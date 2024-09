Il y a un an, Microsoft officialisait « Copilot for Microsoft 365 », un ensemble de fonctionnalités IA générative ancrées au cœur de sa suite collaborative. Cette semaine, Microsoft a annoncé « Wave 2 », une seconde vague de nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA générative pour rendre les outils de sa suite historique plus intelligents.

Microsoft a beau assurer qu’en un an, son IA « Copilot for Microsoft 365 » a beaucoup gagné en maturité, a divisé par deux ses temps de réponse et multiplié par 3 la pertinence de ses réponses, bien des entreprises se montrent toujours aussi sceptiques quant au gain de productivité réel découlant de ces fonctionnalités IA. Il est vrai que l’abonnement à « Copilot for Microsoft 365 » double concrètement le coût de l’abonnement Microsoft 365 et que, dans bien des cas, les utilisateurs se contentent tout aussi bien d’un Copilot Pro ou d’un ChatGPT Plus et de copier-coller de ces IA conversationnelles vers la suite bureautique pour assouvir leur besoin d’aide IA.

Alors, pour convaincre les entreprises de passer à la version « Copilot for Microsoft 365 », l’éditeur doit en fournir bien plus et proposer des choses clairement impossibles à faire avec la version classique de son IA. C’est tout l’objectif de cette Wave 2 qui enrichit la suite Office/Microsoft 365 de nouveautés bien plus alléchantes.

Copilot dans Excel

Et l’outil qui gagne le plus d’intelligence dans cette Wave 2 n’est autre qu’Excel. Deux nouveautés ont particulièrement retenu notre attention. La première est que l’IA devient une véritable aide interactive pour créer des tableaux croisés dynamiques, un concept que nombre d’utilisateurs ont du mal à saisir et exploiter. Ici, c’est l’IA qui fait le boulot. Il en va de même lorsque vous devez créer une fonction complexe, il suffit de dire à Copilot ce que vous voulez obtenir, et il génère la fonction avancée pour vous.

La seconde nouveauté est intimement liée à la grande innovation Excel de l’année : l’intégration du langage Python dans Excel. Plus besoin de savoir coder en Python pour tirer profit de tout ce potentiel. Copilot génère le code Python automatiquement, il suffit de lui expliquer ce que l’on veut. « Désormais, tout le monde peut travailler avec Copilot pour effectuer des analyses avancées telles que des prévisions, des analyses de risques, de l’apprentissage automatique et la visualisation de données complexes – le tout en utilisant le langage naturel, sans nécessité de coder. C’est comme ajouter un analyste de données qualifié à l’équipe » explique Microsoft.

Copilot dans PowerPoint

Non, Copilot ne génèrera pas la présentation parfaite en un prompt. Microsoft en a bien conscience. Néanmoins Copilot peut vraiment simplifier la tâche en générant des textes, en réagençant automatiquement une slide pour qu’elle soit conforme aux modèles de l’entreprise et en générant automatiquement les illustrations de vos slides ou en allant chercher pour vous l’illustration idéale dans la banque d’images de l’entreprise.

Mais Microsoft a également ajouté un nouvel outil « Narrative Builder » qui simplifie la création d’une présentation. Vous commencez par un Prompt décrivant les objectifs de la présentation. Copilot génère alors un plan que vous pouvez aisément éditer, compléter, réordonner. Puis par itération, vous pouvez demander à Copilot de compléter la présentation et travailler chaque slide.

Copilot in Teams

De l’avis général des DSI que nous avons interviewés ces derniers mois, c’est clairement dans Teams que Copilot se montre aujourd’hui le plus utile (et le plus utilisé). Et Copilot dans Teams s’améliore. La principale nouveauté, c’est que l’IA ne considère plus le flux audio/vidéo et le chat de chaque réunion comme deux entités différentes mais comme une seule source d’information globale. « Typiquement, vous pouvez demander à Copilot s’il y a des questions auxquelles vous n’avez pas répondu lors d’une réunion, et il examinera rapidement ce qui a été dit en visioconférence et ce qui a été tapé dans le chat pour voir quelles questions sont restées sans réponse » explique l’éditeur.

Copilot in Word

Quand on écrit sous Microsoft Word un article, un rapport, ou un compte-rendu, il est souvent nécessaire d’intégrer du contenu provenant d’autres documents ou de rechercher des compléments d’information sur le Web, obligeant à basculer entre différentes applications. Un processus chronophage qui surtout perturbe votre processus d’écriture. Copilot dans Word va désormais permettre de référencer rapidement des données web, des documents, des emails, des réunions, directement dans votre flux de travail sans quitter Word. D’autant que Copilot pourra automatiquement vous suggérer des prompts ou des documents. Copilot a dans cette Wave 2 également été amélioré pour devenir un meilleur partenaire d’écriture, avec une nouvelle expérience de démarrage et la possibilité de collaborer en ligne sur des sections spécifiques de votre document.

Copilot in Outlook

Outlook dispose déjà d’une fonctionnalité qui trie automatiquement les emails importants. Mais la nouvelle fonctionnalité « Prioritize my Inbox » utilise cette fois l’IA générative pour faire un tri bien plus pertinent et surtout réordonner les emails en fonction de leur importance réelle pour vous, autrement dit en fonction de votre rôle dans l’entreprise et des sujets sur lesquels vous travaillez.

C’est probablement la nouvelle fonctionnalité « Copilot » qui risque de rencontrer le plus grand succès dans les semaines à venir. L’email est chronophage. Mais si Copilot fait effectivement le tri pour vous, c’est tout votre quotidien qui s’en trouve transformé. D’autant que Copilot ne se contente pas de réorganiser votre flux d’emails. Il génère aussi un raccourci et vous explique pourquoi un email lui semble prioritaire. En outre, il est aussi possible d’apprendre à Copilot quels sujets ou quels contacts sont à vos yeux prioritaires. Cette fonctionnalité entrera en « Preview » d’ici la fin de l’année. On espère qu’elle sera aussi assez intelligente pour supprimer automatiquement les doublons.

Copilot in OneDrive

Microsoft tiendra début octobre une conférence dédiée à OneDrive où il sera probablement beaucoup question d’IA. Mais la Wave 2 vient enrichir l’espace de stockage et de partage de documents d’une recherche intelligente dopée à l’IA. Il peut rechercher des « insights », synthétiser un document sans le charger, et même comparer jusqu’à 5 documents pour vous fournir automatiquement un résumé clair et lisible des différences.

Au final, la Wave 2 semble bien plus utile et aboutie que la Wave 1 tristement risible par son manque de qualité et sa piètre expérience utilisateur. Reste à savoir si ces nouveautés seront suffisantes pour encourager les entreprises à payer les 30$ par mois et par utilisateur pour disposer de Copilot. D’autant que la formule globale proposée par Microsoft ne répond pas à la majorité des cas d’usage. Autant on peut penser que « Prioritize my email » intéressera tous les utilisateurs, autant des fonctions comme « Narrative Builder » ou « Python Copilot » ne concerneront qu’un petit nombre de collaborateurs. Alors, pourquoi payer 30$ pour un jeu de fonctionnalités IA très incomplètement exploité ? Pire, « Prioritize my email » ne devrait-elle pas être une fonction de base d’Outlook plutôt qu’un complément IA supplémentaire ?

