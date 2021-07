Après des mois de pandémie qui ont vu son adoption s’envoler vers des sommets jamais atteints, Zoom veut conforter sa position en renforçant les fonctionnalités d’entreprise de sa plateforme de visioconférence et en les adaptant à un nouveau monde du travail, plus hybride.

« Nous sommes continuellement à la recherche de nouvelles façons d’améliorer l’expérience nos utilisateurs et la productivité des réunions explique Velchamy Sankarlingam, President of Product and Engineering de Zoom. Les solutions de traduction automatique en temps réel seront essentielles pour améliorer notre plateforme pour les clients Zoom à travers le monde. »

Grâce à l’IA, le domaine de la traduction automatique a considérablement progressé ces dernières années. De nouvelles technologies permettent aujourd’hui d’entrevoir un futur où la langue ne sera plus un frein ou une barrière aux coopérations internationales et à la collaboration des équipes au sein d’entreprises étendues dans de multiples pays.

Réduire les obstacles à la collaboration est l’un des objectifs clés de Zoom. Dans cette optique, l’acquisition de Kites Gmbh se révèle à la fois opportune et prometteuse. La startup allemande, qui trouve ses origines à l’institut de technologie de Karlsruhe, est spécialisée dans les solutions de traductions automatiques en temps réel. « Kites a émergé avec la mission de briser les barrières linguistiques et de faire de l’interaction interlinguistique transparente une réalité de la vie quotidienne, et nous admirons depuis longtemps Zoom pour sa capacité à connecter facilement les gens à travers le monde », expliquent Dr Waibel et Dr Stüker, les cofondateurs de Kites. « Nous savons que Zoom est le meilleur partenaire pour aider Kites à faire avancer sa mission et nous sommes impatients de voir ce qui va suivre avec l’incroyable moteur d’innovation qu’est Zoom. »

Les chercheurs de Kites resteront basés à Karlsruhe, en Allemagne, où Zoom compte investir dans la croissance de l’équipe. Zoom envisage même d’ouvrir un centre de R&D en Allemagne à l’avenir.