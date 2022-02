Intel est de retour dans la course à l’innovation. La « patte de Pat (Gelsinger) » commence à se faire sentir sur toutes les gammes de produits. Avec beaucoup de nouveautés attendues dans les mois à venir. Découvrez les roadmaps d’Intel pour 2022 et au-delà…

En un an – après sa nomination surprise à la tête d’Intel en février 2021 -, Pat Gelsinger a réussi à insuffler un vent de renouveau et à remettre l’entreprise sur les rails de l’innovation et du dynamisme.

L’inventeur du microprocesseur, il y a 50 ans, tenait cette semaine son « Intel Investor Day 2022 ». Une occasion unique de dévoiler ses roadmaps, sa vision et ses objectifs prioritaires à plus ou moins longs termes.

Voici les 5 annonces clés qu’il faut retenir de cet évènement :

1/ Les Xeons se divisent en deux gammes

Inspiré par les travaux réalisés avec Alder Lake sur les architectures hybrides et la combinaison de cœurs « Performance » et de cœurs « Efficients » (économes en énergie), le fondeur réinvente sa gamme de processeurs pour serveurs et appliances, les Xeon Scalable. Désormais, deux gammes distinctes seront proposées à partir de 2024.

La première dérive des modèles actuels, les Xeon Scalable Ice Lake et les nouveaux « Sapphire Rapids » et s’appuie sur des cœurs « Performance ». La roadmap de ces processeurs Xeon comprend « Emerald Rapids » en 2023 et « Granite Rapids » en 2024.

La seconde prend le contre-pied de la première en s’appuyant sur des « E-Cores » autrement dit des cœurs pensés pour un rapport performance/consommation d’énergie optimal. Cette gamme débutera en 2024 avec la génération « Sierra Forest ».

2/ Intel est en avance sur son planning dans les techniques de fabrication

Ce qui est intéressant à retenir de ces annonces, c’est que « Granite Rapids » et « Sierra Forest » seront tous deux gravés en technologie « Intel 3 », une finesse de gravure qui s’apparente au 3nm de l’univers ARM chez TSMC mais qui équivaut plutôt à du 5 nm. On sait Intel très en retard sur la finesse de gravure. Mais le fondeur est en train de rattraper ce retard. Tout se passe d’ailleurs si bien du côté de ses labos de recherche que le fondeur semble avoir pris de l’avance sur sa roadmap de modernisation puisque la technologie « Intel 3 » était plutôt attendue en 2025 (et a donc été avancée à 2024).

3/ Intel débarque en force sur le marché des GPU

4 millions… C’est le nombre de GPU qu’Intel compte écouler sur le marché en 2022. Avec sa nouvelle marque ARC, le fondeur vient pour la première fois directement concurrencer AMD et NVidia sur le marché des « Discrete GPU », autrement dit des accélérateurs graphiques non intégrés dans des SoCs.

La première génération de GPU ARC porte le nom de code « Alchemist ». Elle débarquera pour les fabricants de PC portables dans les prochaines semaines. Les déclinaisons destinées aux cartes graphiques PC seront disponibles au second trimestre. Et les versions pour Workstations au troisième trimestre. Intel espère vraiment prendre des parts de marché avec des GPU très compétitifs affichant des capacités d’animation 3D et de Ray Tracing temps réel similaires aux NVidia RTX 20XX.

Et Intel compte itérer rapidement. La génération suivante, nom de code « Battlemage », est attendue en 2023 et le fabricant planche déjà sur « Celestial » pour 2024. C’est avec cette troisième génération qu’Intel compte prendre le leadership du marché en matière de performances graphiques sur tous les segments du marché.

Et quand le fondeur dit tous les segments, il pense aussi à un nouveau segment : celui des GPU pour les supercalculateurs multimédias ! Cloud Gaming, DaaS, multiplicité des services de vidéos à la demande, analytique temps réel des flux multimédias… La demande en streaming vidéo impose des infrastructures de diffusion digne de superordinateurs. Intel a annoncé Artic Sound-M son premier GPU dédié à l’industrie multimédia incluant un encodeur AV1 hardware et capable d’encoder 8 flux 8K simultanément ou 30 flux Full HD mais aussi d’animer 30 sessions de jeux vidéos ou 60 bureaux VDI en simultané !

En attendant, Intel espère bien que sa nouvelle division graphique approchera le milliard de dollars de CA dès cette année et vise les 10 milliards de revenus en 2026.

4/ Intel veut mettre des SoCs dans les supercalculateurs

Intel n’oublie pas l’univers des Supercalculateurs HPC. Il a confirmé la disponibilité en 2022 de son GPU calibré pour l’IA, le Ponte Vecchio. Celui-ci est destiné à équiper le futur superordinateur exaflopique américain Aurora.

Mais le fondeur a surtout dévoilé une nouvelle architecture appelée Falcon Shores qui combinera un CPU et un GPU Intel Xe dans un seul socket Xeon. Falcon Shores est attendu pour 2024. Falcon Shores offrira une performance par watt cinq fois supérieure aux Xeon actuels, une densité de calcul cinq fois supérieure dans un socket x86 et une capacité de mémoire et une bande passante cinq fois supérieures.

5/ Pas de ralentissement du côté des « Intel Core i »

Intel intègre déjà des étages graphiques dans ses processeurs. Mais il veut désormais forcer leur performance en y intégrant les designs de sa gamme ARC. Les premiers SoCs Intel Core avec GPU ARC embarqué sont attendus dès 2023 avec la génération « Meteor Lake » (gravé en technologie Intel 4). Elle sera suivie en 2024 par la génération « Arrow Lake », première génération gravée en technologie « Intel 20A ».

Avant ça, et donc dès la seconde moitié de l’année 2022, Intel lancera les successeurs à sa première génération de processeurs hybrides « Alder Lake » combinant des cœurs « P-Cores » et « E-Cores » dans une même puce. Dénommée « Raptor Lake » cette seconde génération d’Intel Core i hybrides sera la première fabriquée en technologie « Intel 7 » et offrira jusqu’à 24 cœurs et 32 threads.