D’une année sur l’autre, les conférences d’Apple se succèdent et se ressemblent avec un côté copier-coller qui finit par être lassant. La marque a annoncé ses iPhone 13, plus autonomes, plus photographes, plus puissants et… plus chers !

« Ce sont les meilleurs iPhones que nous ayons jamais créés »… La platitude de la phrase résume à elle seule la dernière conférence Apple ! Bien sûr, on voit mal la marque faire une conférence pour nous expliquer que « le nouvel iPhone est moins bien que tous ceux qui l’ont précédé »… Chaque année, l’exercice de style est évidemment imposé pour assurer la fortune de la marque mais la passion a depuis longtemps quitté la scène (même si la génération 12 avait réussi à rallumer un peu la flamme).

Donc oui, Apple a bien annoncé hier les successeurs de l’iPhone 12 : l’iPhone 13 Mini (écran 5,4 pouces à partir de 809 €), l’iPhone 13 (écran 6,1 pouces à partir de 909 €), l’iPhone 13 Pro (6,1 pouces, triple appareil photo, à partir de 1159 €) et l’iPhone 13 Pro Max (6,7 pouces, triple appareil photo, à partir de 1259 €).

Et oui, cette nouvelle génération présente des améliorations sur les versions de l’an dernier : une autonomie en hausse, une solidité accrue, une nouvelle puce A15 plus performante et un nouvel OS (iOS 15 qui sera également disponible sur les anciens modèles). Pas de quoi passionner les foules, mais l’important est ailleurs, inviter les aficionados à, comme chaque année, renouveler leur iPhone… De quoi faire grincer les dents des écolos et de tous ceux qui militent en faveur d’une conservation plus longue de nos appareils électroniques.

Côté des surprises (si on peut appeler ça ainsi), l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 disposent d’un système photo dorsal avec des objectifs Wide et Ultrawide qui ont pivoté de 45° et ne sont donc plus alignés verticalement. La résolution des capteurs est de 12 MP. L’autonomie serait améliorée de 1H30 par rapport à l’iPhone 12.

Sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, l’écran OLED bénéficie d’un rafraichissement 120 Hz. La partie photo a été boostée avec un objectif doté d’un zoom optique x3, un ultra grand angle ouvrant à f/1,8 et un grand angle ouvrant à f/1,5. La résolution est de 12 MP dans tous les cas de figure.

La grosse différence réside dans l’apparition de modèles à 1 To de stockage embarqué : il faudra alors débourser 1 739 € pour l’iPhone 13 Pro 1 To et 1 839 € pour l’iPhone 13 Pro Max 1 To…

Et oui, ce sont bien les deux iPhones les plus chers jamais commercialisés par la marque !