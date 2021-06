Google intensifie sa bataille contre Microsoft dans la bureautique et les plateformes collaboratives. L’éditeur annonce plusieurs nouveautés à commencer par un accès gratuit à sa suite Workspace (ex G Suite).

Google repart à l’attaque sur les outils bureautiques et collaboratifs. Objectif, séduire un plus grand nombre d’utilisateurs et imposer ses outils aux autoentrepreneurs et TPE.

En octobre dernier, Google renommait sa suite collaborative G Suite en Google Workspace avec la volonté de mieux intégrer ses solutions collaboratives (Gmail, Meet, Chat, Docs, Sheets, Slides, …) et d’imposer une nouvelle marque auprès des entreprises.

Google Workspace désormais gratuit

Aujourd’hui, Google veut imposer cette marque au plus grand nombre. Elle annonce que l’intégralité de l’expérience utilisateur Google Workspace est désormais accessible à tout utilisateur disposant d’un compte Google et non plus simplement aux entreprises ayant opté pour un abonnement payant !

Toutefois l’accès à cette nouvelle expérience collaborative nécessite une petite manipulation pour être activé. Depuis Gmail, il faut activer Google Chat en cliquant sur la roue crantée des Paramètres, puis aller dans « Voir tous les paramètres », puis dans l’onglet « Discussions et visioconférences » puis sélectionner Google Chat et cliquer sur « Enregistrer les modifications ».

Des Spaces pour concurrencer Slack et Teams

Cette manipulation étrange est tout sauf anodine. Elle est destinée à plus ou moins « forcer » les utilisateurs à apprivoiser Google Chat. Or, durant l’été, Google va remplacer les « salons » de Google Chat en de nouveaux espaces, dénommés Spaces, offrant des fonctionnalités qui ne sont pas sans rappeler Slack ou Teams : agrégation des fils de discussion autour d’un sujet donné, utilisation d’émoticônes expressives, statuts personnalisés, etc. Ces nouveaux espaces se veulent propices au partage et visent à simplifier le regroupement et l’organisation des idées, informations, discussions et fichiers autour d’un même projet.

Bref, avec Spaces, Google cherche clairement à concurrencer directement Teams ou Slack et imposer sa vision de la collaboration par discussions via messages instantanés au sein des entreprises. Les Spaces seront également intégrés aux autres fonctionnalités collaboratives de la suite comme Meet par exemple mais aussi Smart Canvas, le canevas multimédia interactif et nouvelle pierre angulaire de Workspace présenté à Google I/O.

De nouvelles sécurités

Par ailleurs, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les entreprises afin de leur permettre par exemple d’intégrer des règles DLP (prévention contre la perte de données) au cœur de Workspace ou d’utiliser leurs propres clés de chiffrement plutôt que des clés gérées par Google.

Une édition « Individual »

Outre cette accessibilité étendue à Google Workspace, l’éditeur annonce également une nouvelle édition de son offre payante : Google Workspace Individual est le concurrent direct d’un Office 365 Personnel. Il s’adresse aux TPE, artisans, autoentrepreneurs et autres freelances qui ont besoin d’accéder aux fonctions et aux sécurités avancées des éditions payantes. Contrairement aux autres versions payantes, cette édition n’impose pas de domaine personnalisé et se révèle plus immédiatement accessible. Prévue aux USA, Canada, Mexique, Brésil, Australie et Japon, elle pourrait être déclinée sur les marchés européens plus tard dans l’année.