Google se montre actif durant cet été. L’éditeur met à jour ses applications Workspace pour les rendre plus conviviales et plus productives sur les tablettes. Parallèlement, il célèbre les 10 ans de son Google Play Store…

On le sait, Google semble avoir renouvelé son intérêt pour les tablettes après leur avoir tourné le dos ces derniers mois. L’éditeur devrait introduire une tablette Pixel avant la fin de l’année, a lancé « Android 12L » pour les appareils à grand écran, et cherche désormais à rendre l’expérience de ses applications plus adaptée à l’ère des tablettes.

« Lors de la conférence Google I/O, nous avons partagé nos plans pour mettre à jour plus de 20 apps Google sur les tablettes afin de profiter pleinement de l’espace supplémentaire offert par ces écrans plus grands« , explique ainsi Scott Blanksteen, directeur principal de Google. « Pour commencer, nous annonçons aujourd’hui la mise à jour des applications Google Workspace (Drive, Docs, Sheets, Slides et Keep) pour un support étendu des écrans larges ».

Bien des améliorations trouvent leur inspiration dans les gestuelles imaginées par Microsoft lors de la création du Surface Duo. L’idée ici est de multiplier les usages multitâches en favorisant l’affichage d’applications « côte à côte » et le basculement par glisser-déposer d’éléments d’une app à l’autre. Ainsi il suffit de sélectionner une image ou du texte depuis Chrome et de glisser cette sélection dans Sheets ou Docs.

De nouvelles options apparaissent aussi sur toutes ces applications Workplaces pour ouvrir une seconde fenêtre « côte à côte » comme sur Drive par exemple afin de simplifier les copies de fichiers.

Par ailleurs, les applications Google Workspace vont désormais bénéficier de raccourcis claviers pour tous ceux qui utilisent des claviers avec leurs tablettes.

Autre célébration, le Google Play fête ses 10 ans. Selon l’éditeur, 2,5 milliards de personnes utilisent chaque mois l’app store de Google, dans 190 pays dans le monde. Le magasin applicatif de l’univers Android est désormais exploité par plus de 2 millions de développeurs d’apps et jeux.

Pour célébrer cet anniversaire, Google multiplie par 10 les points « Play Store » emportés à chaque achat et présente un tout nouveau logo pour son app centrale :