Microsoft a ouvert hier soir les portes de sa conférence virtuelle Insight 2021 avec au sommaire plus de 90 annonces dont une nouveauté phare dans la galaxie Office : Loop…

Comme d’habitude, Microsoft avait une longue liste de nouveaux services et de mises à jour à présenter durant sa conférence virtuelle MS Ignite. Mais toutes n’ont clairement et évidemment pas la même importance. En fait 5 annonces méritent surtout l’attention des observateurs de l’univers informatique. Et la plus importante d’entre elles n’est pas forcément celle qui est la plus mise en avant pour l’éditeur : Loop.

Loop un nouveau module collaboratif

L’univers Microsoft 365 (anciennement Office 365) ne cesse de s’enrichir. Avec forcément un focus sur la collaboration. Après les versions Web Apps de Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Visio, après l’introduction des fonctions d’édition simultanée sur les versions Desktop de ces applications, après l’apparition de Teams et de Microsoft Whiteboard, l’éditeur lance un nouvel espace collaboratif : Microsoft Loop.

Cela fait plus d’une dizaine d’années que Microsoft explore l’idée d’un canevas partagé où discussions et documents s’entremêlent autour de projets. Jusqu’ici tous ces projets étaient passés à la trappe à différents stades de leur développement. Mais toutes ces tentatives ont mené à la nouveauté du moment. « Microsoft Loop est une nouvelle application qui permet aux équipes de penser, planifier et créer ensemble dans un seul et même espace de travail grâce à la synchronisation des données » explique banalement l’éditeur dans son communiqué de presse.

Pourtant Loop est un produit bien plus ambitieux : « nous avons besoin d’aller plus loin en matière de collaboration. Avec Loop nous réimaginons Office pour en faire un canevas universel et interactif pour créateurs de toutes sortes » explique Wangui McKelvey, General Manager Microsoft 365.

Microsoft est une nouvelle application qui combine un canevas très flexible et des composants portables, autrement dit des composants collaboratifs qui se déplacent librement (d’une application à l’autre) tout en restant toujours synchronisés.

Loop est en réalité la concrétisation d’une technologie en développement depuis 2019 et dont nous avons déjà parlé (ici et ici) : le Fluid Framework et ses Fluid Components. Il s’agit d’un ensemble de composants hautement collaboratifs et temps réel permettant à une infinité de collaborateurs d’interagir dessus en même temps. Ces composants peuvent être des paragraphes de texte, des tableaux, des listes de tâches, des votes interactifs, un suivi d’états, etc. Ces composants restent toujours synchronisés et éditables qu’on les affiche dans une conversation Teams, dans un texte Word, dans un email, etc.

Loop est une application construite pour et autour de ces composants. Loop permet de regrouper les composants au sein de pages Loop, elles-mêmes assemblées dans un workspace Loop.

Les Workpaces Loop s’étendent au-delà des pages de composants et peuvent intégrer des documents Office. « Les Loop Workspaces sont des espaces partagés qui vous permettent, ainsi qu’à votre équipe, de voir et de regrouper tout ce qui est important pour votre projet. Les espaces de travail vous permettent de rattraper facilement ce sur quoi tout le monde travaille, de réagir aux idées des autres, ou de suivre les progrès vers des objectifs partagés. Les équipes peuvent collaborer de manière synchrone ou asynchrone chaque fois que l’inspiration frappe à la porte » explique Wangui McKelvey.

Tout ceci reste encore nébuleux. Les « Loop Components » (ex Fluid Components) sont incontestablement une technologie très prometteuse. Et Loop permet de les orchestrer et de leur donner corps. Mais cette technologie reste une technologie purement Web. Ils s’intègrent sans problème à Teams et OneNote. Mais quid des applications « Desktop » comme Word, Excel ou PowerPoint ? Pour l’instant Microsoft s’étend peu sur le sujet.

Pourtant à plus d’un titre, Loop vise à éloigner de ces applications traditionnelles les utilisateurs qui n’ont pas besoin de leur richesse fonctionnelle en proposant un canevas universel bien plus souple.

Par ailleurs Loop entre finalement en conflit avec d’autres applications de Microsoft : les Loop Workspaces sont finalement similaires aux Notebooks de OneNote, peuvent servir d’alternative bien plus moderne et utile aux Teams Sites de SharePoint, et même remplacer bien des usages du méconnu et pourtant très réussi Microsoft Whiteboard.

Bref Loop est autant une nouveauté qu’une énigme… Ce sont les usages et les utilisateurs qui décideront au final de son succès.

Microsoft veut exister dans le Metaverse

Depuis que Facebook s’est emparé du terme à ses propres fins, le concept de Metaverse (Méta-Univers) est servi à toutes les sauces. Qu’est-ce au juste ? Une sorte d’Internet de demain, un monde en ligne virtuel et immersif basé sur les hologrammes, les casques de réalité virtuelle et les avatars qui permet aux gens de se rencontrer dans des lieux virtuels tout en restant chez eux. Bref, nous vivrons bientôt deux vies : celle du monde réel et celle du Metaverse. Tout comme Internet n’appartient pas à Facebook, le Metaverse n’appartient pas à Mark Zuckerberg et à Meta (le nouveau nom de la holding Facebook) malgré les efforts de ce dernier pour s’emparer du terme.

Et Microsoft compte bien exister dans cet internet « next gen ». L’éditeur voit dans sa technologie d’univers 3D holographique « Microsoft Mesh » les prémices de ce que pourrait proposer le métavers. L’éditeur vient d’annoncer « Mesh for Teams » !

Cette fonctionnalité permet aux participants d’une réunion à distance d’interagir sous forme d’avatars personnalisés dans des espaces immersifs, depuis n’importe quel appareil, sans équipement particulier et quelle que soit leur localisation. « Les capacités de réalité mixte de Microsoft Mesh – qui permet à des personnes physiquement éloignées les unes des autres de participer à des expériences holographiques collaboratives et partagées – alliées aux outils de collaboration de Teams procurent un sentiment de présence inédit malgré la distance » explique l’éditeur.

Microsoft a enfin une offre Cybersécurité pour TPE et PME

Jusqu’ici Microsoft a surtout focalisé ses outils de cybersécurité pour les ETI et grandes entreprises. À commencer par se solution Microsoft Defender for Endpoint. Conscient que ces grands clients sont de plus en plus rendus vulnérables par leur supply chain (et les TPE et PME qui la constituent), l’éditeur propose enfin une vraie solution de sécurité simple et pratique pour entreprises de moins de 300 collaborateurs. « Defender for Business » est une suite de sécurité qui dérive de Microsoft Defender for Endpoint mais spécifiquement pensée et recalibrée pour TPE et PME. Elle couvre de multiples domaines : gestion et priorisation des menaces et vulnérabilités, réduction de la surface d’attaque, protection Next Gen, EDR (Endpoint Detection & Response), Auto-investigation et remédiation.

Defender for Business sera intégrée en standard dans Microsoft 365 Business Premium. L’offre peut aussi être acquise séparément pour 3$ par utilisateur et par mois.

Autres annonces

Parmi les autres annonces à retenir :

– Microsoft a officialisé la mise en open-source de son langage PowerFx,

– Teams s’ouvre un peu plus : une fonctionnalité « Chat with Teams» permet de converser plus aisément avec des personnes en dehors du réseau professionnel, « Teams Shared Channels » permet de partager un canal Teams avec des personnes et des équipes issues de différentes organisations.

– « Microsoft Customer Experience Platform» est une solution marketing qui permet aux entreprises de personnaliser, automatiser et orchestrer les parcours clients.

– Context IQ est un ensemble de fonctionnalités intégrées nativement dans Microsoft 365 pour prédire, rechercher et suggérer les informations dont les collaborateurs ont besoin, directement dans le flux de leur travail.

– Azure Arc s’enrichit de nombreuses nouveautés pour aider les organisations à gérer leurs données et leurs applications dans un environnement hybride et multicloud : support étendu d’Azure Arc dans Azure Stack HCI et dans VMware vSphere, fonctionnalités ML, Azure Arc enabled SQL Managed Instance, …