Windows 11 sortira officiellement le 5 octobre. Une sortie qui interpelle les utilisateurs qui se demandent s’ils doivent ou peuvent évoluer et ce qu’ils ont ou non à y gagner ou ç y perdre…

Parce que les PC sont un outil clé de la productivité de chacun au quotidien, toute nouvelle version majeure de Windows est un évènement qui suscite chez les utilisateurs curiosité et inquiétude. Avant d’opter pour le nouveau système de Microsoft, voici 5 questions clés que tout utilisateur Windows devrait se poser et leurs réponses…

1/ Ai-je besoin/envie de passer à Windows 11 ?

Sur le papier, personne n’a véritablement besoin de passer à Windows 11. Les fonctionnalités clés sont identiques à celles de Windows 10. Et les nouveautés phares de Windows 11 comme le nouveau Windows Store ou les améliorations pour les gamers seront également intégrées dans les futures mises à jour de Windows 10. Car, Microsoft n’abandonne pas Windows 10 et continuera à proposer des mises à jour du système jusqu’en 2025 ! Par ailleurs, rappelons que l’une des fonctionnalités les plus attendues, le support des Apps Android, n’est pas intégrée dans cette première version de Windows 11. N’oubliez pas que le nouveau système offre une nouvelle expérience utilisateur qui peut déconcerter, d’autant qu’elle présente encore des limitations (on ne peut pas déplacer la barre des tâches ou redimensionner le menu Démarrer par exemple, ce qui est possible sous Windows 10).

En pratique, vous pouvez cependant avoir envie de passer à Windows 11 pour découvrir son look plus moderne, son menu « Démarrer » repensé, ses petites astuces ergonomiques comme Snap Layout ou le regroupement de fenêtres. En outre, passer à Windows 11, c’est s’inscrire dans le futur. Microsoft présente en effet son nouvel OS comme le début d’une nouvelle ère Windows. Autrement dit, le Windows 11 disponible le 5 octobre n’est qu’une première version, une première étape vers des refontes plus marquées du système.

2/ Mon PC est-il compatible Windows 11 ?

Maintenant que vous savez avoir envie de passer à Windows 11, reste à vérifier si cela est techniquement possible. Pour cela, Microsoft propose un utilitaire qui permet de contrôler la compatibilité de son PC avec le nouvel OS. Il faut le télécharger en suivant ce lien :

Get PC Health Check Application (microsoft.com)

Les questions qui suivent dépendent des informations retournées par cette application. Sachez que même si votre machine est donnée comme incompatible, vous pouvez quand même tenter d’installer le nouveau système. Mais ce n’est pas forcément une bonne idée comme nous le verrons plus loin…

3/ Mon PC est compatible mais la mise à jour ne m’est pas proposée. Est-ce que je dois attendre ?

Les PC compatibles se verront proposer la mise à jour vers Windows 11 sur l’écran « Windows Update ». Celle-ci est gratuite mais n’a rien d’obligatoire. C’est à vous de décider si oui ou non vous voulez passer au nouveau système.

Microsoft a annoncé vouloir déployer Windows 11 de façon très progressive entre le 5 octobre 2021 et la mi-2022 ! La mise à jour vers Windows 11 ne sera proposée que sur les configurations qui auront été testées et validées. Si l’option de mise à jour n’apparaît pas, c’est que votre configuration n’a pas encore été validée : des pilotes ou des logiciels présents peuvent éventuellement poser problème. Il est possible de forcer une mise à jour vers Windows 11 en passant par le site Aide et apprentissage de Windows – Support Microsoft . Mais, à moins d’être vraiment très curieux et impatient, il reste sage et conseillé d’attendre que Windows Update vous propose la mise à jour.

4/ Mon PC est compatible, dois-je installer Windows 11 à neuf ou faire une mise à jour ?

La mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 est une procédure assez fluide qui ne pose en général pas de soucis. Il est quand même bon de prendre quelques précautions préalables comme s’assurer que l’on s’identifie bien avec un compte Microsoft, que le système, applications et drivers sont bien à jour et que vos données les plus importantes ont bien été préalablement sauvegardées… On ne sait jamais. Par ailleurs, si jamais vous procédez à une mise à jour sachez que vous aurez une dizaine de jours pour éventuellement changer d’avis et revenir à la version précédente de Windows !

Mais si votre système actuel rame, n’a pas été réinstallé depuis plusieurs années, et potentiellement infecté par un malware, il est préférable de procéder à une installation à neuf de Windows 11 pour repartir sur de bonnes bases. Il suffit pour cela de télécharger le Windows Media Creation Tool, de créer une clé d’installation et de redémarrer le PC sur cette dernière. Au moment de l’installation, vous pouvez choisir de conserver vos fichiers, mais il faudra quand même réinstaller vos applications. Donc, avant de procéder à cette opération, il est préférable d’avoir préalablement utilisé un compte Microsoft pour s’identifier sous Windows 10. Ce compte vous permettra non seulement de retrouver votre OneDrive et vos configurations logicielles mais aussi de récupérer automatiquement la clé d’activation de Windows (elle est automatiquement sauvée dans votre profil par Windows).

5/ Mon PC n’est pas donné comme compatible. Est-ce une bonne idée de forcer l’installation à neuf ?

Pour installer Windows 11 sur un PC qui n’est pas reconnu comme compatible par Windows Update ou par PC Health Check, il faut nécessairement procéder à une installation à neuf via l’outil Windows Media Creation Tool. Attention, tous les PC incompatibles ne peuvent pas accueillir Windows 11. Il faut forcément disposer de 4 Go de RAM minimum, d’une carte graphique compatible DirectX 12 (avec drivers WDDM 2.0) et d’une résolution graphique d’au moins 1366 x 768 pixels.

Si votre PC respecte ces spécifications minimales mais n’a pas de processeurs récents (moins de 3 ans) ni de protection TPM 2.0, vous pourrez tenter l’installation à neuf de Windows 11.

Néanmoins, en procédant ainsi vous prenez plusieurs risques : des risques de sécurité d’abord puisqu’il vous faudra procéder manuellement aux mises à jour (apparemment Windows Update ne fonctionnera pas sur les machines incompatibles) mais aussi des risques de stabilité (selon Microsoft les machines non compatibles affichent un taux de crash Kernel significativement plus élevé).

Le jeu n’en vaut donc probablement pas la chandelle, mais Microsoft ne ferme pas pour autant totalement la porte à une telle expérimentation.