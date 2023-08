À l’occasion de Google Next’23, Ampere et Google ont annoncé la disponibilité en preview d’instances GCP animées par le tout nouveau processeur d’Ampere.

Les processeurs ARM se multiplient lentement mais surement chez les hyperscalers et leurs infrastructures cloud public. Si AWS donne la préférence à son propre processeur maison, des fournisseurs comme Azure ou Oracle Cloud Infrastructure ont choisi de faire confiance à Ampere et son célèbre processeur Altra équipé de 128 cœurs.

Avec ses instances T2A, Google Cloud avait également opté pour Ampère et l’Altra afin de proposer des instances ARM sur son Cloud GCP.

Et l’hyperscaler a décidé de passer la vitesse supérieure. Il devient ainsi le premier hyperscaler à embarquer le tout nouveau processeur AmpereOne sur ces nouvelles instances C3A.

Officialisé en mai, l’AmpereOne peut embarquer jusqu’à 192 cœurs (la famille comporte des modèles 136, 144, 160, 176 et 192 cœurs) dotés chacun d’un cache L2 de 2 Mo. La particularité de l’AmpereOne est de s’appuyer sur un design de cœurs « maison » plutôt que de copier/coller les cœurs ARM tout en conservant la compatibilité avec le jeu d’instructions ARM v8.6r.

L’AmpereOne supporte 8 canaux mémoire DDR5 80-bit pour un espace mémoire adressable de 8 To ainsi que 128 lignes PCIe Gen5.

Selon Google et Ampere, les nouvelles instances C3A sont particulièrement adaptées aux workloads Java très répartis, aux micro-services containerisés, aux serveurs Web, aux bases de données à haute performance, à l’encodage vidéo, au HPC, au cloud gaming et aux inférences AI/ML à base de CPU. Typiquement, Google Cloud recommande l’utilisation de ces instances C3A pour faire tourner Cassandra, Hadoop, Redis, Spark, Nginx, Media Transcoding et pour les workloads Java, Python, PHP, Node.js, C/C++.

C’est en effet sur ce type de workloads très « cloud natifs » que les clients profiteront pleinement des avantages en termes de coûts/performance promis par l’AmpereOne.

Google précise que « les instances C3A sont déjà intégrées avec un certain nombre de services Google Cloud, y compris GKE, Dataflow, Cloud Batch, et Dataproc, de sorte que les développeurs qui construisent des applications sur Google Cloud peuvent utiliser les VMs C3A avec les services qu’ils utilisent déjà ».

Reste que, tout au moins dans un premier temps, les instances C3A semblent restreintes à 80 vCPU, un nombre étrangement éloigné des 136 cœurs embarqués dans le plus petit des modèles AmpereOne. Raison de compatibilité GCP, de certifications des runtimes, de simplification des migrations ARM64 vers AmpereOne ? Les deux protagonistes n’expliquent pas pourquoi ils ont ainsi bridé le potentiel théorique de l’AmpereOne. Espérons que ce bridage ne soit que temporaire.

