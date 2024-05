Microsoft a officiellement donné hier soir le départ à une nouvelle ère du PC… Celle des « Copilot+ PC», des PC conçus pour et dopés à l’IA, animés par des NPU, des processeurs ARM et de nouvelles fonctionnalités Windows. Une nouvelle génération de PC que ne demande qu’à éclore… si les développeurs jouent le jeu !

Microsoft a donc annoncé hier « Copilot+ PC », une nouvelle génération de PC. Quelle différence avec les « AI PC » que l’on nous vend depuis le début de l’année ? Le marketing ! Le concept et le terme « AI PC » ont été plutôt inventés et poussés par Intel pour imposer ses nouveaux processeurs Ultra.

Microsoft a voulu se réapproprier le concept en imposant non seulement une de ses marques (Copilot) mais aussi l’univers ARM et surtout des spécifications NPU (accélérateur IA) minimales nécessaires pour faire fonctionner un Windows réinventé pour l’IA.

 <

40 TOPS sinon rien

Un « Copilot+ PC », en français « PC Copilot+ » , est un ordinateur personnel fonctionnant sous Windows 11 24H2 (et ultérieur), doté d’un accélérateur NPU d’une puissance supérieure à 40 TOPS (40 Téraopérations par seconde) !

Cette frontière minimale de 40 TOPS a été fixée par les ingénieurs de Microsoft et correspond au minimum requis pour faire fonctionner toute une flopée de nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA, des fonctionnalités animées par des modèles compacts et embarqués en local. Oui, les PC Copilot+ embarquent une pléthore de petits modèles (SLM) inférés en local promis à de multiples évolutions dans les mois à venir.

Tout comme Apple a lancé ses nouveaux iPads « pensés pour l’IA » sans en démontrer le potentiel gardant la surprise des usages pour sa WWDC, Microsoft est restée relativement floue sur les usages IA réservant probablement l’essentiel des contenus pour sa grande conférence Build 2024 qui débute ce soir.

 <

Un Windows dopé à l’IA

Toutefois, Microsoft en avait un peu plus à montrer qu’Apple. Tout d’abord, les fonctionnalités jusqu’ici restées confidentielles à la Surface Pro X (en ARM) « Windows Effects » (amélioration du son, amélioration de l’image Webcam, centrage du regard, etc.) deviennent des fonctionnalités de base de tout « Copilot+ PC ».

En outre, Microsoft a levé le voile sur une nouvelle fonctionnalité dénommée « Recall ». L’éditeur s’est fixé un défi et une mission. « L’un des problèmes les plus frustrants que nous rencontrons tous quotidiennement est d’avoir à retrouver quelque chose que nous savons avoir déjà vu sur notre PC » affirme Microsoft. Aujourd’hui, nous devons nous rappeler dans quel dossier était stocké ce « quelque chose » (image, article, info, etc.), sur quel site web elle se trouvait, ou faire défiler des centaines d’e-mails pour essayer de retrouver cette chose.

« Désormais, avec Recall, vous pouvez accéder virtuellement à ce que vous avez vu ou fait sur votre PC d’une manière qui donne l’impression d’avoir une mémoire photographique. Les PC Copilot+ organisent l’information comme nous le faisons – en se basant sur les relations et les associations propres à chacune de nos expériences individuelles. Cela vous aide à vous souvenir de choses que vous avez peut-être oubliées, afin que vous puissiez trouver rapidement et intuitivement ce que vous cherchez en utilisant simplement les indices dont vous vous souvenez ».

En gros, l’IA dans Windows mémorise tout ce que vous faites et voyez. Il suffit ensuite d’appeler Recall et de saisir ce que l’on recherche : « un site avec des chaussures orange », « un document parlant des NPU », « une photo de Marie au bord de la mer »… Recall affiche alors une sorte de ligne temporelle permettant de remonter dans le temps et dans les éléments qui répondent à la demande. Il faudra voir à l’usage si cela fonctionne aussi bien que sur les démos. Mais la fonctionnalité est – sur le papier – suffisamment différenciatrice pour transformer notre expérience quotidienne aux commandes du PC.

<

Autre nouveauté, Live Caption ne se contente plus de sous-titrer en temps réel les vidéos, les visios, et autre streaming. Désormais la fonctionnalité Windows assure également automatiquement la traduction dans plus de 20 langues.

Pour Microsoft, ce n’est qu’un début, qu’une façon de gratter la surface du potentiel des « Copilot+ PCs ». L’éditeur veut insuffler un nouvel écosystème et devrait centrer l’essentiel de sa conférence « BUILD 2024 » sur l’intégration de l’IA et ses usages au cœur des PC Copilot+. Construire cet écosystème est le thème central de la conférence Build 2024 et la grande priorité des équipes Windows.

Il est fondamental de comprendre que ces fonctionnalités ne sont pas des fonctionnalités de PC Windows. Ce sont des fonctionnalités de « PC Copilot+ » sous Windows. Un nouveau monde s’éveille.

L’ère ARM sur Windows peut enfin décoller

40 TOPS minimum… Voilà la clé des spécifications minimales pour les « Copilot+ PC ».

Ne cherchez pas… Les seuls processeurs « PC » au monde à offrir cette performance sont les nouveaux processeurs Qualcomm « Snapdragon X » à architecture ARM.

Ainsi, les « Copilot+ PC » marquent bien une nouvelle ère. Une ère de l’IA mais aussi celle d’un partenariat de longue date entre Qualcomm et Microsoft pour imposer Windows on ARM, autrement dit Windows sur les architectures ARM.

Ce partenariat signe la fin de l’ère WinTel ! Bien sûr, les « Copilot+ PC » ne seront pas limités aux processeurs ARM, et Intel et AMD y auront leur place. Intel a d’ailleurs gesticulé dans tous les sens hier sur le terrain médiatique pour affirmer « nous aussi, nous aussi », rappelant que sa prochaine génération de processeurs « Lunar Lake » embarquerait des NPU à plus de 40 TOPS !

Mais la réalité est que ce lancement « Copilot+ PC » est un moment « Windows on ARM ». Microsoft veut imposer l’architecture ARM sous Windows ! Pourquoi ? Pour les mêmes raisons qui ont amené Apple à basculer son univers Mac en ARM :

* Une performance par Watt bien supérieure à l’architecture x86 : les nouveaux Copilot+ PC ont une vraie autonomie « pleine journée » avec plus de 20 heures d’activité sans réduire à néant les performances de la machine pour y arriver !

* Une évolutivité plus grande : Apple avec ses M1/M2/M3 et Qualcomm avec ses « Snapdragon X » démontrent les capacités de l’architecture ARM à évoluer très rapidement et à s’aligner sur les besoins des PC de demain.

* Des NPU ultras puissants pour porter l’IA de Windows : Portés par les besoins des smartphones, les processeurs ARM embarquent des NPU depuis très longtemps. C’est un de leurs axes d’amélioration. Et une telle puissance NPU « 40 TOPS » n’existe aujourd’hui que sur les Snapdragon X.

Signe des temps, les nouvelles « Surface grand public » ne sont pas uniquement estampillées par le Marketing Microsoft comme « les Copilot+ PC Ultimes ». Elles sont aussi UNIQUEMENT proposées en ARM soit avec des Snapdragon Plus X soit avec des Snapdragon Elite X. Et ces nouveaux PC Copilot+ « Surface Pro » et « Surface Laptop » renouent enfin avec la raison d’être de la gamme Surface : initier de nouvelles tendances.

<

Lenovo, Dell, HP, Asus, Acer lancent aussi cette semaine de nouveaux PC à base de Snapdragon X. C’est un déferlement orchestré par Microsoft et Qualcomm pour enfin donner l’élan nécessaire pour faire de Windows un écosystème ARM.

Avec en prime une dernière pièce maîtresse qui manquait au tableau : Windows Prism Emulation Engine. Microsoft a intégré à Windows on ARM pour les Copilot+ PC une nouvelle couche d’émulation x86/x64 qui permet d’exécuter les logiciels « Intel » sur les machines ARM avec deux fois plus de performance que l’émulation des précédentes machines Windows on ARM. Si la promesse est tenue, cela permettra d’attendre que l’écosystème logiciel natif s’étende. Mais force est de reconnaître qu’avec l’arrivée des outils Adobe, mais aussi de Chrome en mode natif ARM, bien des freins d’hier n’existent plus aujourd’hui.

Un moment Windows on ARM… Un moment IA dans Windows… Un moment Copilot+ PC… Vous l’aurez compris, hier, à l’occasion de son événement « AI Event & Surface », tout en enfonçant encore aujourd’hui le clou à l’occasion de la Build, Microsoft a redessiné l’avenir du PC Windows, un PC truffé d’IA et animé par ARM. Une sorte de grand rush « ça passe ou ça casse ». Si ça passe, demain, tous les PC seront IA et ARM… Mais pas forcément en Qualcomm… Car si ça passe, il y aura du monde pour concurrencer Qualcomm…

La conférence Copilot+ PC

Microsoft avait opté hier pour un évènement presse fermé plutôt qu’une diffusion Live de ses présentations.

Mais l’éditeur a finalement, quelques heures plus tard, publié l’intégralité de sa conférence de lancement du concept Copilot+ PC. Vous pouvez la retrouver ci-dessous :

<

