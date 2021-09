Quitte à se fâcher avec Apple, la Commission européenne vient de publier une proposition de Loi pour imposer le connecteur USB-C comme standard de charge pour appareils mobiles. Le texte doit encore être adopté par le parlement européen.

Le thème n’est pas nouveau. Et nous évoquions déjà cette volonté européenne en janvier 2020. L’UE lançait un nouveau projet de limitation des déchets électroniques visant à imposer le connecteur USB-C. C’était juste avant le déclenchement de la pandémie. Plus de 18 mois se sont écoulés et le sujet revient sur le devant de la scène.

La Commission européenne vient d’annoncer vouloir avancer sur une législation pour établir une solution de chargement commune à tous les appareils « pertinents ». Ainsi la commission propose officiellement que le connecteur USB-C devienne « le port standard pour tous smartphones, tablettes, appareils photos, casques, enceintes portables, et consoles de jeux ». Par ailleurs, la Commission souhaite désormais que les adapteurs secteurs ne soient plus livrés avec les équipements. Objectif : réduire le gaspi numérique et l’empreinte du digital sur l’environnement.

La commission rappelle qu’il s’est vendu environ 420 millions de smartphones et appareils mobiles en 2020 en Europe et que les consommateurs disposent en moyenne de trois adapteurs mais n’en utilisent en moyenne que deux. Les adaptateurs inutilisés représenteraient 11 000 tonnes de gaspillage électronique par an. L’Europe dépenserait en moyenne 2,4 milliards de dollars par an en adaptateur chargeur !

La Commission entend bien cette fois avoir raison et aboutir à une vraie Loi applicable à tous. Quitte à se mettre Apple à dos… Rappelons qu’elle avait déjà tenté d’imposer le port micro-USB à tous les smartphones. Elle y était partiellement arrivée mais sans Loi. Le lobbying d’Apple avait fait capoter en partie l’initiative en réussissant à faire admettre par l’Europe que ses appareils n’utiliseraient pas ce connecteur. La marque avait prétexté que son standard était antérieur (Apple Lightning date de 2012). Pourtant, la Commission européenne avait encouragé l’adoption d’un port unique et commun dès 2009 et obtenu la signature d’un Memorandum of Understanding par les plus grands fabricants de mobiles (hors Apple) fin 2009. Un MoU qui a expiré en 2014. Depuis, l’Europe cherchait à imposer un nouveau standard. Après un premier échec en 2018, elle revient donc à l’attaque en 2021.

La proposition émise le 23 septembre par la Commission européenne doit maintenant être adoptée par le parlement européen et par le conseil de l’Europe. Une période de transition de 24 mois sera octroyée aux industriels pour s’adapter. On attend la réaction d’Apple…