La conférence développeurs d’Apple a ouvert ses portes essentiellement virtuelles, hier soir et pour une semaine, avec comme principal objectif de présenter les prochaines évolutions de ses désormais multiples OS. Au passage, l’éditeur a également introduit un nouveau MacBook Air relooké et animé par un nouveau processeur : l’Apple M2. Sans surprise, les lunettes de réalité mixte n’étaient pas encore au programme. Ça sera peut-être pour plus tard dans l’année.

La WWDC (World Wide Developer Conference) est d’abord une conférence technique dédiée à l’univers des développeurs Apple. Elle n’est généralement pas le lieu d’annonces matérielles majeures. Et cette édition 2022 n’a pas vraiment fait exception. Mais elle a permis de découvrir les futurs visages des différents systèmes de l’éditeur, désormais pléthores : macOS 13 « Ventura », iOS 16, iPad OS 16, WatchOS 9… Avec une volonté de brouiller les pistes et mixer les bonnes idées : iOS hérite d’un écran d’accueil inspiré de WatchOS, iPad OS s’enrichit d’un multitâche qui évoque macOS, et macOS se fusionne de plus en plus avec l’iPhone.

Apple passe au M2…

Pourtant la principale annonce de WWDC 2022 restera l’annonce du processeur M2 première véritable itération du silicon d’Apple. Il y a deux ans, le M1 avait révolutionné tout l’univers Mac. Le M2 n’est pas aussi transformateur bien sûr mais permet à Apple de continuer à mettre la pression sur Intel, AMD et Qualcomm en matière de rapport Performances/Consommation/Prix.

Fabriqué en technologie 5nm, le M2 compte 20 millions de transistors (25% de plus que sur le M1) et promet un gain de performances de 18% en CPU (sur les tâches en multithreading) et de 25% sur le GPU (qui monte à 10 cœurs). La partie CPU conserve une architecture octocœur avec 4 cœurs « performances » et 4 cœurs « économes ». À noter que le processeur embarque également une nouvelle génération de NPU (Neural Processing Unit) pour accélérer les inférences IA ainsi qu’un mécanisme d’enclave pour du « confidential computing ».

Pour accompagner ce nouveau processeur, Apple met dès à présent mis à jour son Macbook Pro 13,3’. Pas d’évolution de design, c’est la même machine que l’édition M1 mais désormais animée par le M2 qui lui procure plus de performance mais aussi plus d’autonomie (20 h).

Apple a aussi mis à jour son MacBook Air en M2. Mais cette fois, la mise à jour est plus ambitieuse. Le MacBook Air n’avait pas changé de design extérieur avec la migration en M1. Mais l’édition M2 a droit à un relooking sérieux par ailleurs assez inspiré du Macbook Pro. Pour l’occasion, Apple renoue avec son connecteur d’alimentation magnétique MagSafe désormais compatible avec un mode Fast Charge qui regonfle l’énergie de 50% en seulement 30 minutes. L’autonomie de la machine est d’ailleurs portée à 18 h. On y retrouve une caméra FaceTime Full HD, deux ports USB-C, 2 ports Thunderbolt, 1 capteur Touch ID, et un écran 13,6’’ donné par Apple comme étant 25% plus lumineux.

 <

Des nouveautés pour chaque OS…

Du côté des annonces « systèmes » d’Apple, on retiendra :

– L’arrivée d’un nouveau mécanisme de gestion du multitâche sur macOS 13 « Ventura ». Dénommé Stage Manager, il permet d’avoir une fenêtre en grand sur laquelle est focalisée votre attention et d’autres fenêtres placées sur la gauche de l’écran pour surveiller ce qui s’y passe en tâche de fond. On peut ainsi « grouper » des Apps, un peu dans la même idée que le groupement des applications de Windows 11 mais l’approche d’Apple pourra séduire ceux qui ont besoin d’afficher plus de deux fenêtres côte à côte.

– Apple continue de travailler les scénarios de continuité entre macOS 13 et l’iPhone avec une nouvelle fonctionnalité « Continuity Camera » qui permet d’utiliser les caméras de l’iPhone comme caméra distante de votre session Facetime sur macOS.

– Apple poursuit sa volonté de faire des iPad des outils du quotidien plus productifs, notamment en connectant l’iPad à un écran extérieur. iPad OS 16 voit également débarquer la fonctionnalité Stage Manager. Celle-ci fonctionne un peu différemment de la version macOS mais permet désormais d’avoir 4 apps simultanément à l’écran avec celle sur laquelle vous êtes focalisé occupant l’essentiel de l’affichage.

– Enfin, Apple réinvente l’écran de verrouillage de l’iPhone en s’inspirant fortement de son Apple Watch. iOS 16 permettra de personnaliser chaque élément de l’écran de verrouillage des iPhone, mais aussi d’y ajouter des widgets pour le rendre plus dynamique et utile. Météo, événements du calendrier, activités physiques, scores des matchs de vos équipes favorites, circulation routière… L’écran de verrouillage devient un vrai tableau de bord du quotidien entièrement personnalisable.

 <

Enfin, on notera que l’édition simultanée (fonction « Live Collaboration ») des documents Pages, Keynote, Notes est désormais enfin possible aussi bien sur iPad, et iOS que sur macOS, une fonctionnalité déjà connue d’utilisateurs de Google Workspace ou Microsoft Office 365 at qu’Apple propose un canevas collaboratif dénommé FreeForm qui ressemble beaucoup au Microsoft Whiteboard.