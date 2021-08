En introduisant sa nouvelle génération de GPU « DG2 » à architecture Xe HPG, Intel lance également une nouvelle gamme Intel Arc pour promouvoir ses prochains produits graphiques. Objectif : venir concurrencer frontalement les marques GeForce de NVidia et Radeon d’AMD.

Alors que la pénurie sur le marché des semi-conducteurs affecte tout particulièrement le marché des cartes graphiques – il est quasiment impossible de trouver des cartes récentes en ligne comme dans les magasins – Intel inaugure sa nouvelle marque « Intel Arc » pour promouvoir ses futures cartes graphiques attendues pour début 2022 à destination des gamers et des créateurs.

Par la même occasion, Intel a légèrement soulevé le voile sur les générations de GPU qui succèderont à son architecture Xe HPG actuelle. Anciennement désignés DG2, les chips GPU de la première génération « Intel Arc » portent désormais le nom d’Alchemist. Et pour démontrer sa volonté d’inscrire sa nouvelle marque dans la durée, le fondeur a déjà dévoilé les noms des trois générations suivantes de GPU : Battlemage (Arc 2nd Gen), Celestial (Arc 3rd Gen), Druid (Arc 4th Gen). Le fondeur n’a cependant révélé aucune date ni aucune spécification.

La première génération de cartes gamers « Intel Arc » doit voir le jour en début d’année prochaine et le fondeur compte sur ses capacités de fabrication et le chaos actuel sur le marché des cartes graphiques pour se faire une place sur ce marché trusté historiquement par AMD et NVidia. Ces premiers produits devraient offrir une accélération matérielle du Ray Tracing ainsi qu’un support complet de l’API « DirectX12 Ultimate » avec notamment une gestion avancée du Mesh Shading, du VRS (Variable Rate Shading) et du Super Sampling boosté à l’IA.

Histoire d’appâter les gamers, Intel a également dévoilé une courte vidéo démontrant le potentiel du GPU Alchemist sur les jeux phares actuels…