À l’occasion du CES 2021, Intel a lancé de nouvelles familles de processeurs et, chose rare, annoncé des chiffres de ventes de Chromebooks.

Les de sa conférence virtuelle à l’occasion du CES 2021, Intel a révélé qu’au moins 9,4 millions de Chromebooks avaient été écoulés durant le seul 3eme trimestre 2020. Soit une augmentation de 122% par rapport au troisième trimestre 2019. Rappelons que selon Gartner, plus de 73 millions de PC (Chromebooks compris) ont été écoulés durant Q3 2020.

Ce succès affiché des Chromebooks marque probablement un tournant. Typiquement, si on se base sur ces annonces Intel, les ventes des petites machines « Google » auraient donc largement dépassé celles des Mac (Apple a annoncé avoir vendu 6,2 millions d’ordinateurs au Q3 2020).

On le sait, les Chromebooks connaissent depuis quelques années un indéniable succès sur le marché de l’éducation aux USA. Mais ces machines semblent de plus en plus trouver leur place dans les foyers : dans un monde où l’éducation à distance s’est amplifiée, il est en effet important que chaque enfant dispose de sa propre machine.

Mais ces volumes de ventes laissent sous-entendre que les entreprises, elles aussi, se laisseraient séduire par ces machines qui constituent d’excellents terminaux pour le VDI, le DaaS (Desktop as a Service) et l’accès aux applications en mode SaaS.

Surfant sur ces tendances, Intel a dévoilé à l’occasion du CES sa nouvelle génération de processeurs Pentium Silver N6000/N6005 et Celeron N5100/N5105 gravés en 10 nm.

Ces processeurs quadricœurs sont typiquement pensés pour les Chromebooks d’entrée de gamme et pour les futures machines « Windows 10X » jusqu’ici grandes absentes du CES 2021. Intel annonce des gains de performance de l’ordre de 35% sur les applications et 78% sur les jeux et applications multimédias. Le concepteur annonce même un gain de 144% par rapport à un AMD A6-9220C (très présent sur les Chromebooks).

Intel a également profité du CES 2021 pour officialiser les déclinaisons « vPro » (incorporant des sécurités d’entreprise et une administration à distance) de ces processeurs mobiles Core-i « Tiger Lake » de 11 ème génération. Comme pour les déclinaisons grand public, ces nouveaux processeurs incorporent le nouvel étage graphique « Iris Xe », le support du Wifi 6/6E et le support des ports Thunderbolt 4 et USB 4.

Plus surprenant, Intel a également introduit la génération 11 de ses processeurs « H-Series ». Ces derniers sont destinés à animer une nouvelle génération d’ultrabooks « gamers » et de workstations ultramobiles. Ces processeurs « 4 cœurs et 8 threads » seront complétés dans l’année par une déclinaison « 8 cœurs et 16 threads » pour hardcore gamers mobiles.

Le fondeur a également annoncé ses « Tiger Lake S » dédiés aux machines de gaming de bureau et a démontré sa future génération « Alder Lake » qui, selon Intel, « représente une percée significative dans l’architecture x86. À partir du deuxième semestre 2021, Alder Lake combinera des coeurs haute performance et des coeurs haute efficacité en un seul produit ».

Au passage, Intel confirme ainsi l’arrivée anticipée de sa génération « Alder Lake » et donc un cycle de vie très court pour « Tiger Lake ».

Une question demeure : est-ce que ces innovations seront suffisantes pour freiner l’irrésistible montée en puissance d’ARM sur les ordinateurs ?