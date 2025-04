Face aux défis d’intégration de l’IA dans les processus métier, Camunda inaugure une orchestration hybride entre logique déterministe et agents intelligents qui ouvre la voie à une automatisation plus souple, évolutive et conforme.

Spécialiste de l’orchestration et de l’automatisation des processus, l’éditeur de la plateforme éponyme Camunda vient d’annoncer plusieurs innovations visant à faciliter l’intégration des agents d’IA dans les processus métier. Camunda est une plateforme d’orchestration de processus utilisée pour contrôler les processus métier complexes des entreprises. Née en 2013, la plateforme propose des outils pour la modélisation, l’exécution et la surveillance des processus. Elle permet aux organisations de rationaliser leurs opérations et d’atteindre des niveaux de productivité élevés. Notamment dotée de fonctionnalités de création de diagrammes BPMN et de tables de décision DMN, elle est particulièrement connue pour ses capacités d’automatisation des workflows et de gestion des décisions.

Les nouvelles fonctionnalités répondent à un besoin identifié dans le rapport 2025 de l’entreprise : si 84% des dirigeants et responsables IT prévoient d’enrichir leurs systèmes avec l’IA dans les trois prochaines années, 85% d’entre eux rencontrent des difficultés pour déployer ces technologies à l’échelle de leur organisation.

Le cœur de cette nouvelle offre repose sur un concept d’orchestration qui marie deux approches complémentaires :

L’orchestration déterministe (via BPMN) : processus dont la logique est prédéfinie lors de la conception

(via BPMN) : processus dont la logique est prédéfinie lors de la conception L’orchestration non déterministe (via agents d’IA) : processus dont la logique s’adapte en temps réel pendant l’exécution

Cette architecture permet aux entreprises d’opérationnaliser l’IA de manière contrôlée dans des processus end-to-end, tout en maintenant les niveaux de conformité attendus pour les processus critiques.

« Pour libérer tout le potentiel de l’IA, les entreprises doivent aller au-delà des applications cloisonnées et opérationnaliser l’IA au sein d’une architecture composable globale, qui intègre de manière transparente l’IA avec les équipes, les systèmes et les appareils », explique Daniel Meyer, directeur technique chez Camunda.

Principales innovations techniques

La plateforme s’enrichit de plusieurs fonctionnalités destinées aux équipes techniques et métier. Ces nouvelles capacités permettent de réduire le fossé qui existe traditionnellement entre les départements IT et les utilisateurs métiers : L’accent est mis sur l’équilibre entre automatisation, contrôle humain et intelligence artificielle, permettant ainsi aux entreprises d’implémenter une approche progressive dans leur transformation numérique. Ces innovations s’inscrivent dans une vision où l’IA n’est plus cantonnée à des cas d’usage isolés mais devient un composant intégré et opérationnel au sein de l’architecture globale de l’entreprise :

Sous-processus ad hoc

Cette fonctionnalité BPMN permet l’activation dynamique de tâches sans prédéfinir leur séquence. Les agents d’IA peuvent ainsi gérer des tâches de manière autonome dans un périmètre défini, avec la possibilité de les exécuter dans l’ordre optimal selon le contexte, de répéter certaines étapes ou d’en ignorer d’autres en fonction des conditions en temps réel.

Camunda Copilot

Cet assistant génératif permet de créer rapidement des diagrammes BPMN à partir de texte en langage naturel ou de code existant. Il peut également générer de la documentation à partir de diagrammes existants. Les utilisateurs peuvent interagir avec le copilot via une interface conversationnelle pour affiner les processus et vérifier que les exigences métier sont satisfaites.

Automatisation robotisée des processus (RPA)

Ce module permet d’intégrer des systèmes existants qui ne disposent pas d’API, créant ainsi une couche d’orchestration qui lie les différents silos techniques de l’entreprise.

Traitement intelligent des documents (IDP)

Cette fonction transforme les documents non structurés en données exploitables grâce au traitement par IA. Les organisations peuvent choisir leur modèle de langage et personnaliser la solution selon leurs besoins spécifiques.

Intégration SAP

Premier d’une série de connecteurs pour systèmes d’enregistrement, ce module facilite la modernisation des environnements ERP et la migration vers S4/HANA, tout en permettant l’intégration progressive de l’IA dans ces systèmes critiques.

Une approche architecturale composable

Face aux défis d’intégration de l’IA dans les systèmes d’entreprise, Camunda met en avant une architecture composable qui évite le cloisonnement technologique. Selon Daniel Meyer, « Grâce à l’architecture composable de Camunda, les organisations ne sont pas limitées par une seule technologie d’IA ou d’automatisation, qui entraîne souvent des processus incohérents et décousus qui frustrent à la fois les clients et les employés. Notre couche d’orchestration hautement évolutive traite les données en temps réel et des volumes élevés de transactions, ce qui assure des expériences client personnalisées et une assistance proactive aux employés. »

Cette vision architecturale vise à surmonter les limitations des approches fragmentées qui créent souvent des processus incohérents, sources de friction tant pour les clients que pour les collaborateurs.

À lire également :