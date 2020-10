Ne m’appelez plus G Suite ! La suite bureautique collaborative de Google change de nom. Elle est désormais rebaptisée Google Workspace et s’enrichit de nouvelles fonctionnalités…

Google ne fait pas vraiment preuve d’originalité sur ce coup là… Son ensemble de logiciels bureautiques en ligne ne s’appelle plus G Suite mais Google Workspace… Un nom qui évoque certains concurrents à l’instar de Zoho Workplace, OnlyOffice Workplace, Workplace by Facebook, etc.

Ce changement de nom veut refléter une plus grande unification entre Gmail, Meet, Chat et la suite bureautique. Outre les trois modules de communication, la suite comporte toujours Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Sites, Keep, et Apps Scripts.

Rappelons que la solution collaborative en mode SaaS gère, selon Google, plus de 2,6 milliards de communication et autres utilisations tous les mois même si ça ne signifie pas grand-chose et même si l’on ignore le taux d’usage réel des outils bureautiques.

De façon plus parlante, on retiendra surtout que l’ex G Suite compte aujourd’hui officiellement 6 millions d’utilisateurs payants.

« C’est la fin du ‘Bureau’ tel qu’on le connaît » explique Javier Soltero, VP et GM de Google Workplace. « Désormais, les équipes doivent prospérer sans se rencontrer en personne, protéger leur temps personnel et leurs temps de concentration, et construire de nouveaux liens humains. Google Workplace veut offrir une expérience entièrement intégrée pour aider chacun à réussir dans cette nouvelle réalité. »

Google Workplace est progressivement déployé à partir d’aujourd’hui auprès des utilisateurs payants professionnels. Il sera disponible pour tous ultérieurement. « L’expérience utilisateur de Google Workspace rassemble de manière réfléchie les outils de base pour la communication et la collaboration (comme le chat, les courriels, les appels vocaux et vidéo et la gestion de contenu) en une seule expérience unifiée » ajoute Javier Soltero dans un billet de blog de présentation.

 

Plusieurs nouveautés accompagnent ce changement d’identité :

* L’arrivée des Linked Previews permet de prévisualiser – dans Docs, Sheets ou Slides – le contenu d’un lien intégré dans le document sans quitter ce dernier.

* Les Smart Chips, présents dans Docs, Sheets et Slides permet de suggérer des actions ou des détails contextuels en utilisant @mention dans le document pour attirer l’attention d’un collègue.

* La création de documents (Docs, Sheets, Slides) directement depuis un espace de discussion Chat.

* Le support du PiP (Picture in Picture) autrement dit d’une mini-fenêtre de visualisation d’une visioconférence Meet tout en continuant à travailler sur Docs, Sheets et Slides.