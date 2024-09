Lors de l’événement virtuel Gemini at Work 2024, Google Cloud a annoncé de nouvelles avancées en intelligence artificielle générative, visant à intégrer ces technologies à grande échelle dans les entreprises. Au passage, l’éditeur a dévoilé plus d’une centaine de cas d’usage opérationnels.

Contrairement à Microsoft dont l’évènement « Copilot for Microsoft 365 Wave 2 » visait essentiellement à présenter de nouvelles technologies et services, l’événement virtuel « Gemini at Work » organisé par Google Cloud visait à l’inverse à démontrer que son IA générative est non seulement prête pour une nouvelle génération d’applications métiers dopées à l’IA mais qu’elle est effectivement déjà mise en œuvre à grande échelle dans de nombreuses entreprises non seulement grâce à l’accessibilité de ses modèles mais également la maturité de sa plateforme Vertex AI qui permet de mettre en œuvre la GenAI à moindre coût.

La tendance actuelle en IA générative consiste à développer et déployer des agents semi-autonomes voire totalement autonomes capables d’agir dans des limites prescrites. Cette tendance a largement été mise en avant par Microsoft avec son Copilot Studio Agent Builder mais aussi par Salesforce avec sa nouvelle plateforme AgentForce dévoilée à Dreamforce 2024 et qui hébergerait déjà plus de 10.000 agents en cours de développement ou encore par Oracle qui a largement mis en avant les 50 agents IA intégrés à sa suite Oracle Fusion Applications.

D’agents IA, il en est encore largement question chez Google Cloud. Mais ici on ne parle pas d’agents prochainement disponibles mais bien d’agents déjà déployés. L’éditeur a en effet profité de sa conférence en ligne pour dévoiler publiquement 185 exemples concrets d’utilisation de l’IA générative par des entreprises, des gouvernements, des chercheurs et des startups pour améliorer leur travail avec les solutions d’IA de Google.

Ces agents IA sont utilisés dans six domaines clés : le service client, l’autonomisation des employés, la création de code, l’analyse de données, la cybersécurité et l’idéation créative.

Outre ces exemples significatifs et inspirants pour les DSI, Google Cloud a également profité de l’évènement pour annoncer quelques nouveautés.

Accès aux derniers modèles sur Vertex AI

Les dernières itérations des modèles Gemini 1.5 Pro et Flash sont désormais disponibles sur la plateforme Vertex AI. Ces versions améliorées offrent une meilleure capacité de calcul, une compréhension contextuelle à long terme accrue et des fonctionnalités de vision avancées. En termes de latence, Gemini 1.5 Flash est 60 % plus rapide que GPT-4o mini. Avec sa fenêtre contextuelle de 2 millions de tokens – un nouveau record –, Gemini 1.5 Pro permet de traiter des tâches complexes comme l’analyse de vidéos de plus deux heures.

De plus, la nouvelle version du modèle de génération d’images « Imagen 3 » est désormais également accessible via Vertex AI, offrant une meilleure compréhension des consignes, un réalisme visuel amélioré et un contrôle accru du texte dans les images (un des gros défauts de Dall-E3 et consors).

Renforcement de l’engagement client avec l’IA de Google

Google lance également sa Customer Engagement Suite avec Google AI, une solution qui combine les capacités d’IA conversationnelle de Google Cloud, les fonctionnalités de centre de contact de sa suite CCAI et la rapidité du modèle Gemini 1.5 Flash. Cette suite offre des interactions omnicanales sur le web, le mobile, la voix, le courrier électronique et les applications, ainsi qu’une prise en charge multimodale incluant le texte, la voix et les images. Les modèles peuvent être ancrés sur les informations propres à l’entreprise pour garantir la précision des réponses.

Extension de Gemini à Google Workspace

L’application autonome Gemini App est désormais intégrée aux offres Workspace Business, Enterprise et Frontline avec des sécurités complémentaires sans surcoût. Les administrateurs ont le contrôle sur la manière dont l’application gère les requêtes des utilisateurs et les réponses générées, tout en assurant que les données de l’organisation ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle.

Bien évidemment, cette intégration de Gemini App, si elle permet de profiter de l’IA conversationnelle au cœur des applications n’offre néanmoins pas la richesse d’intégration de « Gemini for Workspace » facturé sous forme d’abonnement complémentaire.

Une étude interne récemment publiée a révélé que l’intégration de l’IA dans des applications comme Gmail, Docs et Drive permet aux utilisateurs de gagner en moyenne 105 minutes par semaine. De plus, 75 % des utilisateurs quotidiens de Gemini pour Workspace estiment que cela améliore la qualité de leur travail.

Un nouveau conseiller en sécurité pour contrer les menaces

Enfin, Google Cloud officialise la disponibilité générale de Security advisor, un outil qui fournit des informations personnalisées, des conseils pratiques et des contrôles supplémentaires pour la prévention des menaces et la protection des données, directement dans la boîte de réception des administrateurs IT. Ce service sera déployé dans les prochaines semaines pour tous les clients de l’édition Workspace Business.

