations de Windows 11.

Surfant encore et toujours sur la vague du travail hybride, Microsoft a présenté hier plusieurs nouveautés ergonomiques et de sécurité qui devraient voir le jour à l’automne prochain à l’occasion de la sortie de la version « 22H2 » de Windows 11, première mise à jour majeure du système.

Ces nouveautés ne sont pas vraiment une surprise car elles sont expérimentées plus ou moins ouvertement par Microsoft depuis quelques mois notamment au travers des versions « Windows Insiders » du système.

Toutefois, plusieurs nouveautés présentées méritent que l’on s’y attarde, parfois parce qu’elles sont réclamées par les utilisateurs depuis de nombreuses années, parfois parce qu’elles ont pris beaucoup de sens avec l’évolution du monde du travail, parfois parce qu’elles apportent un niveau supérieur de sécurité et d’administration essentiel aux entreprises.

Nouveautés ergonomiques

Parmi les nouveautés qui pourraient bien transformer le quotidien des utilisateurs Windows, on retiendra une fonctionnalité attendue depuis très longtemps, souvent envisagée, voire expérimentée, par Microsoft, mais jusqu’ici restée dans les tiroirs : l’apparition des onglets sous l’explorateur de fichiers. Ce dernier reste une composante clé du bureau Windows. C’est par l’explorateur que l’on explorer ses disques, copie des fichiers, ordonne ses documents. Mais dans le monde d’aujourd’hui où l’utilisateur est inondé d’informations et de fichiers, il n’est pas rare de se retrouver avec une demi-douzaine de fenêtres ouvertes un peu partout sur ses écrans alors qu’il aurait été plus logique et pratique de les regrouper dans des onglets comme chaque internaute le pratique quotidiennement sur son navigateur Web.

L’explorateur de fichiers va donc acquérir une ergonomie similaire aux navigateurs Web avec la possibilité d’ouvrir différentes vues sur vos disques et fichiers dans des onglets différents.

<

Autre nouveauté relative à l’explorateur de fichiers, celui-ci va désormais proposer une vue d’accueil enrichie de l’ordinateur affichant pléthore de raccourcis personnalisés par l’utilisateur. L’objectif est de permettre à chacun de personnaliser davantage l’explorateur en fonction de ses habitudes et de ses besoins.

<

Dans un même ordre d’idées, Microsoft veut aussi rendre l’explorateur de fichiers un peu plus dynamique et intelligent. Et cela va commencer par l’introduction de suggestions contextuelles. Lorsque l’utilisateur pointe un fichier, un menu apparaîtra lui suggérant par exemple des fonctions de partages en un clic avec ses contacts fréquents ou son équipe.

<

Snap Layout est cette fonctionnalité de Windows 11 qui permet d’aisément réordonner les fenêtres du bureau. Microsoft va améliorer l’ergonomie de cette fonction pour les utilisateurs d’écran tactile. Désormais une barre « Touch Layout » apparaît tout en haut de l’écran quand on cherche à déplacer une fenêtre. Il suffit alors d’indiquer du doigt là où l’on placer réagencer cette fenêtre. Pratique.

Enfin dernière amélioration ergonomique annoncée, l’arrivée des dossiers dans le nouveau menu Démarrer de Windows 11. Cette fonction présente dans Windows 10 avait disparu dans la première version de Windows 11. Elle fait son retour pour tous ceux qui aiment avoir un menu Démarrer très ordonné…

 <

Un peu plus d’IA dans Windows 11

L’Intelligence Artificielle s’infiltre partout et Windows 11 ne fera pas exception d’autant qu’elle est en mesure de simplifier et améliorer les expériences utilisateur.

Ainsi une fonction « Live Captions » va être intégrée dans Windows. Dès qu’un flux audio vocal ou une vidéo est joué par Windows, il sera possible d’afficher une barre affichant en temps réel une transcription sous forme de sous-titres.

Par ailleurs, Microsoft compte bien utiliser l’IA pour enrichir les expériences hybrides notamment via Teams, Zoom et autres solutions de visioconférence et de communication visuelle. Des fonctions jusqu’ici expérimentées sur la Surface Pro X vont être intégrées au système :

– Automatic Framing assure un recadrage automatique de l’image de votre Webcam pour que vous restiez toujours bien cadré pour vos interlocuteurs même si vous changez de position.

– Eye Contact est une fonction qui retouche votre regard en temps réel pour donner l’impression que vous faites toujours face à la caméra, même si votre regard se déplace en réalité vers l’écran ou votre clavier.

– Portrait Background Blur réalise un floutage doux et précis de l’arrière-plan pour protéger votre vie privée et mettre en évidence votre visage.

– Enhanced Noise Suppression veille à supprimer les bruits de fond de votre entourage et de ceux de vos correspondants pour rendre les discussions plus intelligibles et claires.

« Nous souhaitons ainsi rendre les réunions meilleures sur les appareils dotés d’une unité de traitement neuronal (NPU), afin que les collaborateurs se présentent toujours sous leur meilleur jour et que tout le monde puisse être engagé et productif« , explique Paul Barr, chef de produit du groupe principal pour Windows. « Comme ces fonctions d’intelligence s’exécutent localement sur le PC, elles sont dès lors disponibles dans toutes les applications Windows 11 avec des exigences minimales en matière de performances ou d’autonomie de la batterie, et vous pouvez être sûr qu’elles respecteront votre vie privée. »

Une façon comme une autre d’indiquer que ces fonctionnalités ne seront pour l’instant pas disponibles sur tous les PC. Seuls ceux dotés de NPU en bénéficieront car ces fonctions ont besoin d’une accélération matérielle d’inférences, l’IA fonctionnant en temps réel sur les flux. Autrement dit, ces fonctions ne seront en réalité présentes que sur les versions « Windows 11 on ARM » pour processeurs Snapdragon de Qualcomm. Ce qui les limite à un tout petit nombre d’appareils (Surface Pro X, Lenovo Thinkpad X13s, …).

De l’administration et de la sécurité… en plus

Autre nouveauté annoncée, le retour d’une fonctionnalité ancestrale de Windows née avec Windows for Workgroups il y a bientôt 30 ans : la possibilité pour les administrateurs d’envoyer une notification à tous les PC de l’entreprise ! Ces messages pourront apparaître sur l’écran de verrouillage, au-dessus des fenêtres ou sous forme de notifications au-dessus de la barre des tâches.

« Avec le passage à des lieux de travail hybrides, nous constatons que les organisations ont besoin de mieux se connecter avec les employés d’une manière adaptée aux situations individuelles », explique Heena Macwan, chef de produit Windows. « Dans une prochaine version, nous permettrons aux services informatiques de cibler des utilisateurs spécifiques avec des messages organisationnels qui pourront apparaître sur des espaces Windows telles que l’écran de verrouillage, le bureau ou au-dessus de la barre des tâches. »

Côté sécurité, trois nouveautés ont attiré notre attention.

La première est une amélioration de la détection et de la prévention contre les attaques de Phishing visant à dérober identités et autres coordonnées et infos personnelles. Windows Defender SmartScreen va désormais alerter les utilisateurs lorsqu’ils sont sur le point d’insérer des données privées sur un site potentiellement malveillant.

La seconde s’appelle Personal Data Encryption. Lorsqu’elle est activée, les utilisateurs devront d’abord s’authentifier via Windows Hello for Business pour accéder à des données sensibles. Ainsi, même si le PC tombe entre des mauvaises mains, ces dernières ne pourront pas accéder aux données sensibles sans authentification biométrique.

La troisième se nomme « Smart App Control ». Ce nouveau bouclier défensif empêche les utilisateurs d’exécuter des applications jugées non fiables par Windows et une nouvelle IA défensive imaginée par Microsoft. La fonction s’intègre au cœur même de la couche système qui gère les processus. Elle est donc plus performante et plus difficile à berner que les précédentes protections applicatives de Windows et Windows Defender. Smart App Control n’autorise l’exécution d’un processus que si sa sécurité est assurée par un certificat ou validée par l’IA de Microsoft. Autrement dit seuls des processus sûrs peuvent désormais s’exécuter. De quoi très sérieusement boosté le potentiel de sécurité des PC pour les entreprises. Seul bémol, si cette fonction sera activée par défaut sur les nouveaux PC, elle nécessitera en revanche une réinitialisation totale et une installation à neuf de Windows 11 sur les machines actuelles. Mais un tel gain de sécurité justifie sans aucun doute un tel effort.

Au passage, on notera que Microsoft a décidé de mettre vraiment à profit les contraintes matérielles imposées par Windows 11. Désormais, les fonctionnalités de sécurité HVCI (Hypervisor-protected Code Integrity), WDAC (Windows Defender Application Control), Credentials Guard seront activées par défaut sur Windows 11. Par ailleurs, Microsoft a rappelé l’existence d’une autre protection de Windows 11 méconnue et trop peu utilisée par les entreprises : Config Lock qui détecte et éventuellement bloque tout changement apporté à la base de registres (l’ancestrale Registry) de Windows.

Microsoft démontre donc une nouvelle fois son intérêt renouvelé pour son système d’exploitation avec une volonté d’offrir plus de personnalisation, d’intégrer plus d’IA mais surtout de véritablement faire franchir un cap radical à la sécurité des PC. Des efforts, somme toute, louables.