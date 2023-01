Le low code permet aux collaborateurs d’une entreprise de réaliser eux-mêmes des applications et des processus sans être un développeur. Il s’agit d’une notion de construction d’applications dans laquelle le code est remplacé par des composants que l’utilisateur vient glisser et déposer sur un canevas afin d’enchaîner les opérations.

À ce jour, nous sommes déjà passés à l’ère du « Low Code 3.0 ». En effet, il est nécessaire d’être toujours plus rapide et de répondre avec toujours plus de célérité aux besoins des métiers. La création d’applications a donc été rationalisée pour être plus immédiate, plus agile, pérenne et intégrée directement en entreprise tout en répondant aux besoins de sécurité et de gouvernance.

L’accélération de la digitalisation

Tout est parti du constat que d’ici 2025, les entreprises auront besoin d’autant d’applications qu’elles n’en ont créées depuis les années 1980. On prévoit ainsi plus de 500 millions d’applications supplémentaires d’ici 2025. Celles-ci se sont multipliées avec la digitalisation, l’usage des smartphones, le besoin d’applicatifs pour tout et la nécessité de préserver l’environnement. Dans ces conditions, nous n’avons pas assez de développeurs face à l’accélération des besoins et au manque d’experts.

Pour pallier la pénurie d’expertise et de talents, les entreprises investissent massivement dans le Low Code pour se moderniser. Le Low Code demande peu de compétences en code et offre plus de liberté aux utilisateurs. Des experts en informatique tels que Microsoft, Google ou encore Amazon ont produit les outils qui permettent aux entreprises de poursuivre leur développement tout en offrant une meilleure organisation et structuration : 65 à 80 % des besoins sont simples et ne nécessitent pas un niveau complexe de développement. Le Low Code comble efficacement ce manque d’experts.

20 ans en arrière, peu de personnes avaient un ordinateur. Désormais, cette tendance s’est inversée et la digitalisation des processus s’est accélérée en raison du Covid-19 et de l’augmentation du télétravail qui est devenu la norme. Ainsi, beaucoup savent réaliser des tâches simples et peuvent avoir recourt au Low Code permettant ainsi aux développeurs avancés de se concentrer sur des tâches plus complexes.

Un marché exponentiel

Selon le rapport fourni par Hellosafe, on constate que les trois-quarts des entreprises dans le monde utiliseront au minimum quatre outils low code au quotidien en 2024 , soit au moins trois de plus par rapport à 2021. Cette technologie rassure les entreprises qui souhaitent évoluer vers la transformation numérique sans subir la pénurie de talents.

Ainsi, le marché est en pleine croissance. Il pèse actuellement 21 milliards de dollars et les perspectives semblent prévoir un marché de 50 milliards de dollars en 2025. Les entreprises doivent prendre le virage de la transformation numérique. Elles n’ont pas d’autres choix que de trouver des solutions.

L’autre avantage du low code est de permettre la transversalité. En effet, pour développer de nouveaux outils simples, les équipes doivent travailler en mode collaboratif en non plus en mode silos comme auparavant.

Enfin, le Low Code est également une opportunité environnementale via la digitalisation des processus. En effet, en remplaçant des processus papier demandant un temps de lecture de moins de 15 minutes, l’empreinte carbone s’en trouve fortement réduite et largement inférieure au cycle de vie du papier selon un rapport de l’Agence de l’environnement.

Pour les entreprises, les avantages sont notables : elles gagnent en productivité et prennent le virage de la transformation digitale avec des coûts et une empreinte carbone mieux maîtrisés.

___________________

Par Romain Gérard, Technologie Strategist Power Platform chez Expertime

À lire également :