Le Snapdragon Elite X fait beaucoup parler de lui en attendant que Microsoft en officialise l’arrivée sur ses PC Surface le 20 mai prochain. Mais Qualcomm a un autre processeur à proposer, pour les PC d’entrée de gamme : le Snapdragon X Plus !

Ce n’est pas une véritable surprise puisque Qualcomm a toujours parlé de « série » Snapdragon X. Mais la gamme comportera bien des modèles plus accessibles que les « Elite X » jusqu’ici dévoilés. Qualcomm a l’intention de venir totalement bouleverser et métamorphoser le marché du PC. Jusqu’ici, ces précédentes tentatives n’ont ni convaincu ni rencontré de succès. Mais, l’année 2024 devrait marquer le vrai départ de l’ère ARM sur Windows. Car les « Snapdragon X » de Qualcomm ne sont pas des processeurs dérivés de la mobilité pour fonctionner sur des PC. Ce sont des processeurs spécialement pensés et conçus pour le PC ! Ou plutôt pour ouvrir une nouvelle ère aux PC Windows.

Et pour y arriver, il faut combiner trois ingrédients : des performances indéniables, un écosystème de développeurs convaincus et des machines emblématiques…

Après plusieurs années d’errance, l’écosystème est désormais prêt : les outils de développement sont opérationnels, l’OS est mature (Windows 11 on ARM émule bien l’Intel x64 et comporte un moyen de mixer code x86 et code ARM dans une même app), et les logiciels natifs sont enfin là (même Google Chrome existe en version Windows on ARM 64 bits) avec des éditeurs chaque jour plus nombreux à porter leurs apps en ARM.

Du côté des machines emblématiques, Microsoft devrait mener l’envolée avec ses nouveaux PC Surface « AI PC » en ARM dont l’annonce est attendue le 20 mai prochain.

Enfin du côté des performances, les benchmarks qui ont fuité ces dernières semaines démontrent clairement que les Snapdragon X s’alignent aisément sur les M3 d’Apple et les derniers Intel Core Ultra.

Et Qualcomm veut envahir tout le spectre des PC : des machines d’entrée de gamme aux ordinateurs les plus puissants.

Le concepteur de puces annonce cette semaine ses « Snapdragon X Plus », qui viennent compléter par le bas, la gamme « X » dominée par les « Elite X ».

Ces Snapdragon X Plus bénéficient du même NPU accélérateur de 45 TOPS que les versions « Elite » et doivent donc animées les fonctionnalités IA du prochain Windows 11 avec la même dextérité. Par ailleurs avec leurs 10 cœurs CPU ‘Oryon’ (contre 12 cœurs pour les Elite X), il paraît clair que ces processeurs se montreront très agiles à animer le multitâche de Windows 11 et les applications bureautiques. Si le GPU est annoncé moins puissant avec ses 3,8 TFlops, il suffira amplement aux divertissements et au « casual gaming / retro gaming ».

La grosse différence se sentira surtout au niveau de l’autonomie. Les machines à base de Snapdragon X Plus devraient se montrer deux fois plus autonomes que les machines équivalentes en Intel ou AMD.

« Les plateformes de la série Snapdragon X offrent des expériences de premier plan et sont positionnées pour révolutionner l’industrie des PC. Snapdragon X Plus animera des PC boostés en IA qui permettront à un plus grand nombre d’utilisateurs d’exceller alors que de nouvelles expériences d’IA radicales émergent en cette période de développement et de déploiement rapides », explique Kedar Kondap, vice-président senior et directeur général de Compute and Gaming, Qualcomm Technologies, Inc. « En offrant des performances CPU de pointe, des capacités d’IA avancées et uen grande efficacité énergétique, nous repoussons une fois de plus les limites de ce qui est possible en matière d’informatique mobile. »

