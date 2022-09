Comme attendu, Apple a lancé hier soir sa nouvelle gamme iPhone 14. Des mises à jour sans rupture mais dotées de nouvelles astuces ergonomiques amusantes.

La nuit dernière Apple a donc annoncé ces nouveaux iPhones. Comme chaque année à la même période. Avec, finalement, toujours le même discours : le nouveau modèle est plus beau et plus puissant que celui de l’an dernier. Mais bon, l’iPhone 13 était bien aussi.

Il n’y a pas au final pas d’innovation technologique majeure sur les nouveaux modèles. L’iPhone 14 ne souffle pas un vent de rupture sur un univers bien rôdé. C’est juste le successeur logique de l’iPhone 13 avec, comme toujours chez Apple, quelques bonnes idées ergonomiques. Et, bien sûr, il s’en vendra des millions, nonobstant la crise économique (qui invite à la raison) et l’urgence climatique (qui invite à conserver ses anciens modèles).

Dans le détail, on retiendra quand même quelques éléments notables :

* La nouvelle gamme comporte deux modèles de base (les iPhone 14 et iPhone 14 Plus) et deux modèles estampillés Pro (les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max). Pas de mini!

* Cette année, Apple réserve sa nouvelle puce A16 Bionic aux seuls modèles Pro. Les iPhone 14 se contentent du même processeur que l’iPhone 13, le A15 Bionic.

* Pour la première fois Apple ose abandonner son capteur 12 mégapixels pour offrir un nouveau capteur 48 mégapixels ! Mais cette nouveauté est réservée aux seuls iPhone 14 Pro et Pro Max.

* Le respect des ambitions européennes ? Pas pour cette année. L’UE a dit 2024 alors pourquoi anticiper ? Les iPhone 14 n’adoptent donc pas le port USB-C et poursuivent leur route avec le port propriétaire Lightning d’Apple.

* Aux USA, les iPhone 14 abandonnent les SIM physiques au profit des eSIM. Les SIM restent cependant d’actualité en Europe.

* Un nouveau mode Always On permet de garder l’écran toujours actif dans un mode super basse consommation affichant un rafraichissement d’écran d’une fois par seconde (1 Hz). Cette fonctionnalité est exclusive aux versions « Pro ». C’est, à nos yeux, la vraie grande innovation des nouveaux modèles.

* Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro restent figés sur la norme Wi-Fi 6 (802.11 ax) et n’adoptent pas le Wi-Fi 6E.

* Les iPhone 14 peuvent envoyer des SOS par satellite lorsqu’il n’existe pas de connexion cellulaire ou WiFi. La fonction ne permet que d’envoyer de courts messages textuels, pas de passer un appel. La fonction est aussi associée à une détection de crash en voiture (via les capteurs d’accélération du smartphone). Cette connectivité satellitaire est cependant limitée aux USA et au Canada. Pour rappel, Huawei a introduit une fonctionnalité similaire sur ses Mate 50, fonction réservée au marché Chinois.

* Dynamic Island est une fonctionnalité qui démontre une belle maîtrise des fusions hardware/software. Puisque depuis l’iPhone X Apple n’a jamais trouvé un moyen de se débarrasser de son « notch » (autrement dit la fameuse encoche qui contient le capteur selfie et le capteur face ID), le constructeur a décidé de le masquer en jouant sur les effets visuels d’iOS et en masquant le « trou » au sein d’alertes et barre d’informations savamment placées. Mais attention, cette astuce visuelle n’est disponible que sur les iPhone 14 Pro qui n’ont plus vraiment de Notch mais plutôt un trou élargi en haut de l’écran, un « hole punch » moins large que la traditionnelle encoche.

* S’ils restent fixes aux US, les prix augmentent en revanche d’environ 15% en Europe. Du coup, puisque cette année il n’y a plus d’iPhone Mini, la gamme commence au-dessus de la barre des 1000 euros ! Pour des modèles plus accessibles, il faudra se tourner sur les anciens iPhone SE, iPhone 13 et iPhone 12 qui restent au catalogue Apple.

