Microsoft a annoncé plusieurs améliorations dans Teams, Outlook et Whiteboard pour fluidifier les scénarios collaboratifs mixant des collaborateurs en présentiel et d’autres en télétravail dans un mode de travail très hybride.

Quelques jours après les annonces de Google autour de son Workspace (introduction de fonctionnalités à la Slack, accès gratuit pour tous, nouvelles sécurités, Smart Canvas), Microsoft muscle également son offre Microsoft 365 en mettant en avant la nécessité de favoriser de nouveaux scénarios collaboratifs dans un monde du travail de plus en plus hybride avec des collaborateurs en présentiel, d’autres en mobilité et d’autres en télétravail.

L’idée n’est pas tant de réinventer la roue que de peaufiner les outils et scénarios actuels pour fluidifier les interactions alors que les collaborateurs sont en mixte « présentiel/virtuel ».

Le Fluid Framework en action

Il y a plus d’un an, Microsoft introduisait en open source son « Fluid Framework », un ensemble de composants Web permettant une collaboration simultanée, synchrone et asynchrone, sur un canevas entre plusieurs personnes.

« Pour travailler efficacement dans des modèles hybrides et asynchrones, les gens ont besoin d’un canevas super-riche sur lequel créer, rassembler et éditer tous les éléments contextuels avant, pendant et après la réunion » explique Jared Spataro, VP chez Microsoft Corp. « Les Fluid Components » sont des unités atomiques de productivité qui vous aident à faire votre travail dans le contexte du chat, des emails, des réunions, et plus encore ».

Microsoft annonce que ses « Fluid Components » seront très prochainement intégrés dans Teams, dans Outlook, dans OneNote et dans MS Whiteboard (voir plus loin). L’idée étant de permettre d’enrichir les interactions collaboratives sans avoir à changer de contexte et donc d’applications.

L’idée est assez similaire à celle de Google avec son Smart Canvas. Mais les Fluid Components présentent l’avantage de pouvoir être intégrées aisément dans des applications métiers.

Teams en mode hybride

Microsoft continue de retoucher l’interface de Teams pour fluidifier les réunions avec plusieurs personnes en présentiel dans une salle de réunion et autant d’autres en télétravail. L’éditeur a ainsi annoncé un nouveau mode (complémentaire au « Together Mode » assez ludique) dénommé « Front Row ». Dans ce mode, les vidéos s’affichent en galerie sous une fenêtre principale affichant contextuellement les informations de la réunion : agenda, documents partagés, notes, retranscriptions, planification des tâches, etc. Selon Microsoft, « cette disposition permet aux participants présents physiquement dans une salle de réunion d’avoir une interaction plus naturelle et engageante avec ceux à distance ».

Microsoft améliore son Whiteboard

Outre l’intégration des « Fluid Components » qui viennent enrichir les interactions possibles, le tableau blanc collaboratif de Microsoft – qui permet à plusieurs utilisateurs de collaborer depuis leurs tablettes, PC ou écrans Surface Hub – va bénéficier d’une interface repensée. Elle permet de mieux identifier qui modifie quoi en temps réel et proposera des modèles pour différents scénarios.

De nouvelles expériences employées pour réduire le stress

Enfin, Microsoft a également annoncé plusieurs nouveautés s’appuyant sur sa toute nouvelle plateforme EX dénommée « Viva ». Une application de méditation, dénommée « Headspace », permet de démarrer la journée en toute sérénité ou aide à mieux gérer le stress avant une présentation. Elle sera accessible directement depuis Teams. Par ailleurs, le portail Viva se voit enrichi d’un mode « concentration ».

Ce dernier permet de programmer un temps de concentration quotidien pour travailler sans être interrompu par les notifications de Teams, tout en proposant des musiques via Headspace et des temps de pause entre chaque tâche. Il s’accompagne d’une fonctionnalité « silence » qui donne la possibilité aux utilisateurs de désactiver les notifications mobiles d’Outlook et de Teams en dehors des heures de travail, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.