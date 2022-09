Le spécialiste des communications unifiées ajoute à son offre un hub de services dédié au déploiement hybride et dénommé Zoom Node. Il annonce également un module destiné à maintenir la téléphonie des entreprises en cas de panne.

Zoom Node est un hub de services destiné à héberger « on premises » des modules et services qui prennent en charge les fonctionnalités Zoom comme la téléphonie ou le chat.

Présenté comme une plateforme hybride unifiée pour consolider les solutions Zoom d’aujourd’hui et de demain, Zoom Node est déployé dans l’infrastructure sur site du client mais utilise un portail dans le cloud Zoom pour gérer et contrôler le déploiement des modules. Ce hub permet aux entreprises d’héberger sur site des services Zoom, et d’adopter et de migrer ces services à son propre rythme, en ajoutant des nœuds et des modules selon les besoins.

Zoom Node intègre en standard différents services. L’un d’eux facilite le contrôle de l’utilisation des ressources. Il permet entre autres de définir des politiques en attribuant certains services à un bureau, une région ou un pays spécifique. A partir des capacités d’analyse en temps réel du cloud de Zoom, un autre service facilite la traçabilité en journalisant toutes les actions avec un granularité fine. Il est complété par un service d’alerte et de notification pour dépanner les éventuels dysfonctionnements en minimisant les temps d’arrêt.

Côté sécurité, un service automatise les mises à jour pour les systèmes d’exploitation et les applications hébergés sur Zoom Node sans temps d’arrêt pour leurs utilisateurs.

Globalement, il est possible de visualiser les indicateurs de performance clés pour l’ensemble de l’entreprise et de repérer facilement les tendances en termes d’utilisation.

Zoom explique ainsi que Zoom Node est un moyen d’étendre les fonctionnalités de Zoom Cloud dans les datacenters des entreprises clientes. Et le premier module Zoom Node disponible en est une parfaite illustration. Dénommé « Zoom Phone Local Survivability« , il permet d’assurer des communications internes même en cas de panne de votre opérateur voire de catastrophe naturelle. Il repose sur un serveur sur site chargé de fournir une capacité de basculement et une couche de protection supplémentaire. Si le client Zoom est incapable de se connecter à un datacenter Zoom Phone, ce module Zoom Node permet de maintenir la communication interne et de mettre en place des mesures de sécurité sur site, avec une capacité de résilience qui s’étend sur plusieurs jours. Ce module s’intègre au service téléphonique lors des opérations normales sans les modifier. Une fois la panne résolue, la connectivité au cloud sera automatiquement rétablie et les clients Zoom pourront de nouveau recevoir ou lancer des appels internes et externes.

Pour en savoir plus : Zoom Node: Hybrid deployment, the Zoom way | Zoom