Kofax, éditeur spécialisé dans les plateformes d’automatisation des processus métiers, annonce l’acquisition de PSIGEN Software, éditeur spécialisé depuis plus de 20 ans dans les logiciels de capture et d’automatisation des flux papier.

Kofax récupère ainsi dans son portefeuille d’outils deux outils réputés : PSICapture (une solution avancée de capture de documents pour convertir intelligemment des documents papier en formats numériques) et PSISafe un outil de gestion documentaire. Des produits disponibles en versions « sur site » ou en versions SaaS dans le cloud.

Pour Kofax, ces outils vont venir enrichir son arsenal de solutions pour permettre aux entreprises de numériser et automatiser encore un peu plus leurs processus restants freinés par les manipulations papier.

« Nous sommes très heureux d’intégrer clients, partenaires et employés de PSIGEN dans la famille Kofax et nous tenons à leur assurer que nous continuerons la commercialisation et le développement des logiciels et des solutions de PSIGEN« , déclare Reynolds C. Bish, CEO de Kofax. « Cette acquisition étoffe la gamme de nos logiciels et solutions de capture de documents existants, confirme notre position de leader sur le marché de la capture, ajoute des logiciels de gestion de contenu à notre portefeuille de produits, accroît notre écosystème de clients et de partenaires et apporte une valeur ajoutée à notre plateforme d’automatisation intelligente.«