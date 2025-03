Les IA seront-elles bientôt de meilleurs vendeurs que les humains ? Microsoft vient de lever le voile sur de nouveaux agents automatisés spécialisés dans la vente… Pas sûr que, en tant que clients, l’on y gagne au change face au démarchage téléphonique actuel !

Les agents IA automatisés envahissent et métamorphosent les grands logiciels de gestion du marché. On l’a vu chez Salesforce, chez SAP, chez Oracle Fusion Cloud, et on le voit de plus en plus chez Microsoft notamment au sein de Microsoft 365 et plus encore de sa suite ERP/CRM Dynamics 365. Et l’éditeur s’intéresse désormais à l’automatisation d’une fonction jusqu’ici considérée comme profondément humaine : la vente. Le géant de Redmond a dévoilé deux agents IA qui promettent de révolutionner les processus commerciaux en prenant en charge des tâches allant de la prospection à la conclusion de ventes … tout en se passant des commerciaux !

Des agents commerciaux qui ne dorment jamais

Les deux nouveaux outils annoncés par Microsoft s’intégreront dès avril (aux USA) à Microsoft 365 et Dynamics 365 :

Sales Agent fonctionne de manière autonome et travaille 24h/24 pour développer le pipeline commercial. Cet agent peut rechercher des prospects, organiser des réunions, contacter des clients et même finaliser des ventes à faible enjeu. Pour personnaliser chaque interaction, il s’appuie sur les données du CRM, les informations internes de l’entreprise et les données issues de Microsoft 365 (emails, réunions).  <

Sales Chat Agent aide les commerciaux à exploiter efficacement les données disponibles pour accélérer le cycle de vente. En analysant les informations du CRM, les présentations commerciales, les comptes-rendus de réunions et les emails, il permet aux vendeurs de passer moins de temps à chercher des informations et plus de temps à vendre. Des requêtes simples comme « Quels sont les contrats à risque ? » ou « Que dois-je savoir avant ma réunion avec ce client ? » suffisent pour obtenir des réponses pertinentes.   <

Ces agents seront accessibles via Microsoft 365 Copilot et Copilot Chat, et pourront se connecter aussi bien à Microsoft Dynamics 365 qu’à Salesforce, permettant aux commerciaux de gérer leurs affaires sans même ouvrir leur CRM.

Microsoft affirme que près de 70 % des entreprises du Fortune 500 utilisent déjà Microsoft 365 Copilot, et que plus de 160 000 organisations ont créé collectivement plus de 400 000 agents personnalisés au cours des trois derniers mois via Copilot Studio. Et l’éditeur d’évoquer un peu toujours les mêmes témoignages à commencer par ceux de Vodafone qui prévoit notamment de doubler ou tripler le nombre de réponses aux appels d’offres que son équipe commerciale peut traiter chaque semaine, ou encore de Campari Group qui a réduit ses coûts de rédaction marketing de 18 %.

Un programme d’accélération pour adopter ces technologies

Reste qu’il faut désormais démocratiser ces agents à toutes les entreprises et pas uniquement aux pionniers férus de technologie. Pour accompagner cette transition, Microsoft lance « Microsoft AI Accelerator for Sales« , un programme qui débutera le 1er avril 2025 (non ce n’est pas une blague). Cette initiative vise à aider les entreprises à abandonner leurs systèmes CRM traditionnels au profit de solutions intégrant l’IA et les agents autonomes. Le programme offrira l’accès à des experts IA de Microsoft pour faciliter la migration et l’adoption par les équipes commerciales, ainsi que des possibilités de personnalisation des agents pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Ces développements soulèvent une intéressante question que bien d’autres secteurs explorent déjà (créatifs, développeurs, etc.) : l’IA pourra-t-elle un jour surpasser les commerciaux humains ? Si les agents actuels se concentrent principalement sur l’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée et l’assistance aux équipes de vente, leur évolution pourrait progressivement les amener à prendre en charge des aspects plus complexes du processus commercial. « Notre ambition est de doter chaque employé d’un Copilot et de transformer chaque processus métier avec des agents » explique Microsoft. Pour l’instant, l’éditeur positionne ses outils comme des assistants permettant aux vendeurs de se concentrer sur les aspects les plus stratégiques et relationnels de leur métier. Mais la frontière entre assistance et remplacement pourrait s’estomper à mesure que ces technologies gagneront en sophistication.

On rappellera quand même aux entreprises intéressées que si leurs nouveaux agents IA commerciaux ne dorment jamais, les clients – eux – ont besoin de leur dose de sommeil !

À lire également :