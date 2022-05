Un mini PC, de nouveaux outils de développement natifs, le support des NPU… Lors de la Build, Microsoft a dévoilé le prototype d’une nouvelle machine (Project Volterra) très inspirée du Mac Mini pour permettre aux développeurs de développer sur ARM tout en explorant le potentiel de l’IA.

Depuis plusieurs années déjà, Microsoft tente d’imposer ARM dans l’univers Windows avec une approche radicalement différente de celle d’Apple et de son big bang « M1 ». À l’occasion de la conférence Build 2022 cette semaine, l’éditeur a une nouvelle fois démontré qu’il ne comptait pas abandonner ces efforts autour d’ARM. Il a même une nouvelle idée pour populariser cette architecture sous Windows auprès des développeurs: profiter des NPU (accélérateurs d’inférences IA) embarqués dans les processeurs ARM pour démocratiser les usages IA sous Windows via de nouveaux frameworks et un kit de développement original dénommé Volterra et animé par un processeur ARM signé Qualcomm !

Un mini PC sous ARM pour les Dev

Dit autrement, Microsoft ne semble toujours pas avoir de processeurs ARM maison dans les tiroirs mais continue de construire sa stratégie ARM en partenariat avec Qualcomm. En attendant que le concepteur de CPU introduise un véritable concurrent du M1 d’Apple en 2023, Microsoft doit donc se contenter des solutions actuelles qui présentent un attrait particulier : les CPU Qualcomm embarquent l’un des NPU les plus performants du moment. Alors, pourquoi ne pas appuyer la stratégie de conquête de Windows on ARM sur cet atout ?

C’est ainsi que Microsoft a dévoilé à Build 2022 un nouvel ordinateur de bureau, ultra compact, animé par un processeur SnapDragon de Qualcomm : Project Volterra. Particularité de ce PC sous ARM dont le design évoque le Mac mini ? Il est « stackable », autrement dit, conçu pour qu’on puisse en empiler plusieurs les uns sur les autres pour, par exemple, former un cluster.

Microsoft avait déjà dévoilé un kit Dev ARM l’été dernier. Mais celui-ci était assez bancal puisque basé sur un chipset Qualcomm un peu poussif et uniquement animé par Windows 10. Project Volterra se veut beaucoup plus abouti et réfléchi. Avec des scénarios de développement désormais bien identifiés. Ce qui devrait permettre à ce nouvel appareil de trouver son public. Public qui sera d’ailleurs assez proche, probablement, de celui des actuels Mac Mini en M1.

Pour l’instant, Microsoft a dévoilé très peu d’informations sur cet appareil qui ne devrait apparaître que vers la fin de l’année. On sait juste qu’il est bardé de ports d’entrée/sortie, qu’il est animé par un SoC ARM combinant CPU, GPU et NPU, qu’il est d’abord pensé et destiné aux développeurs et qu’il sera livré avec toute la stack de développement Microsoft en version nativement ARM.

« Avec le projet Volterra, vous pourrez explorer de nombreux scénarios d’IA grâce au nouveau kit d’outils Qualcomm Neural Processing SDK pour Windows annoncé aujourd’hui par Qualcomm Technologies. Et comme nous nous attendons à ce que les NPU soient intégrés dans la plupart, voire la totalité, des futurs appareils informatiques, nous allons faciliter l’exploitation de ces nouvelles capacités par les développeurs, en intégrant la prise en charge de bout en bout des NPU dans la plate-forme Windows 11 » explique ainsi Panos Panay, CPO Windows chez Microsoft.

Dit autrement, Microsoft est en train d’utiliser les croissants besoins en IA et les NPU comme Chevaux de Troie pour démocratiser Windows on ARM auprès des développeurs !

Des outils de développement natifs ARM

Microsoft annonce enrichir ces API ML au sein de Windows pour prendre en charge les NPU et multiplier les scénarios IA au sein des applications Windows. L’éditeur avait démontré il y a quelques semaines de nouvelles fonctionnalités IA prises en charge nativement par Windows telles que Voice Clarity (amélioration de la voix), Consistent Eye Contact (pour donner l’impression que votre regard fixe toujours votre interlocuteur) ou encore Automatic Framing (recadrage automatique). Ces fonctionnalités Windows 11 annoncées ne seront cependant disponibles que sur les PC dotés de NPU, et donc dans un premier temps que sur les PC dotés de processeurs ARM comme les Surface Pro X.

Pour aller au bout de sa démarche, le Project Volterra sera livré en standard avec la stack des outils de développement Microsoft en version native ARM.

Car, c’est l’une des annonces phares de cette Build 2022, Microsoft est en train de finaliser le portage sous ARM de Visual Studio 2022. Désormais, toute la pile de développement Windows devient « nativement » ARM : VS 2022, Visual Studio Code, Visual C++, .NET6, .NET Framework (l’ancien framework intégré à Windows), Windows Terminal mais aussi WSL (Windows Subsystem for Linux) et WSA (Windows Subsystem for Android) ! Désormais, toutes ces couches fondamentales de développement sous Windows sont disponibles en code natif ARM. Par ailleurs, Microsoft contribue activement au portage sous Windows ARM natif de nombreux outils open source à commencer par Python, NodeJS, Git, etc.

Rappelons que Windows 11 on ARM embarque des technologies d’émulation permettant d’exécuter sous ARM des applications Intel x86 (32 bits) et x64 (64 bits). Mais cette émulation ne peut rivaliser avec une exécution native non seulement en matière de performance d’exécution mais également d’optimisation de la consommation d’énergie. D’où l’importance d’avoir des applications natives ARM sous Windows. Mais pour cela, il faut déjà que les outils des développeurs soient eux aussi natifs et que les développeurs aient aisément accès à des machines. D’où le projet Volterra… D’où aussi l’annonce d’autres efforts ARM dans Azure…

Bientôt des DEV BOX sous Azure en ARM?

Car ce support ARM s’étend désormais aussi dans le cloud Azure. Lors de la Build, Microsoft a officialisé la preview des « Azure VMs » en ARM ainsi que le support prochain des « Containers ARM » sous AKS (Azure Kubernetes Services).

L’arrivée des VMs ARM sous Azure laisse aussi espérer l’arrivée très rapide de « Dev Box » ARM sous Azure, pour plus facilement porter les applications Windows sous ARM sans même disposer d’une machine ARM native.

Ces Microsoft « Dev Box’ sont une des autres annonces phare de cette Build 2022. Microsoft fournit enfin aux développeurs un service leur permettant d’instancier en quelques secondes une workstation de développement virtuelle dans le cloud, complète avec tous les outils de développement préinstallés!

La technologie s’appuie sur l’infrastructure de Windows 365 sous Azure ce qui permet dès lors aux équipes IT d’administrer et sécuriser les machines de développements en utilisant les mêmes outils que pour administrer les postes bureautiques dans le cloud.

« Nous voulons changer cette idée que vous êtes lié et attaché à un PC physique. Microsoft Dev Box permet aux développeurs de faire tourner une machine virtuelle (VM) et de la provisionner automatiquement dans le Cloud, réduisant ainsi les délais tout en offrant plus d’agilité. Avec Microsoft Dev Box, les équipes de développeurs créent et maintiennent des images Dev Box avec tous les outils et dépendances dont leurs devs ont besoin pour construire et exécuter leurs applications« , explique Anthony Cangialosi, principal group PM chez Microsoft. « Les équipes peuvent inclure le code source de leurs applications et les binaires construits la nuit, ce qui permet aux devs de commencer immédiatement à exécuter et à comprendre le code sans avoir à attendre de longues reconstructions. »

Microsoft Dev Box prend en charge tous les IDE développeur, kits de développement logiciel ou outils internes qui fonctionnent sous Windows. Les Dev Box peuvent cibler toute charge de travail de développement comme n’importe quel ordinateur de bureau Windows. Elles sont particulièrement bien adaptées aux développements d’applications pour ordinateurs de bureau, mobiles, IoT et même aux développements de jeux vidéos. Vous pouvez même créer des applications multiplateformes à l’aide du sous-système Windows pour Linux. Et vous pouvez accéder à ces machines de développement de n’importe où et depuis n’importe quelle machine (y compris navigateur Web, Mac, tablettes iOS/Android) puisque la technologie repose sur Windows 365!