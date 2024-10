En matière d’IA, cette fin d’année est clairement marquée par la montée en puissance des « Agents IA », un concept qui devrait fortement impacter le fonctionnement de toutes les entreprises dès l’an prochain. Et Microsoft accélère avec un outil simplifié de création d’agents IA d’un côté et de l’autre des agents IA préconçus dans Dynamics 365…

Les agents d’intelligence artificielle, ou Agents IA, représentent la nouvelle grande tendance des innovations technologiques en matière d’IA. Ils ont déjà envahi les discours marketings (cf Salesforce, SAP, Oracle, etc.) et doivent ouvrir la voie à des systèmes informatiques capables d’interagir de manière autonome dans un environnement dynamique. Selon un rapport du cabinet McKinsey, l’influence des systèmes agentiques — définis comme « des systèmes numériques pouvant interagir indépendamment dans un monde en constante évolution » — est en pleine expansion.

L’idée de systèmes agentiques automatisant des processus est ancienne. Mais l’IA générative a totalement décuplé leur potentiel. Les agents IA peuvent désormais planifier leurs actions, utiliser des outils en ligne pour accomplir des tâches complexes, collaborer avec d’autres agents et des humains, et apprendre pour améliorer leurs performances. Comme le souligne le rapport de McKinsey, la technologie évolue « de la pensée à l’action », passant d’outils basés sur la connaissance à des agents capables d’exécuter des flux de travail complexes dans un univers numérique. Ils constituent un nouveau levier d’automatisation et d’optimisation des processus métier, permettant aux organisations de gagner en efficacité, de réduire les coûts et d’éventuellement se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Le principal défi consiste aujourd’hui à s’assurer que ces agents IA puissent s’adapter à des environnements variés tout en restant bien alignés sur les objectifs de chacune des entreprises qui les exploitent.

Microsoft Copilot Studio : créez vos agents IA sans code

Microsoft – qui a débuté une grande tournée d’évangélisation des IA traversant 60 villes dans le monde – vient de confirmer que tous les clients de Microsoft 365 Copilot pourront bientôt créer des copilotes personnalisés dotés de capacités d’agent IA. Lancée en préversion privée plus tôt cette année, cette fonctionnalité de création d’Agents IA passera en « préversion publique » dès le moins prochain à l’occasion de la conférence Microsoft Ignite (du 19 au 22 novembre). La création de tels agents s’effectuera par le biais de l’outil No-Code Microsoft Copilot Studio. Il permet notamment aux organisations d’ajouter des agents IA à tout l’écosystème applicatif Microsoft 365.

Les agents IA Copilot Studio sont des « copilotes » personnalisés créés à l’aide de commandes en langage naturel ou d’une interface graphique, et peuvent être configurés pour automatiser des processus métier spécifiques.

« Vous pouvez voir les agents comme de nouvelles applications dans un monde animé par l’IA », explique Jared Spataro, directeur du marketing pour l’IA au travail chez Microsoft. « Chaque organisation disposera d’une constellation d’agents — allant de simples interactions de question-réponse à des agents pleinement autonomes. Ils travailleront au nom d’un individu, d’une équipe ou d’une fonction pour exécuter et orchestrer des processus métier. Copilot est la manière dont vous interagirez avec ces agents, et ils feront tout, de l’accélération de la génération de prospects et du traitement des commandes de vente à l’automatisation de votre chaîne d’approvisionnement. »

Avec Copilot Studio, les utilisateurs n’ont pas besoin de coder mais plutôt de configurer : il suffit d’assigner des règles, de spécifier des déclencheurs et de décrire des flux de travail. Les entreprises peuvent partir d’un modèle d’agent préconstruit et l’adapter à leurs besoins spécifiques, en modifiant le comportement, les entrées de données et les commandes utilisées par l’agent.

Dix agents IA débarquent dans Dynamics 365

En réponse aux agents IA « AgentForce » de Salesforce, Microsoft vient également d’annoncer l’ajout de dix agents IA autonomes préfabriqués au cœur de Dynamics 365 pour aider les équipes de vente, de service, de finance et de chaîne d’approvisionnement à opérer plus efficacement.

Parmi ces agents figurent :

* Un agent de qualification des ventes qui recherche et priorise les prospects puis personnalise des e-mails de vente.

* Un agent de commande de vente qui automatise le processus de prise de commande de l’entrée à la confirmation en interagissant avec les clients et en capturant leurs préférences.

* Un agent de communication avec les fournisseurs qui gère de manière autonome la collaboration avec les fournisseurs pour confirmer la livraison des commandes, tout en prévenant les retards potentiels.

* Un agent de réconciliation financière qui aide les équipes à préparer et à nettoyer les ensembles de données pour simplifier les processus de clôture financière.

* Un agent de gestion du temps et des dépenses qui gère de manière autonome la saisie du temps, le suivi des dépenses et les flux d’approbation.

Ces agents seront progressivement disponibles en préversion publique à partir de la fin de l’année et au début de 2025 dans Dynamics 365. Microsoft prévoit d’introduire « beaucoup plus d’agents dans l’année à venir ».

Selon Microsoft, l’utilisation de ces agents peut permettre aux entreprises d’économiser jusqu’à 50 millions de dollars par an, soit l’équivalent de « l’ajout de 187 employés à temps plein ». « L’IA est le retour sur investissement d’aujourd’hui et l’avantage compétitif de demain », explique l’éditeur. Quitte à faire très peur aux employés qui vont chaque jour voir un peu plus d’agents IA faire leur boulot…

