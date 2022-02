S’inspirant du Business Model d’ARM, Intel se préparerait à proposer des licences sur ces cœurs x86 pour permettre à des concepteurs de processeurs ARM, RISC ou autres d’intégrer des cœurs x86 au sein de CPUs hybrides.

Décidément, sous la houlette de Pat Gelsinger, Intel ne cesse de se réinventer et d’oser s’aventurer sur de nouveaux terrains.

Sa division « fonderie » IFS (Intel Foundry Services) avait déjà annoncé qu’elle s’ouvrait à d’autres concepteurs de processeurs et voulait apporter ses technologies d’optimisation aux créateurs de processeurs ARM ou RISC-V.

Selon nos confrères de The Register, Intel voudrait aller encore plus loin dans sa démarche d’ouverture. Intel aurait en tête de proposer aux concepteurs de chips une licence de son architecture x86. Sur le papier, ceci permettrait à des concepteurs de processeurs de mélanger des cœurs x86 avec des designs ARM ou RISC-V par exemple.

Vers des processeurs x86 et ARM hybrides?

Typiquement, on pourrait imaginer voir Qualcomm (ou Microsoft) acquérir une licence Intel x86 pour offrir un vrai support x86 au sein de ces processeurs ARM pour PC. Ainsi, la rétrocompatibilité des applications Intel sur ARM n’aurait plus à passer par la couche d’émulation logicielle et pourrait être directement exécutée par des cœurs en technologie Intel.

Autre opportunité, des concepteurs d’accélérateurs ou d’émulateurs pourraient incorporer un cœur logique x86 au sein de leurs chips FPGA par exemple. Ou encore intégrer des cœurs x86 au sein d’accélérateurs IA (NPU, Neural Processing Unit) s’appuyant sur des technologies propriétaires.

Avec une telle initiative, on pourrait voir apparaître une nouvelle génération de baies de stockage, de serveurs ou de routeurs dotés de processeurs mixant des technologies Intel x86 et des technologies propriétaires d’accélération de traitements spécifiques.

Il sera intéressant de voir si cette volonté d’ouverture trouve un écho dans l’écosystème de création de puces. Tout dépendra du prix d’une telle licence et de la liberté réellement laissée par Intel pour fondre x86 dans des designs hybrides.