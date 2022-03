Malgré son incompatibilité avec bon nombre de PC du marché, Windows 11 connaît une adoption toujours soutenue. Selon AdDuplex, il serait installé sur près de 20% des PC du marché.

Alors que Microsoft continue très progressivement de diffuser son nouveau système par Windows Update – et bien que de très nombreuses machines ne seront jamais éligibles – , l’adoption de Windows 11 maintient son rythme. Sorti en octobre dernier, il serait déjà présent sur 19,6% des PC du marché (en comptant les Insiders) selon les mesures du service AdDuplex, contre 16,1% en janvier dernier.

On notera cependant que la mise à jour de Windows 10 « 21H2 », sortie peu de temps après Windows 11, se déploie quand même plus rapidement encore puisqu’elle est déjà installée sur 21% du parc PC. La version de Windows la plus déployée est sans surprise Windows 10 « 21H1 » toujours présente sur 27,5% du parc.

En Janvier dernier, Panos Panay, patron de la division Windows, expliquait que « l’adoption de Windows 11 est actuellement deux fois plus rapide que celle de Windows 10 en son temps ». Outre les machines non éligibles parce qu’incompatibles avec des spécifications matérielles bien plus strictes, l’adoption de Windows 11 est encore freinée par le fait que bien des machines éligibles ne se sont toujours pas vu proposer la mise à jour, Microsoft testant toujours bien des configurations du marché. Même si les vannes de déploiement ont été ouvertes un peu plus depuis fin janvier, il reste encore bien du travail pour que toutes les machines éligibles se voient proposer la mise à jour.

Rappelons que Microsoft a publié au début du mois de février un Experience Pack qui met à jour le système pour y intégrer des améliorations ergonomiques attendues depuis la présentation du système en avant-première en juin 2021 mais qui n’avaient pas pu être finalisées à temps pour la sortie en octobre.

À en juger par les dernières « builds Windows Insiders », Microsoft prépare de nombreuses améliorations ergonomiques pour les prochains mois : améliorations du menu démarrer, enrichissements fonctionnels de la nouvelle barre des tâches, nouveau gestionnaire des tâches, etc.

Parallèlement, Microsoft a confirmé il y a quelques jours l’existence d’un bug qui peut se révéler handicapant : dans certains cas, lorsque l’utilisateur demande une réinstallation complète de sa machine avec effacement des disques, Windows 11 n’efface justement pas tout et oublierait des fichiers en cours de route. Il ne faut donc pas faire confiance à la fonction Reset du système pour efficacement effacer toutes traces préexistantes lorsque l’on réinstalle un PC pour le réaffecter à un autre utilisateur ou pour le mettre sur le marché de la seconde main.