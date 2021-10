La compatibilité Android, fonctionnalité phare annoncée en juin dernier mais non présente dans la version actuelle de Windows 11, vient de voir officiellement le jour sur les préversions des Windows Insiders. Microsoft a encore du travail. Mais cette émulation doit aussi interroger Google…

Depuis la dernière build mise à disposition des Windows Insiders (en canal Beta), Windows 11 s’est enrichi d’une nouvelle couche système. Dénommée WSA (Windows Subsystem for Android), elle permet l’exécution d’applications Android dans des fenêtres parallèlement aux applications Windows. WSA s’inspire d’une autre couche d’émulation présente dans Windows 11 : « WSL + WSLg », la couche Windows Subsystem for Linux qui permet d’exécuter les applications Linux (y compris graphiques) sur Windows en profitant des accélérations graphiques du hardware.

Le support des apps Android n’en est qu’à ses débuts. Il est ainsi pour l’instant limité aux utilisateurs américains disposant d’un compte américain Amazon Appstore.

Sur le papier, pour profiter du support d’Android sous Windows 11, il suffit de télécharger depuis le Windows Store l’application Amazon AppStore. Puis de télécharger depuis ce dernier les applications Android qui y sont proposées. Elles apparaîtront dans le menu Démarrer comme n’importe quelle application Windows.

Ce support en « Bêta » est pour l’instant très limité avec différentes contraintes (comme le fait que la couche WSA doit rester tout le temps active ou que le Store ne propose pour l’instant que 50 Apps vérifiées). L’objectif pour Microsoft n’est pas encore de proposer une fonctionnalité grand public mais de permettre aux développeurs Android de tester le comportement de leurs applications sous Windows et notamment de gérer le fenêtrage de façon optimale.

L’éditeur a d’ailleurs publié une documentation technique à leur attention : Windows Subsystem for Android™️ | Microsoft Docs. Celle-ci explique comment débugger une App Android sous Windows, comment gérer le fenêtre, la souris, et le clavier, comment optimiser l’application Android pour que son comportement soit optimal sur une machine Windows.

Bien évidemment, on retrouve ici les mêmes limitations que sur tous les appareils non certifiés Google et fonctionnant sur la version open source d’Android (cas des derniers smartphones Huawei ou des tablettes Fire d’Amazon). Autrement dit, les apps ne doivent pas faire appel aux services Google et le Google Play Store n’est pas disponible.

Mais comme sur les smartphones Huawei et sur les tablettes Fire, il n’a pas fallu attendre bien longtemps avant que des bidouilleurs trouvent un moyen d’installer le Play Store et les services Google sous WSA. Quelques heures après la disponibilité de la bêta auprès des Insiders, le hacker ADeltaX dévoilait sur GitHub un patch (certes un peu complexe à installer) permettant d’installer toutes les couches Google nécessaires pour exploiter pleinement le Store et le parc applicatif Android.

Ce qui va rapidement mettre Google en porte-à-faux. Soit l’entreprise laisse faire et va se retrouver rapidement avec des millions d’utilisateurs Windows « piratant » ses technologies. Soit l’entreprise trouve une parade fiable pour interdire cette pratique et se met alors à dos les millions d’utilisateurs utilisant à la fois des PC et des smartphones Android. Dans un tel contexte, ne serait-il finalement pas plus judicieux et rentable pour Google de proposer une solution officielle pour un support complet d’Android sous Windows ? Seul l’avenir nous le dira… Un avenir qui n’est cependant pas attendu avant la prochaine version de Windows 11 (version 22H2) attendue à l’automne prochain et qui devrait officialiser le support des Apps Android! De quoi laisser assez de temps aux développeurs Android pour travailler leurs applications et à Google pour repenser la situation.