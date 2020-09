Avec sa 11ème génération de processeurs mobiles Intel Core ‘Tiger Lake », le fondeur veut reprendre l’avantage sur AMD, redorer son image et donner enfin un tempérament plus ludique à tous les ultrabooks.

L’erreur serait de regarder un peu trop rapidement les spécifications des nouveaux processeurs mobiles « Tiger Lake » d’Intel. Certes, la finesse de gravure en 10 nm paraît presque dépassée de nos jours (ARM et AMD sont en 7 nm et TSMC vient d’annoncer le 5 nm pour cette année et le 3 nm pour 2022). Certes, le nombre de cœurs est toujours réduit à 2 sur les Core i3 et à 4 sur les Core i5 et i7.

Alors, rien de neuf sous le soleil en somme ? Pas si vite…

D’abord, les machines qui embarqueront ces nouveaux processeurs vont pouvoir introduire sur le marché un certain nombre de technologies nouvelles, voire indispensables, embarquées au cœur de ces Intel Core de 11ème génération. Parmi elles, on retiendra principalement le support en standard du Wi-Fi 6 (Gig+), le support du nouveau standard Thunderbolt 4 (compatible USB 4.x) et le support de l’interface PCIe Gen 4. On notera également que ces nouveaux Core mobiles gèrent en standard une résolution 8K en HDR 12 bit (mais aussi jusqu’à 4 écrans 4K simultanément). L’air de rien, ça fait déjà beaucoup d’innovations d’un coup. Et ce n’est pas tout…

Un vrai boost graphique

Car la principale nouveauté de cette 11ème génération est l’intégration de la nouvelle architecture graphique Intel Intel Xe aux performances proches des GPU dédiés. Pour faire simple, les performances graphiques sont doublées (frame rate effectivement multiplié par 2 sur les jeux) par rapport à la génération précédente. Du coup, tous les télétravailleurs nomades amateurs de jeux vidéos pourront sur leur PC ultrabook jouer à GTA V ou Rainbow Six Siege en 60 FPS et en Full HD, et profiter de Gears 4, Doom Eternal, Battlefield 1/5, Fortnite ou PUBG avec une expérience ludique satisfaisante d’autant que le GPU Iris Xe supporte le VRS (Variable Rate Shading).



Les performances de ce nouvel étage graphique accélèrent également significativement toutes les opérations multimédias (avec le support matériel du Dolby Vision), le streaming des jeux, les outils de créativité (suite Adobe, etc.) mais également tous les traitements IA (inférences accélérées sans utilisation du CPU, suppression du bruit de fond, intégration d’Amazon Smoother images, etc.).

Un bémol toutefois : comme à chaque fois, il faudra prêter une grande attention au modèle de Core 11ème génération embarqué sur le PC. Car tous les modèles ne bénéficieront pas de l’étage graphique Iris Xe. Seules les versions dont les références terminent par « G7 » en bénéficient. Les autres (dont la référence termine par « G4 ») doivent se contenter du poussif Intel UHD. On notera au passage qu’aucun Core i3 n’a droit à l’accélération graphique nouvelle génération. Avec Intel, si votre budget est serré, vous n’avez pas le droit de jouer !

La gamme « Gen 11 / Tiger Lake » se compose de 9 modèles (dont 8 sont disponibles en 2020) divisée en 5 modèles opérant de 12 à 28W et 4 modèles opérant entre 7 à 15W. On notera également que la fréquence de Boost ‘single core’ grimpe jusqu’à 4,8 GHz sur le modèle Core i7 le plus performant.

Redorer l’image d’Intel par le marketing

Au passage, Intel profite de ce lancement pour renouveler son identité visuelle et introduit un nouveau logo d’une singulière sobriété.

Alors que « Project Athena », une nouvelle définition des ultrabooks accompagnant la sortie de la génération 10, était resté une appellation relativement confidentielle, Intel a décidé de marquer de façon beaucoup plus visible pour le consommateur la nouvelle génération d’ultrabooks tirant pleinement profit des spécifications des nouveaux processeurs Tiger Lake.

La firme introduit donc la marque « Intel EVO » pour désigner les machines répondant aux spécifications Intel de la seconde génération de designs Athena. Les machines estampillées du logo « Intel EVO » doivent être animées par des Core i5 ou i7 de 11 ème génération à GPU « Iris Xe », implémenter les technologies IA d’Intel, offrir au moins 9H d’autonomie réelle et du Fast Charging en USB-C, démarrer instantanément, offrir une connectivité Thunderbolt 4, etc.

Plus de 150 appareils dotés des processeurs Intel Core 11e génération sont attendus chez Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung et autres constructeurs. Plus d’une trentaine seront estampillés « Intel EVO ».

Au final, cette 11ème génération de processeurs Intel Core mobiles laisse espérer l’arrivée d’une nouvelle génération d’ultrabooks autonomes et productifs mais aussi capables de faire tourner les derniers jeux vidéos dans des conditions décentes, redonnant ainsi à ces PC une véritable polyvalence qui avait, dans les faits, quelque peu disparu. On regrettera cependant qu’Intel n’ait pas jugé bon de taper plus fort et de vraiment bousculer le marché. Les Core i3 sont toujours limités à deux cœurs et ne bénéficient pas de l’accélérateur graphique Iris Xe. Et l’on attend désormais bien plus de quatre cœurs pour des « Core i7 », aussi mobiles et peu consommateurs soient-ils. Après tout, nos smartphones ont bien souvent 8 cœurs aujourd’hui.

Autrement dit, Intel n’a certes pas été avare en innovations mais n’a pas pris de risque et a préféré privilégier les effets marketings (changement de Logo, introduction de la marque Evo). C’est bien là le principal reproche que l’on peut formuler à l’encontre de cette 11ème génération.