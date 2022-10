Google a lancé hier ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro dans la lignée de la génération précédente. L’éditeur a également dévoilé sa tablette Pixel Tablet et lancé sa première smartwatch « Google Pixel Watch ».

Comme prévu, Google a bien dévoilé hier soir ses nouveaux smartphones à l’occasion d’une conférence « Made by Google » qui a permis également de découvrir la nouvelle montre connectée de Google développée hors de l’univers Fitbit et d’en savoir un peu sur la très attendue Pixel Tablet prévue pour 2023.

Pixel 7 et Pixel 7 Pro : une volonté, rester accessible

Tout comme Apple a joué la carte de la continuité entre ses gammes iPhone 13 et iPhone 14, les nouveaux « Pixel 7 et 7 Pro » ne cherchent pas à révolutionner le domaine mais à proposer des améliorations itératives en s’appuyant sur celles de l’année précédente.

Ainsi, pour cette itération 2022, Google a surtout focalisé ses efforts sur les performances photographiques et une conception en matériau 100% recyclé.

Le design des Pixel 7 est ainsi très proche de celui des Pixel 6 avec comme principale différence une « barre » photo désormais métallique plutôt qu’en plastique noir. Ce qui donne à l’ensemble un rendu un peu plus Premium.

Le Pixel 7 dispose d’un écran OLED 6,3‘’ (2400×1800 pixels, 90Hz), de 8 Go de RAM, d’un objectif photo principal de 50 MP, d’un objectif grand angle de 12 MP et d’une caméra frontale de 10,8 MP. Son prix démarre à 649 €.

Le Pixel 7 Pro offre un écran OLED LTPO 6,7’’ (3120 x 1440 pixels, 120 Hz), 12 Go de RAM, un objectif photo principal de 50 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP avec mise au point Macro, un téléobjectif optique x5 de 48 MP avec fonction super zoom x30 et, à l’avant, un objectif frontal de 10,8 MP. Son prix démarre à 899 €.

Les deux appareils sont évidemment 5G, sont certifiés IP68, et sont animés par Android 13 ainsi qu’un nouveau processeur maison Tensor G2 aux améliorations marginales face au G1 introduit avec les Pixel 6. Ce processeur octo-core embarque essentiellement des améliorations autour du support du WiFi 6E et BT 5.2 et autour du module ISP (de traitement d’images). Sur les premiers benchs publiés, le G2 se montre moins performant que les Apple A16 et Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1. Mais ce terrain des performances pures, à priori, ne passionne pas Google qui se focalise plus sur les traitements IA et semble estimer que la puissance CPU embarquée dans nos smartphones est bien supérieure aux besoins réels des utilisateurs.

Les nouveaux Pixel 7 embarquent de nouvelles technologies de traitements d’images notamment pour retoucher les vieilles photos et les photos floues mais aussi pour supprimer les objets mal venus sur les clichés.

Enfin on notera que les Pixel 7 disposent en standard d’un VPN (gratuit donc) pour protéger la confidentialité de vos navigations sur Internet.

Une smartwatch Google avec le suivi santé de FitBit

On n’avait jamais vu de smartwatches Google sous WearOS. Et on ne s’attendait pas à en voir depuis que l’entreprise avait racheté FitBit. Mais 2022 marque l’arrivée de Google dans l’univers des montres connectées.

Cherchant davantage à démontrer son investissement sur son propre système WearOS qu’à révolutionner le genre, la Google Pixel Watch offre un design classique et élégant, qui résiste à l’eau et aux rayures, une autonomie de 24 H, un GPS intégré mais surtout l’ensemble des services de santé et de suivi sportif de FitBit ! Son prix démarre à 379 €. Notons qu’il en existe une version 4G+ qui permet, dès lors, de laisser son smartphone à la maison !

Google se relance sur les tablettes

On n’avait plus vu de tablettes estampillées Google depuis l’échec des Pixel Slate et Pixelbook. Mais depuis quelques mois, la firme se réintéresse à ces expériences à écran élargi notamment avec plusieurs améliorations dédiées dans Android 13 nées avec la mise à jour Android 12L spécifiquement conçues pour les tablettes. Pour l’instant, l’entreprise continue de garder secrètes les spécifications techniques même s’il semble acquis qu’elle sera animée par le processeur Tensor G2 maison.

En revanche, Google a montré que sa future tablette disposerait d’un Dock doté d’un haut-parleur qui la transformerait en « smart display » autrement dit en écran connecté « OK Google ».



