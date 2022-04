La question de la performance des processus métiers est bien évidemment au cœur des réflexions de la DSI. Or, depuis quelques années des acronymes comme BPA, RPA et autres plateformes Low-Code et No-Code fleurissent.

Pour aller au-delà des concepts marketing, nous avons réuni autour de la table :

– coté DSI, un utilisateur, Jocelyn Paris, Product Owner RPA à la MAIF

– et coté fournisseur, Alexis Vernière, VP Sales France Italy & Iberia chez Kofax

pour confronter les points de vue !

Facilité ou non de mise en œuvre, souplesse ou rigidité des outils, cout et acceptabilité par les équipes, comment gérer la crainte du remplacement de l’humain par la machine, l’IA est-elle vraiment un atout pour la RPA, …

En un peu de plus de 20 minutes, Jocelyn Paris et Alexis Vernière font le tour de toutes ces questions avec notre journaliste Thomas Pagbé.

