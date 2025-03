Fini l’IA passive : les nouveaux agents IA de Microsoft embarquent raisonnement profond, exécution autonome et orchestration low-code pour révolutionner le quotidien des collaborateurs.

Décidément, Microsoft se montre très actif sur les agents IA. En une semaine, l’éditeur a lancé des agents autonomes pour seconder les commerciaux sous Dynamics 365, des agents IA pour parer automatiquement aux menaces et améliorer la réactivité des experts en cybersécurité et annonce maintenant deux nouveaux agents dotés de capacités de raisonnement avancées pour sa suite Microsoft 365 Copilot : Researcher et Analyst.

Ces outils, qui seront disponibles dès avril pour certains utilisateurs, visent à transformer la façon dont les professionnels effectuent leurs recherches et analyses de données.

Researcher : un assistant de recherche approfondie

L’agent Researcher combine le modèle de recherche approfondie d’OpenAI (Deep Research) avec les capacités d’orchestration et de recherche de Microsoft 365 Copilot. Sa particularité réside dans sa capacité à intégrer les données professionnelles de l’utilisateur (emails, réunions, fichiers, discussions, et tout l’univers bureautique de Microsoft 365) avec des sources externes du web pour produire des analyses plus complètes et contextualisées.

Selon Microsoft, son agent IA « Researcher » peut :

– Élaborer des stratégies détaillées de mise sur le marché

– Identifier des opportunités pour de nouveaux produits

– Créer des rapports trimestriels complets combinant données internes et analyses de marché

L’agent est également compatible avec des systèmes tiers comme Salesforce, ServiceNow et Confluence, permettant d’enrichir ses analyses avec des données provenant de ces plateformes.

Researcher détaille l’ensemble de sa réflexion ce qui permet de comprendre comment il élabore ses recherches, le regroupement des informations et ses réponses.

Le plus étonnant, c’est que Researcher s’appuie sur le plein modèle « OpenAI o3 », un modèle qui n’existe officiellement pas puisque OpenAI a préféré sauter ce modèle pour accélérer la sortie de GPT-5. Seuls les modèles « OpenAI o3-mini » sont disponibles sur ChatGPT par exemple. Microsoft utilise lui « OpenAI o3 » combiné aux algorithmes de l’agent « Deep Research » d’OpenAI.

 <

Analyst : un data scientist virtuel

Le second agent, Analyst, s’appuie sur le modèle à raisonnement « o3-mini » que tous les utilisateurs payants de ChatGPT connaissent désormais bien. Le raisonnement poussé de ce modèle de taille moyenne offre à cet agent des capacités d’analyse de données avancées. L’agent Analyst utilise non seilement une approche de raisonnement par étapes (décomposant le problème complexe en sous-tâches) mais peut même automatiquement générer puis exécuter du code Python pour traiter les requêtes les plus complexes.

Microsoft présente Analyst comme un « data scientist virtuel » capable de :

Transformer des données brutes en insights actionnables

Générer des prévisions de demande

Créer des visualisations du comportement client

Développer des projections de revenus

Une particularité d’Analyst est qu’il permet aux utilisateurs de visualiser et vérifier le code qu’il exécute pendant ses analyses, offrant ainsi une transparence sur son processus de raisonnement.

 <

Un déploiement progressif via le programme « Frontier »

Ces deux nouveaux agents seront disponibles à partir d’avril via un nouveau programme appelé « Frontier », qui permettra aux clients disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot d’accéder en avant-première à des fonctionnalités encore en développement. Microsoft ne s’est pas encore étendu sur ce programme Frontier et son fonctionnement. On croit comprendre qu’il s’agit d’une sorte de programme de beta testing similaire dans l’esprit (mais pas dans le fonctionnement) à « Windows Insiders » et « Microsoft 365 Insiders ».

Et des fonctionnalités agentiques dans Copilot Studio !

Copilot Studio est sans doute aujourd’hui l’un des outils les plus importants de l’écosystème IA de Microsoft. Cette plateforme de développement Low Code/No Code permet aux entreprises de créer et de personnaliser leurs propres agents IA. Plus de 2 millions d’utilisateurs s’appuient sur Copilot Studio tous les mois pour concevoir et gérer des expériences conversationnelles et des agents IA. Ces agents peuvent être intégrés dans diverses applications et services de l’univers Microsoft 365 pour automatiser des tâches, améliorer les processus métier et fournir des réponses précises et contextuelles aux utilisateurs. Microsoft annonce cette semaine que la fonctionnalité « d’agents autonomes » orchestrés par Copilot Studio est désormais en « disponibilité générale ». « Ces agents réagissent de manière proactive aux signaux Business, en tirant parti de plus de 50 déclencheurs préconfigurés (ou de connecteurs personnalisés) pour planifier des tâches et gérer de manière autonome divers scénarios. Ils excellent dans des processus métier tels que la gestion des engagements, l’approvisionnement en équipements, la recherche de fournisseurs, la prévention de la fraude, la diligence raisonnable, ainsi que dans des milliers d’autres tâches liées au travail de la connaissance » explique l’éditeur.

Microsoft annonce parallèlement l’intégration de capacités agentiques au cœur de Copilot Studio afin d’enrichir les capacités des Agents IA créés par les entreprises. Deux nouvelles capacités agentiques font leur apparition :

* Deep Reasoning permet d’implémenter des fonctionnalités de raisonnement avancé au cœur des agents créés avec Copilot Studio afin de leur permettre d’exécuter en toute autonomie des processus métiers complexes aux multiples facettes.

* Agent Flows permettent aux agents IA – au-delà de leur autonomie de raisonnement – de suivre une séquence prédéfinie d’actions et afin de garantir des résultats cohérents notamment pour des tâches très structurées. Les entreprises ont parfois besoin de combiner la prévisibilité des workflows avec la flexibilité des agents pour automatiser pleinement un processus. La nouvelle fonctionnalité Agent Flows permet d’intégrer aisément des actions dopées à l’IA au sein de workflows structurés et basés sur des règles, bref de combiner le meilleur des deux mondes (IA et algorithmie autrement dit Agents IA et automates RPA).

Cette initiative s’inscrit dans cette stratégie IA continue de Microsoft d’intégrer des capacités de raisonnement IA avancées dans l’environnement de travail, offrant ce que l’entreprise appelle « l’expertise à la demande » au sein du flux de travail quotidien.