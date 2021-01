C’est sans conteste l’actu IT de la semaine et la grande surprise du jour : Robert Swan, l’actuel CEO d’Intel, est poussé vers la sortie pour être remplacé par Pat Gelsinger.

La transmission des pouvoirs sera effective le 15 février prochain. Pat Gelsinger sera à la fois CEO et membre du Board.

Robert Swan (dit Bob Swan) avait remplacé au pied levé en Juin 2018 le décrié Brian Krzanich, contraint de quitter son poste pour violation du règlement interne interdisant aux dirigeants des relations sentimentales avec des salariés de l’entreprise. À l’époque sa nomination était considérée comme temporaire. Mais elle s’est finalement prolongée d’autant qu’Intel commençait déjà à connaître des problèmes de fabrication de ces processeurs et devait réviser à la baisse ses ambitions de rapidement passer en 10 nm.

Aujourd’hui Intel est en pleine tourmente, incapable de s’adapter aux finesses de gravures de son concurrent fondeur TSMC et très sérieusement secouée par la concurrence des processeurs ARM et de ceux d’AMD aussi bien sur les postes de travail, les machines gamers que sur les serveurs.

Bob Swan quitte donc le navire en pleine tempête. Même si Intel a tenté de rassurer lors du CES 2021 sur ses capacités de rebond en annonçant les nouveaux processeurs Alder Lake destinés à concurrencer les processeurs ARM comme le M1 d’Apple.

Mais le plus surprenant dans cette annonce, c’est finalement le nom de son remplaçant. Intel a officiellement annoncé la nomination de Pat Gelsinger! Le désormais ex-CEO de VMware! Le leader de la virtualisation a simultanément officialisé le départ Pat Gelsinger et annoncé rechercher un successeur. En attendant que celui-ci soit trouvé et nommé, c’est Zane Rowe, le CFO qui prend la couronne de CEO intérimaire…

Pat Gelsinger connaît bien Intel. Il y a fait ses débuts professionnels puis en a été le CTO jusqu’en 2009. Car l’homme a d’abord un profil technique. Il est le père de mythique processeur 80486 et il est considéré comme l’un des concepteurs du port USB et du WIFI !

Après un détour chez EMC, et alors qu’il était pressenti pour prendre la succession de Steve Ballmer chez Microsoft, il est nommé CEO de VMware en 2012 et va démontrer ses capacités à diriger une entreprise. Sous sa gouvernance, VMware va passer d’un revenu annuel de 4 milliards de dollars à plus de 12 milliards de dollars.

L’arrivée de Pat Gelsinger dès ce début 2020 est une surprise mais l’information n’est pas surprenante en soi. Dès 2018, des rumeurs couraient sur un retour chez Intel de l’ancien CTO. L’homme a clairement le profil pour redresser la situation du fondeur/concepteur de processeurs.

« Après un examen attentif, le conseil d’administration a conclu que le moment était venu de faire ce changement de direction pour tirer parti de l’expertise technologique et technique de Pat pendant cette période critique de transformation chez Intel » explique Omar Ishrak, Chairman of the Board d’Intel. « Le conseil d’administration est convaincu que Pat, avec le reste de l’équipe dirigeante, assurera une bonne exécution de la stratégie d’Intel assurant sa transformation d’un concepteur de processeur à celui de spécialiste des multi-architectures XPU ».

De son côté, Pat Gelsinger a salué le travail effectué par Bob Swan et « ses contributions significatives durant cette période de transformation d’Intel ». Il rappelle qu’il a « commencé sa carrière chez Intel et appris directement de Grove, Noyce et Moore. C’est pour moi un privilège et un honneur de revenir en tant que CEO ». Il ajoute par ailleurs « cela restera l’honneur de ma vie d’avoir été le CEO de VMware. Nous avons transformé le paysage technologique mondial et je suis convaincu que l’entreprise continuera à exceller. Mes remerciements sincères toute la Team VMware, à nos clients et à nos partenaires pour certaines des années les plus enrichissantes de ma carrière ».

.