A l’occasion de sa conférence CamundaCon 2025, Camunda à chercher à prouver par la pratique et les retours d’expérience de ses clients et partenaires que l’orchestration IA peut livrer des gains mesurables : Halkbank est passé de 54 à 9 secondes par transfert, tandis qu’EY, Cognizant ou BP3 industrialisent l’IA agentique sous contrôle humain. Résultat : moins d’erreurs, plus de productivité et une conformité intacte…

Camunda, éditeur berlinois de logiciels open-source devenu l’un des champions de l’orchestration et de l’automatisation des processus (BPMN, DMN), deux domaines que l’IA générative et agentique promet de totalement bouleverser. A l’occasion de son rendez-vous annuel CamundaCon, qui s’est tenu la semaine dernière à Amsterdam, l’éditeur a cherché à démontrer que son IA agentique n’était pas un gadget et à, pour cela, donné la parole à des clients et partenaires qui l’exploitent déjà en production.

« L’IA fait énormément parler d’elle sur le marché, mais la plupart des entreprises manquent encore d’un moyen pratique de l’appliquer de façon sûre et efficace au sein de leurs opérations centrales », affirme Daniel Meyer, directeur technique chez Camunda. « Notre approche permet aux entreprises d’intégrer l’IA dans leurs processus métier sans perdre le contrôle. Vous ne confiez pas toutes les opérations à un système opaque, mais vous utilisez l’IA là où elle génère le plus de valeur. Cette orchestration s’accompagne d’interventions humaines et de l’automatisation déterministe. C’est ce qui rend l’orchestration agentique si performante. Elle est flexible, observable et conçue pour évoluer. »

Et c’est ce que Camunda s’est efforcée de démontrer à grands coups de témoignages.

La banque turque Halkbank reçoit encore d’importantes volumétries d’instructions de virements sous forme de lettres numérisées. Un OCR et un modèle d’IA local extraient les données, puis un employé les valide, Camunda orchestrant l’exécution. « Le temps de traitement est tombé à neuf secondes et les erreurs ont été divisées par deux », se félicite Gülefşan Yıldırım Başaran, DSI de la banque. Désormais, 63 % des transactions se passent de correction humaine.

EY, de son côté, cible les back-offices de marchés de capitaux. En connectant les modèles LLM internes de ses clients à des workflows Camunda auditables, le cabinet affirme avoir réduit de 86 % les tâches manuelles et diminué les délais de traitement de 98% ! Ses analystes traitent désormais jusqu’à 64 dossiers par jour, contre dix auparavant. EY s’appuie notamment sur la Gestion agentique des exceptions des transactions (disponsible sur Camunda Marketplace).

Concerné par le RGPD et le droit du travail freinent l’automatisation totale en Europe, Cognizant a créé et présenté des workflows dans Camunda pour intégrer des vérifications humaines obligatoires, l’IA suggérant des actions. Congnizant a créé des processus d’audit de la qualité assisté par l’IA agentique (disponsible sur Camunda Marketplace). Ses modèles BPMN imposent des étapes de validation humaine, tout en traçant chaque décision. Par exemple, les pistes d’audit, les chemins d’escalade et la visibilité sur les processus sont tous intégrés dans le modèle BPMN, aidant ainsi les entreprises à contrôler entièrement chaque interaction agentique. Bilan : le processus d’audit de la qualité est passé de 138 minutes à seulement 7-10 minutes. De plus, la productivité des auditeurs a augmenté de 20-30 % et les coûts ont été réduits 30-50 %. Tout en disposant d’une transparence dont les régulateurs sont friands.

La firme néerlandaise Incentro a démontré comment elle a intégré l’orchestration agentique de Camunda à ses workflows de service client pour assurer une expérience plus réactive. Elle remplace les mails automatiques de support par un agent LLM branché sur toute la base documentaire client. Le modèle BPMN de Camunda structure la logique de sorte que l’agent peut choisir de façon dynamique le meilleur chemin de réponse via un sous-processus ponctuel. En implémentant ces systèmes avec Payter, Incentro a pu réduire le temps de traitement par demande, passant ainsi de 24 à 12 minutes, accompagné d’un délai 58 % plus court, ce qui a permis d’améliorer le score NPS client et la satisfaction des agents sans embaucher de personnel. Le AI Customer Service Agent d’Incentro est disponible sur le store de Camunda.

Enfin, BP3 combine tableaux DMN et LLM pour générer des décisions « accepter / refuser / recommander » dans la banque, l’assurance ou la pharma. Les cas douteux sont remontés à un humain, ce qui alimente le système d’apprentissage continu.

