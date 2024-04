Amazon a son Graviton, Azure son Cobalt100. Désormais Google Cloud aura aussi son CPU maison à base ARM pour des instances plus économiques et durables et il se nomme Axion …

Google conçoit ses propres processeurs et accélérateurs depuis quelques années déjà. L’aventure a notamment démarré en 2015 avec ses accélérateurs IA « TPU » (Tensor Processing Unit) dont Google vient d’ailleurs d’annoncer une nouvelle génération nommée « v5p ». Cette nouvelle itération du TPU v5 succède au v5e introduit l’an dernier et réalise deux fois plus d’opérations en virgule flottante par seconde que les TPU v4 avec 3 fois plus de bande passante. Les TPU v5p vont prochainement animer de nouveaux TPU Pods (embarquant 8960 puces) mais aussi l’AI Hypercomputer, nouveau supercalculateur de Google dédié à l’IA.

L’aventure s’est ensuite poursuivie par l’introduction des accélérateurs Google VCU (Video Coding Unit) notamment utilisés par YouTube.

Plus récemment, Google s’est mis à développer ses propres SoC (System on a Chip) « Tensor » combinant CPU ARM, GPU et TPU pour ses propres smartphones Pixel.

Aujourd’hui, confronté aux mêmes défis que les autres hyperscalers, Google annonce avoir développé son propre processeur ARM pour animer certains de ses services Cloud. Ce n’est pas une surprise : la rumeur courrait depuis plus d’un an. L’objectif est un peu toujours le même : obtenir des machines au rapport performance/consommation énergétique le plus optimal possible.

Le Google Axion, premier CPU serveur de l’hyperscaler, s’appuie sur une architecture ARM Neoverse v2, optimisée pour ses propres besoins. Selon Google, Axion anime des VMs qui se révèlent 30% plus rapides que celles animées « par le plus rapide des processeurs ARM dans le cloud » (probablement en référence au chip Altra d’Ampere qui anime ses instances Tau T2A). Axion se révèle également 50% plus performant et 60% plus efficient en énergie que les CPU x86 similaires.

Google révèle que l’Axion commence déjà à être installé sur ses infrastructures et animera prochainement certains des services Google d’ores et déjà déployés sur ARM tels que BigTable, Spanner, BigQuery, Blobstore, Pub/Sub, Google Earth Engine et la plateforme publicitaire de YouTube.

Axion a été optimisé pour fonctionner avec Titanium, la technologie sous-jacente à toute l’infrastructure Google Cloud, qui soulage les processeurs de certaines des tâches de réseau et de sécurité et même de stockage.

Reste un point à éclairer. Apparemment, Google n’a pas l’intention de rendre Axion directement disponible à ses clients au travers d’instances VM « Axion ». L’éditeur semble vouloir réserver les CPU Axion à ses propres services ainsi qu’à ceux de partenaires hébergeant leurs services sur Google Cloud.

