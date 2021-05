Google a débuté hier soir sa conférence orientée développeurs « Google I/O 2021 ». Avec à la clé de nombreuses annonces et un focus sur la sécurité, l’ergonomie et l’IA…

Essentiellement orientée développeurs, la conférence Google I/O réserve traditionnellement de grandes annonces autour d’Android, ChromeOS, WearOS ainsi qu’autour des produits phares de Google que son Maps, Workspace ou encore le moteur de recherche.

L’édition 2021 est conforme à cette tradition désormais bien ancrée. Pas de séisme en perspective, mais quelques annonces fortes, quelques démos IA alléchantes et une volonté de la marque de redorer son image en matière de cybersécurité et plus encore de respect des données privées.

Voici un aperçu des annonces les plus marquantes…

Android 12, plus beau et plus rapide

Sans surprise, Google a profité de sa conférence développeur pour lever le voile sur la prochaine version d’Android. L’éditeur a d’ailleurs annoncé qu’Android animait désormais plus de 3 milliards de dispositifs actifs dans le monde (en comptant smartphones, TV et passerelles multimédias). Ce qui en fait le système le plus répandu à l’échelle planétaire.

Android 12 aura droit à un profond relooking qui s’appuie un nouveau design (UI language) dénommé « Material You ». Un nom choisi pour marquer le plus haut niveau de personnalisation désormais permis. Les utilisateurs vont pouvoir changer et personnaliser les thèmes de multiples éléments de l’interface utilisateur. De même, le système adapte automatique les thèmes de couleurs en fonction du fond d’écran choisi pour offrir une expérience utilisateur plus moderne et immersive. De nombreuses améliorations ergonomiques sont attendues sur l’écran de verrouillage, l’écran d’accueil, les paramètres.

Android 12 sera donc plus beau mais aussi plus rapide, Google annonçant avoir procédé à différentes optimisations notamment au niveau du noyau 20% plus rapide et dans la gestion de l’appairage Bluetooth.

Samsung et Google s’associent pour mieux contrer l’Apple Watch.

Depuis quelques années, Samsung a abandonné l’OS de Google sur ses montres connectées pour pousser son propre OS « Tizen », plus léger et moins consommateur de ressources. Mais l’heure est à la réconciliation. Google et Samsung annoncent vouloir construire une plateforme unifiée en combinant le meilleur des deux systèmes (Google WearOS et Samsung Tizen) en une nouvelle version de WearOS annoncée 30% plus rapide avec une ergonomie notablement repensée (et inspirée par WearOS). En outre, le nouveau WearOS incorporera en standard les services de tracking et fitness de Fitbit (marque rachetée par Google). Par ailleurs de nouveaux outils de développement vont être proposés.

Vie privée : Google veut votre confiance

Google, la société qui sait absolument tout sur nous et nos vies, veut changer cette image. L’éditeur rappelle qu’il ne revend pas les informations qu’il collecte, qu’il s’est fixé des limites dans le ciblage publicitaire (par exemple en n’utilisant pas les infos intimes qu’il connait comme les croyances religieuses ou les données de santé) et que tous ses produits sont désormais non seulement « Secure by Design » mais également « Privacy by Design ». Ainsi la fonction « Auto-Delete » qui supprime les historiques associés à votre compte Google au bout de 18 mois est désormais activée par défaut. Android 12 propose un nouveau centre de confidentialité pour gérer plus efficacement les droits des applications. Google Photos intègre une nouvelle fonction « Locked Folders » pour créer des espaces très privés protégés par mots de passe. Google améliore également Password Manager (sous Chrome et Android) avec des fonctions d’import, des alertes de compromission et la possibilité de changer très facilement les mots de passe compromis.

LaMBDA, vers des IA conversationnelles qui ont de la conversation…

Les chatbots actuels et les assistants comme Siri ou Alexa manquent franchement d’intelligence et de conversation. Google a démontré une nouvelle technologie conversationnelle dénommée LaMBDA – pour Language Model for Dialog Applications – qui permet enfin d’engager de véritables conversations avec les machines.

La technologie est encore en cours de développement mais elle se montre très prometteuse si l’on en croit les démonstrations proposées par Google. Il devient possible d’entretenir une véritable conversation sur un peu n’importe quel sujet dès lors que le modèle a été entraîné pour incarner une « personnalité ». Google a ainsi démontré comment sa technologie permettait de « converser » avec la planète Pluton ou un avion en papier… Fascinant.

Dans la pratique, une conversation LaMBDA n’aboutit jamais à un « je n’ai pas compris la demande » ni à une réponse terriblement mécanique comme « Aujourd’hui, sur Paris, il fait 12° et le risque de pluie est de 58% ». L’IA produira plutôt des réponses du genre « Houla, il pleut la mer » ou « Un temps à organiser un barbecue » et cherchera toujours à entretenir la conversation plutôt que d’y mettre fin.

MUM, enfin une vraie révolution dans la recherche ?

Oubliez BERT… Google travaille sur une nouvelle IA pour son moteur de recherche. Dénommée MUM (Multitask Unified Model), elle se veut 1000 fois plus puissante et élaborée que BERT. L’une des grandes différences, tient au fait que MUM réalise des recherches cross-langage de sorte à remonter des documents pertinents qui ne sont pas écrits dans la même langue que la question posée. Autre différence, MUM peut répondre en mixant textes, images ou autres sources et présente les assemble les éléments de réponse sous forme d’une réponse complexe et cohérente plutôt qu’une liste de liens. MUM sera très progressivement déployé et employé peu à peu sur certains types de questions « dans les mois à venir ».

Ce qui est intéressant à noter, c’est que MUM exploite une nouvelle architecture matérielle reposant sur la nouvelle génération v4 de TPU (Tensor Processing Unit) qui se veut deux fois plus performante que la génération v3. Google a déjà conçu plusieurs machines embarquant de tels TPU (jusqu’à 4096). Or selon l’éditeur, une machine dotée de 500 TPUv4 atteint l’ExaScale. Autrement dit, Google dispose déjà de plusieurs machines ExaScale (dont certaines seront accessibles via son Cloud d’ici la fin de l’année).

Encore plus de collaboratif avec Meet et Smart Canvas

Bien sûr, le travail collaboratif en mode hybride se devait d’avoir sa place sur cette conférence. Google va intégrer Meet directement dans ses applications Docs, Slides et Sheet de sorte à pouvoir échanger en visio tout en co-éditant les documents. Un nouvel affichage « Organisation View » va rendre plus convivial les réunions hybrides avec plusieurs personnes en présentiel dans une salle et plusieurs autres en virtuels : chacune des personnes en présentiel apparaîtra dans sa propre fenêtre en plus de la vue globale de la salle.

Autre annonce phare, celle des Smart Canvas. La fonctionnalité rappelle un peu ce que Microsoft vient de lancer en bêta avec ses Outlook Spaces (« Project Moca »), des espaces de partage qui permettent de mixer – en une seule vue partagée et collaborative en temps réel – documents, prises de notes, planifications, etc.

 <

Starline offre un rendu 3D à la visio

Et en matière de visio, Google a présenté une innovation assez spectaculaire : Project Starline combine des caméras haute résolution et des capteurs de profondeur pour créer un modèle 3D en temps réel et réaliste de la personne avec laquelle vous communiquez à distance et vous l’affiche en relief créant une véritable sensation d’être en présentiel et d’avoir une discussion face à face.

Le résultat est plutôt bluffant, suffisamment pour rapidement oublier la technologie et avoir l’impression d’être vraiment en présence de l’autre.

 <

Flutter 2.2 progresse encore

Google continue de faire évoluer très rapidement son outil de développement open source et cross-plateforme Flutter. Permettant de créer des applications pour Android, iOS, Windows, macOS, Linux et le Web, la version 2.2 supporte l’évolution 2.13 du langage Dart et présente de nombreuses améliorations de performances notamment sur Android, iOS et… Windows… Car Google qui appelait à une participation de Microsoft sur ce projet semble avoir été entendu par l’éditeur de Redmond. « Microsoft collabore avec nous, explique Tim Sneath le directeur du projet chez Google. Outre le travail que l’équipe de Surface a réalisé pour construire des expériences ‘pliables’ pour double écran sur Flutter, cette semaine voit naître l’alpha du support de Flutter pour les applications UWP construites pour Windows 10… ». Flutter s’impose de plus en plus comme une véritable alternative pour des développements cross-plateforme d’applications métiers en entreprise.

Vertex AI, nouvelle plateforme MLOps

Bien que Google I/O soit traditionnellement plus orienté développement Web et mobile que Google Cloud (qui a sa propre conférence), l’éditeur a fait une exception pour annoncer une nouvelle plateforme managée de machine learning, autrement dit une plateforme MLOps managée. Partant du principe que les entreprises rencontrent des difficultés à passer des projets à la mise en production, Vertex AI veut simplifier le travail des développeurs notamment en matière de déploiement et maintenance des modèles. VertexAI nécessiterait environ 80% de code de moins pour former un modèle que la concurrence. La plateforme fluidifie le cycle de vie des modèles et propose un « Feature Store » pour simplifier la découverte et le partage d’algorithmes de Machine Learning.

Au final, ce Google I/O s’est donc révélé assez dynamique et riche en nouveautés, démontrant une nouvelle fois que l’année pandémique n’a que peu impacté les capacités d’innovation de Google.