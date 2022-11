À l’occasion de son événement Zoomtopia 2022, Zoom a présenté plusieurs enrichissements à sa plateforme dont… Zoom Mail et Zoom Calendar. Et non, ce n’est pas une blaque… La volonté est de simplifier le quotidien des utilisateurs quitte à complexifier un univers email/calendrier déjà bien trop foisonnant.

Il n’est pas certain que le monde ait besoin d’une énième solution d’email et calendrier. Mais Zoom a estimé que de telles fonctionnalités devaient impérativement être intégrées à sa plateforme de communication et à son offre pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et intégrée.

Avec Zoom Mail, les clients disposant d’un plan Zoom One Pro ou Zoom United Pro auront désormais la possibilité de configurer un compte mail hébergé par Zoom sans frais supplémentaires. Ils peuvent aussi configurer un domaine personnalisé s’ils disposent d’un plan Zoom One Business ou supérieur.

Particularité de cette offre, les mails envoyés directement entre les utilisateurs actifs de Zoom Mail Service bénéficient d’un chiffrement de bout en bout (E2EE).

Les clients des offres Zoom Pro et Zoom United bénéficient de 15 Go de stockage d’e-mails, ceux de Zoom One Business (et offres supérieures) de 100 Go.

Les services Zoom Calendar sont tout aussi classiques mais intègrent une fonctionnalité de prise de rendez-vous totalement intégrée à l’univers Zoom (planification de réunions, accès aux enregistrements, accès aux notes et pièces jointes, etc.). L’organisateur du rendez-vous peut afficher les horaires disponibles chez ses invités et planifier son meeting en conséquence.

« Ces nouveaux produits fonctionnent avec les offres de communication et de collaboration déjà disponibles dans Zoom Meetings, Phone, Whiteboard et Team Chat. Désormais, les équipes peuvent passer rapidement et en toute transparence de l’e-mail à la réunion vidéo, transformer un message de chat en appel téléphonique, collaborer sur des projets et, au début de l’année prochaine, partager des tableaux blancs, le tout sans jamais quitter l’application Zoom », explique Oded Gal, Chief Product Officer de Zoom.

Zoom a également annoncé d’autres nouveautés plus centrées sur son cœur de métier à l’occasion de sa conférence Zoomtopia 2022 :

* Le support des avatars Meta dans les communications vidéo : l’idée d’utiliser des avatars en lieu et place de son propre visage est explorée depuis quelque temps déjà par Zoom et ses concurrents. Aujourd’hui la grande tendance est de permettre aux utilisateurs d’utiliser leur avatar de l’univers métavers de Meta/Facebook dans les communications vidéos (Microsoft a annoncé un tel support également lors d’Ignite 2022).

* Zoom Spots est un nouvel espace de coworking virtuel dans Zoom conçu « pour favoriser les discussions inclusives, garder les collègues connectés et apporter les interactions fluides du travail en présentiel aux équipes distribuées et hybrides tout au long de leur journée » selon le communiqué de l’éditeur.

* Zoom Virtual Agent est un chatbot destiné aux offres « centres de contact » de Zoom comme la concurrence en propose depuis un certain temps déjà. Il propose des conversations en langage naturel et permet de guider les utilisateurs à travers différents canaux pour soulager le volume des appels routés vers les opérateurs humains.

* Dans un même esprit, Zoom IQ Virtual Coach sera prochainement intégré à Zoom IQ for Sales. Ce coach virtuel simule une variété de situations de vente pour offrir aux vendeurs un environnement d’entraînement leur permettant d’affiner leur discours, d’obtenir un retour d’information et de recevoir des conseils en temps réel pendant les appels avec les prospects.

Bref, Zoom multiplie les efforts pour étendre sa sphère d’influence au-delà de la communication vidéo qui a fait sa popularité. L’éditeur pratique au passage une stratégie typiquement américaine : aller vers une obésité de fonctionnalités pour mieux garder (quelqu’un a dit emprisonner ?) les utilisateurs dans son propre univers. Mais à force d’empiéter sur les platebandes de Salesforce, Teams et Slack, l’entreprise perd de son identité et surtout de son originalité en photocopiant des fonctionnalités déjà vues ailleurs. D’un autre côté, si ça peut éviter à l’utilisateur de multiplier les outils et de passer son temps à basculer d’une fenêtre à l’autre, sa productivité ne peut qu’en être meilleure. Question de point de vue…

