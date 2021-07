Tous les fournisseurs de solutions pour salles de réunion se mobilisent alors que les salariés entament un retour progressif dans les locaux et que les entreprises cherchent à composer avec les aspirations à plus de flexibilité du travail de leurs collaborateurs. Zoom surfe sur cette tendance avec plusieurs nouveautés.

Tout le monde connait le service de visioconférence Zoom, véritable star du domaine née de la pandémie et du confinement. Moins populaire, la solution Zoom Rooms est une plateforme logicielle de vidéoconférence pour les entreprises, conçue pour fonctionner avec des équipements matériels de salles de réunion (caméras, enceintes, micros, tableaux interactifs).

Zoom annonce plusieurs nouveautés pour cette plateforme afin de faciliter les nouveaux scénarios « Hybrid Work » et améliorer l’expérience de collaboration avec des collaborateurs sur site (dans la salle de réunion) et d’autres en télétravail ou en mobilité. L’objectif avoué des nouveautés présentées est de permettre aux collaborateurs de bénéficier d’une expérience de communication équitable et optimale dans les nouvelles situations d’un monde hybride.

Smart Gallery exploite des algorithmes d’IA afin d’optimiser avec intelligence l’affichage et offrir une vue d’ensemble de plusieurs personnes réparties dans une salle Zoom Rooms alors que ces dernières sont espacées et doivent respecter les distances de sécurité. Une telle distanciation tend à rendre plus difficile à suivre le discours des personnes dans la salle pour ceux qui suivent la réunion à distance. La fonctionnalité Smart Gallery combine ainsi jusqu’à trois flux vidéo uniques d’une même salle pour mieux présenter les participants présentiels aux participants à distance. Cela permet de disposer de plusieurs caméras Zoom Rooms chacune focalisée sur un participant ou groupe de participants et de proposer une vue recomposée aux participants à distance. La version bêta publique de Smart Gallery sera initialement prise en charge par les solutions Neat et Poly disponibles dès maintenant, et par les solutions Logitech et DTEN D7 plus tard dans l’année.

Autre nouveauté, les commandes vocales permettent de piloter le logiciel par la voix avec des ordres comme « démarrer la réunion », « quitter la réunion », « se connecter ». Il suffit d’initier la commande par la phrase « Hello Zoom ». Cela permet un pilotage des réunions sans rester face à un clavier d’ordinateur.

D’autres améliorations sont également annoncées. Parmi les nouveautés incontournables, on retiendra la possibilité de couper le son des panélistes, d’autoriser les participants à lever la main, de verrouiller un Webinaire. Une autre amélioration consiste à permettre aux présentateurs des réunions (souvent debout devant un écran tactile) de participer aux chats animés par les utilisateurs à distance avec leur ordinateur ou leur mobile. Il est désormais possible de chatter depuis l’écran tactile de la salle de réunion ou depuis le contrôleur de la salle.

Enfin, grâce à la NDI (Network Device Interface) de NewTek, Inc., il est possible d’envoyer des flux audio et vidéo Zoom depuis les salles Zoom à d’autres appareils NDI, ce qui permet des intégrations plus flexibles dans les studios, les productions vidéo et les environnements personnalisés.

Zoom surfe sur le succès pandémique de son logiciel « Zoom for Home » pour désormais infiltrer sa technologie Zoom Rooms dans les salles de réunion des entreprises. Son dynamisme devrait lui permettre de s’imposer et de pérenniser sa popularité au-delà de la crise COVID.

Si vous ne connaissez pas encore la solution Zoom Rooms, nous vous invitons à la découvrir au travers de cette courte vidéo :